EURO STOXX 50: Beschleunigter Abwärtstrend zur Seite verlassen

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

An den europäischen Aktienmärkten setzte sich die hohe (Intraday-)Volatilität der Vorwoche fort. Hierbei standen die außergewöhnliche Fed-Zinssenkung des Fed-Fund-Korridors von 1,75%-1,50% auf 1,25%-1,00% (erste „Inter-Meeting“ Zinssenkung seit Oktober 2008; damals ebenfalls um 0,50% nach einer weltweit koordinierten Maßnahme zum Höhepunkt der Finanzkrise) und das Kommuniqué der Finanzminister und Notenbankchefs der G7 zu möglichen Konjunkturförderprogrammen im Fokus. Hierdurch setzte sich die „Flucht in Save Haven“ mit deutlichen Kursgewinnen bei den (US-)Notes und -Bonds fort. An der Wall Street zeigte sich – nach dem Kurssprung des Vortages – eher schwächeres Bild. An den europäischen Aktienmärkte reicht es aber bisher weiterhin nur für eine volatile Stabilsierungsstimmung, wobei nur ausgewählte Sektoren / Blue-Chips durch Recoveries aufgefallen sind.

Aus technischer Sicht startete der EURO STOXX 50-Future Mitte Februar 2019 mit Take-Profit- und Verkaufssignalen einen kurzfristigen beschleunigten Abwärtstrend, dessen Abwärtstrendlinie zuletzt bei ca. 3.350 angekommen ist. Dieser Abwärtstrend führte den Future bis zuletzt auf 3.253 (neue Support-Zone) und in eine kurzfristige überkaufte Struktur. Der Outday zum Wochenstart war ein erster technischer Hinweis auf eine kurzfristige Stabilisierung, welche sich im Dienstagshandel mit dem Verlassen des beschleunigten Abwärtstrends zur Seite ausweitete. Die fallenden Umsätze (siehe Chart) bei ganz leicht steigenden Kursen signalisieren, dass der Future eher in eine volatile, kurzfristige Seitwärtsphase (Kernzone 3.300 – 3.450) als in ein durchgreifendes Recovery hineinlaufen sollte.

Produktidee: Faktor-Zertifikate