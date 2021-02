EURO STOXX 50: (Bisher) Normale Konsolidierung

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

In der vergangenen Woche waren die europäischen und deutschen Aktienmärkte durch Konsolidierung und leichte Kursrückgänge geprägt. In der neuen Woche stehen folgende Daten im Fokus: Der deutsche Ifo-Geschäftsklimaindex und die Jan.-USA-Frühindikation (jeweils am 22.02.) sowie das Jan.-US-Verbrauchervertrauen und die Jan.-EWU-CPI-Daten (jeweils am 23.02.). Darüber hinaus noch die deutschen Q4-BIP Daten ( 24.02.) sowie das Feb.-Verbrauchervertrauen der Uni Michigan (26.02.). Die europöischen und deutschen Aktienmärkte sollten verhalten in die neue Woche starten (Konsolidierungsstimmung), ohne dass der freundliche Grundton der letzten Monate zur Disposition steht.

Aus technischer Sicht befindet sich der EURO STOXX 50-Future in einem mittelfristigen moderaten Aufwärtstrend, wobei die Aufwärtstrendlinie bei ca. 3.500 liegt. Seit Anfang Februar 2021 kam es – ausgehend von 3.450 – zu einer Aufwärtsbeschleunigung bis auf 3.741. Vor dem Hintergrund der kurzfristigen überkauften Lage lief der Future in eine Konsolidierung (Traiding-Markt) im Umfeld der steigenden 10-Tage-Linie hinein. Bisher handelt es sich um eine „normale“ Konsolidierung mit einem trendbestätigenden Charakter nach oben. Einerseits bleibt es damit bei der mittelfristig freundlichen Grundstruktur, andererseits sollte der Markt zum Wochenstart zunächst in dieser Konsolidierung verbleiben.

Produktidee: Faktor-Optionsscheine