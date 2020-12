EURO STOXX 50: Fokus auf die Resistance-Zone 3.536 – 3.540

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Während die europäischen Aktienmärkte sowohl auf die anstehende EZB-Entscheidung als auch Ergebnisse bzgl. des Brexits („Deal or No-Deal“) gewartet haben, setzt sich die Einarbeitung der zuletzt aufgetretenen Währungsverschiebungen weiter fort. Vor dem Hintergrund des z.B. festen schweiz. Frankens (gegenüber dem US-Dollar) kommt es z.B. am schweizer Aktienmarkt bei den dortigen europäischen Mega-Caps zu technischen Eintrübungen, was auf „CashOutflows“ und strategischen Take-Profits aus/bei den europäischen „Safe-Haven“-Investments (in 2020) zu verstehen ist. Insgesamt sollte sich vor der EZB-Entscheidung – mit dem Rückenwind der neuen All-Time-Highs an der Wall Street und der stabilen Lage in Tokio – die Konsolidierungsstimmung mit freundlichen Grundton an den europäischen Aktienmärkten fortsetzten.

Aus technicher Sicht war im EURO STOXX 50-Future der „Election-Trend“ (seit Ende Oktober 2020; Start: 2.887) bis auf 3.495 (Mitte November 2020) gelaufen. Danach ergab sich – vor dem Hintergrund der kurz- und mittelfristigen überkauften Lage – der Übergang in einen kurzfristigen Aufwärtrend (oberhalb der steigenden 10-Tage-Linie; Aufwärtstrendlinie: ca. 3.500). Zuletzt hat der Future einen Trading-Markt (Trading-Box: Support: 3.485; Resistance: 3.536; reduzierter IntradayVola) etabliert. Da diese Trading-Range einen trendbestätigenden Charakter nach oben aufweist, überrascht es nicht, dass der Future jetzt einen weiteren Versuch unternimmt, sich (mit einem neuen Trading-Kaufsignal) aus der Trading-Box nach oben zusetzen.

