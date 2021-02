EURO STOXX 50: Bonds belasten Aktien

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Weiter steigende Long-Bonds-Renditen (z. B. Verdoppelung der 10-Jahres-US-Renditen seit Jahresanfang machen „Taper-Tantrum-Sorgen“) und eine schwächeren Wall-Street hinterlassen auch an den europäischen Aktienmärkte ihre Spuren. Unter den europäischen Sektoren waren u.a. der STOXX Banks (+0,6%) und der STOXX Energy (+1,6%) bei den Tagesgewinnern, während der STOXX Chemicals (-2,0%) Abgaben verzeichnete. Der deutliche Anstieg der Bond-Renditen (diesseits / jenseits des Atlantiks) sind aber der Hauptgrund, warum die europäischen Aktienmärkte auch am letzten Tag der Handelswoche / des Monats in der Konsolidierungsausweitung verbleiben sollten.

Aus technischer Sicht befindet sich der EURO STOXX 50-Future zunächst weiterhin in dem moderaten mittelfr. Aufwärtstrend (Aufwärtstrendlinie bei 3.520). Nach der Rally von Anfang bis Mitte Februar (3.450 bis 3.741) war der Markt zum Abbau der kurzfristigen überkauften Lage in eine Konsolidierung hineingelaufen. Diese Konsolidierung, die bisher in einen Trading-Markt im direkten Umfeld der 10-Tage-Linie ablief, wird jetzt von einem kurzfristigen Abwärtstrend begrenzt. Zusätzlich zeigt die Kursetablierung unterhalb der 10-Tage-Linie die (kurzfristige) technische Eintrübung. Deshalb sollte es nicht überraschen, wenn zum Wochenschluss die erste Support-Zone um 3.600 mit im Fokus steht.

