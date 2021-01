EURO STOXX 50: Flagge bereits weit fortgeschritten

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Angeführt von der Rekordfahrt an der Wall Street (4-Rekorde-Tag (neue All-Time Highs bei den vier wichtigen US-Aktienindizes z.B. im S&P, Nasdaq Composite etc. am ersten Tag der neuen US-Administration)) und begleitet von ersten Amtshandlungen des neuen US-Präsidenten (u.a. Wiedereintritt ins Pariser Klimaabkommen) legten die europäischen Aktienmärkte im Mittwochshandel zu. 18 der 20 STOXX Sektoren zeigten Gewinne, wobei der STOXX Auto & Parts (+2,7%) der Tagesgewinner war. In Summe signalisieren die Sektor- und die BlueChip-Marktbreite eine Fortsetzung des freundlichen Grundtons an den europäischen Märkten.

Aus technischer Sicht hatte der EURO STOXX 50-Future den (kurzfristigen) Aufwärtstrend seit Mitte Dezember 2020 (3.380 bis 3.646 Punkte) zuletzt zur Seite in eine Konsolidierung verlassen. Diese Konsolidierung (ein Trading-Markt im Umfeld der 10-Tage-Linie) hat bisher die Form einer „Flagge“ mit einem trendbestätigenden Charakter (nach oben). Deshalb sollte es nicht überraschen, wenn der Future noch in dieser Woche Versuche unternimmt, sich mit einem neuen (Trading-)Kaufsignal aus der Flagge nach oben abzusetzen. Der TecDAX ist mit einem Investment-Kaufsignal über die seit mehreren Monaten bestehende gestaffelten Resistance-Zone (3.200 – 3.300 Punkte) gesprungen und arbeitet an der Etablierung eines neuen mittelfristigen Aufwärtstrends. Deshalb wird das TecDAX-Portfoliobeta auf 1,1 (1,0 steht für eine neutrale Position gegenüber der Benchmark) angehoben.

Produktidee: Faktor-Optionsscheine