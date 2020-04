EURO STOXX 50: Fokus auf den Support um 2.750

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Die europäischen Aktienmärkte weiteten im Dienstagshandel die Konsolidierungsstimmung – begleitet von Take-Profits zur Wall Street-Eröffnung, einer Spread-Ausweitung der europäischen Long-Bonds (z.B. ital. 10jährige Bonds zurück über 2,0%) und einer weiterhin hohen Volatilität bei den Öl-Futures – aus. Unter den Stoxx-Sektoren waren zyklische Sektoren wie der STOXX Basic Resources (-4,6%, Rutsch unter die 10-Tage Linie; Take-Profit-Signal) und der STOXX Oil & Gas (-4,2%; Take-Profit-Signale arbeiten) mit deutlichen Abgaben belegt. In Summe sollte die kurzfr. Konsolidierungsstimmung zur Wochenmitte hin anhalten.

Aus technischer Sicht befindet sich der EURO STOXX 50-Future seit Mitte März 2020 in einer Recovery-Bewegung, wobei sich ab Ende März 2020 ein Recovery-Trend (Trendlinie bei 2.750) herausgebildet hat. Nach Abarbeitung der Trading-Kaufsignals (Kurshochs um 2.922) ist der Future im Umfeld der 10-Tage-Linie in eine Konsolidierung mit der Form einer Trading-Range (Support um 2.750; Resistance um 2.920) hineingelaufen. Dieser Trading Markt sorgt dafür, dass die Recovery-Bewegung kontinuiertlich an (kurzfristiges) Aufwärtsmometum verliert. Dies sollte sich weiter fortsetzen. Einerseits ist diese Trading-Range bisher ein trendbestätigende Konsolidierung (nach oben), wobei die zuletzt gefallenen Handelsvolumina diese trendbestätigenden Charakter eher unterstützen. Andereseits signalisieren die zuletzt wieder etwas gestiegenden Vola-Indizes, dass nicht sichergestellt ist, dass der Future auch den Support um 2.750 verteidigen kann. Insgesamt steht damit die weitere (zeitliche) Konsolidierungsausweitung im Umfeld des Supports um 2.750 an.

Produktidee: Faktor-Zertifikate