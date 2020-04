EURO STOXX 50: Fallende Volumina und fallende implizite Volatilitäten

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Die europäischen Aktienmärkte sind – mit dem Rückenwind der Erwartungen an die Notenbanksitzungen – fest in die neue Woche gestartet. Dabei rückt auch die Q1-Earnings Season stärker in den Fokus (u.a. Finanzdaten von US-Tech-Mega Caps). Innerhalb der europäischen Recovery-Bewegung setzt sich die Aufwärtsrotation unter den Sektoren – mit wechselnden Tagesfavoriten – vor. Positiv fällt jetzt der STOXX Auto & Parts (+3,9%; Sektor arbeitet am Trading-Kaufsignal zum Abschluss der kurzfristigen Trading-Markt um 340) auf. Die Zugewinnen bei technisch defensiveren Sektoren wie dem STOXX Food & Bev. (+0,2%; 10-Tage Linie dreht zur Seite) vielen geringer aus. In Summe hat sich an den europäischen Aktienmärkten der freundliche Grundton innerhalb der vorhandenen Konsolidierungsstimmung verfestigt.

Aus technischer Sicht startete der EURO STOXX 50-Future bei 2.160 (19.03.20) eine weiterhin intakte Recovery-Bewegung. Hierbei ergab sich zunächst ein 1. Recovery-Trend, der den Future bis auf 2.922 (kleine Resistance) führte. Seit gut drei Wochen liegt eine Konsolidierung (Support um 2.740; Resistance um 2.900) vor, wobei sich ein Trading-Markt im Umfeld der fast waagerecht verlaufenden 10-Tage-Linie ergeben hat. Hier zeigt sich, dass die Recovery-Bewegung von einem abnehmenden Aufwärtsmomentum begleitet wird. Trotzdem hat diese Trading-Range weiterhin einen trendbestätigenden Charakter nach oben, was sich neben den leicht fallenden Volumina (siehe Chart) auch in den fallenden Indizes für die impl. Volas wiederfindet. Aufgrund des vorliegenden freundlichen Grundtons sollte sich der Future im oberen Bereich der Trading-Range / in der Nähe des Resistance aufhalten.

Produktidee: Faktor-Zertifikate