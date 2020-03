EURO STOXX 50: Beschleunigter Baisse-Trend vor dem Abschluss

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Begleitet vom Krisenmanagement der Regierungen und der Notenbanken (z.B. die EZB (neue QE-Programm von €750 Mrd.) feuert aus allen Rohren; BoE mit Zinssenkung auf 0,1% und erweitertem QE-Programm) ist es zu deutlichen Rendite-Senkungen an den europäischen Bond-Märkten gekommen. Dem gegenüber stand der Euro (vs. USD) weiter unter Druck. In Kombination mit dem technischen Inday beim Crude-Oil-Future und der Stabilisierung an der Wall Street verfestigt sich auch in Europa die Stabilisierungsstimmung. Hervorzuheben ist die Konturschärfe bei den Sektortendenzen, wobei erneut die technische defensiven STOXX–Sektoren wie der STOXX Food & Beverages (+5,5%) und der STOXX Telecom (+4,7%) ihre kurzfristige Relative Stärke ausbauten. Sowohl der Sektor-Split als auch das Handelsgeschehen rund um den Quartalsverfall sollten den Wochenschluss prägen.

Aus technischer Sicht befindet sich der EURO STOXX 50-Future (Start: 3.858) in seinem „Corona-Baisse-Trend“ (Abwärtstrendlinie bei 3.025). Ausgehend von 3.467 etablierte sich ein beschleunigter Baisse-Trend (Trendlinie war bei 2.450), wobei sich Trading-Verkaufssignale und Mini-Konsolidierungen abwechselten. Zuletzt etablierte der Future ein Stabilisierung (Trading-Range (Support: 2.160; Resistance: 2.550)). Vor dem Hintergrund der weiterhin überverkauften technischen Lage scheiterte im frühen Donnerstagshandel ein neues Trading-Verkaufssignal. Nach dem Intraday-Comeback in die Trading-Range sollte beim Future zum Wochenschluss zuerst das Herauslaufen aus dem beschleunigten Baisse-Trend anstehen. Die kurzfristige technische Lage signalisiert jedoch nur eine (zeitliche) Ausweitung der Trading-Range und nicht kein (kräftiges) Gesamtmarktrecovery. Trotzdem sollte als Konsequenz die kurzfristige defensive technische Haltung leicht gelockert werden.

