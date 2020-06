EURO STOXX 50 Future: 2. Recovery-Trend jetzt bei 3.080

Die ausgeprägte Recovery-Rallye der letzten drei Handelswochen (z. B. DAX mit über 20 Prozent Kursgewinn in 14 Handelstagen) weitete sich im Mittwochshandel mit weiteren, deutlichen Kursgewinnen aus. Dies war u.a. von besser als US-Konjunkturdaten (z. B. ADP Arbeitslosendaten) begleitet. Unter den europäischen Sektoren hielten die Short-Coverings u.a. beim STOXX Insurance (+6,8%; neues Kaufsignal mit Sprung über 245) und dem STOXX Auto & Parts (+4,4%; neue Hochs im Recovery-Trend) an. Die gesamte kurzfristige Marktbreite zeigte sich fest, alle 19 Sektoren legten zu. Mit dem fiskalischen (Konjunkturprogramm in Deutschland) und monetären (heutige EZB-Stitzung) Rückenwind sollte die Recovery-Stimmung an den europöischen Aktienmärkten bei reduziertem Momentum erhalten bleiben.

Aus technischer Sicht befindet sich der EURO STOXX 50-Future seit Mitte März 2020 in einem Recovery. Zuletzt war der Future mit neuen Trading-Kaufsignalen (B4 und B5) aus der trendbestätigenden Trading-Range (Resistance-Zone ab 2.922) herausgelaufen und hatte einen neuen Aufwärtstrend, den 2. Recovery-Trend etabliert. Dessen Aufwärtstrendlinie liegt jetzt – leicht oberhalb der steigenden 10-Tage-Linie – bei ca. 3.080. Einerseits weist der EURO STOXX 50(-Future) weiterhin eine mittelfristige relative Schwäche im internationalen Index-Vergleich auf (viele Indizes sind bereits an bzw. über den 200-Tage-Linien). Andererseits arbeiten die Trading-Kaufsignale weiterhin, so dass auch der EURO STOXX 50-Future auf dem Weg zu seiner 200-Tage-Linie (leicht oberhalb von 3.300) sein sollte. Nach den Vortagesgewinnen sollte alerdings ein Konsolidierungstag auf dem aktuellen Kursniveau anstehen.

