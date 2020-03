EURO STOXX 50: Corona-Baisse-Trend bei 3.215

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Trotz Stützungsmaßnahmen von Politik (z. B. Kredit- und Konjunkturprogramme in Europa und den USA angekündigt) und Zentralbanken (z.B.: BoE senkt Zinsen um 50 Basispunkte auf 0,25%) hat sich die sehr hohe (Intraday-)Volatilität an den amerikanischen und europäischen Aktienmärkten auch zur Wochenmitte fortgesetzt. Zum Teil kam es hierbei bereits zu Take-Profits (z.B. in (US-)Long-Bonds) bei der zuletzt vorgenommenen „Flucht in sichere Häfen“. Für den Rest der Woche sollten zuerst die (von den USA verkündeten) Reisebeschränkungen zwischen den USA und Europa die eingetrübte Gesamtstimmung an den europäischen Aktienmärkten verlängern. Danach sollten mögliche EZB-Maßnahmen (Markterwartung: weitere geldpolitische Lockerung) sowie die EZB-Rhetorik starken Einfluss auf das Handelsgeschehen haben.

Aus technischer Sicht ist der EURO STOXX 50 Future (Start bei 3.838), begleitet von mehreren Take-Profit- und (Trading-)Verkaufssignalen, in einen steilen Abwärtstrend („Corona-Baisse-Trend“) hineingelaufen. Hierbei liegt die „Corona-Baisse-Trendlinie“ leicht oberhalb der fallende 10-Tage-Linie bei aktuell ca. 3.215. Nach dem (Trading-)Verkaufssignal vom letzten Freitag und dem Kursrutsch vom Wochenanfang hatte der EURO STOXX 50-Future – vor dem Hintergrund der kurzfristigen überverkauften Lage – oberhalb des Supports um 2.870 eine Stabilisierung (Mini-Abwärtsdreieck) etabliert. Diese hatte bereits einen trendbestätigenden Charakter nach unten. Deshalb überrascht es nicht, dass der Future jetzt mit einem neuen Trading-Verkaufssignal seinen Abwärtstrend in Richtung der nächsten Supports um 2.750 fortsetzt. Im DAX-Future liegt der analoge „Corona-Baisse-Trend“ bei ca. 11.400. Hier sollte aufgrund des neuen Trading-Verkaufssignal die Support-Zone um 10.000 schwer zu verteidigen sein. Als Konsequenz bleibt die (kurzfristige) defensive technische Haltung bestehen.

Produktidee: Faktor-Zertifikate