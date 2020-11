EURO STOXX 50: Abwärtstrendkanal nach oben verlassen

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Weiterer Newsflow rund um die „Corona-Pandemie“ hat an den europäischen Finanzmärkten die Vortagestendenz verlängert. Während es bei den europäischen Long-Bonds wieder leichte Kursverluste gab, setzten sich an den europäischen Aktienmärkten die Re-Switches auf Sektor-Ebene (von vorherigen „Corona-Gewinner-“ in vorherige „Corona-Verlierersektoren“) fort. Erneut waren der STOXX Banks (+4,2%; Kaufsignale arbeiten) und der STOXX Insurance (+3,1%; Kaufsignale arbeiten) bei den Tagesgewinnern. Die Einarbeitung der veränderten Lage sollte damit in abgeschwächter Form für eine Fortsetzung der positiven Stimmung sorgen.

Aus technischer Sicht bewegte sich der EURO STOXX 50-Future seit Mitte Juli 2020 (Start: 3.420 Punkte) in einem moderaten Abwärtstrendkanal (obere Abwärtstrendkanallinie: ca. 3.300 Punkte). Dieser verlief im Umfeld der leicht fallenden 200-Tage-Linie (im Index). Da es mit dem Kursrutsch von Mitte Oktober 2020 (3.301 – 2.887 Punkte) nicht gelungen war, den Future nachhaltig nach unten aus dem Kanal zu drücken, ist der Future nach oben umgeschlagen. Mit Hilfe des neuen kurzfristigen – von Trading-Kaufsignalen begleiteten – Aufwärtstrends ist der Future jetzt mit einem (Investment-)Kaufsignal aus dem Abwärtstrendkanal herausgelaufen. Einerseits hat dieses (Investment-)Kaufsignal – u.a. aufgrund der verbesserten Sektor- und Blue-Chips-Marktbreite – eine gute Chance, den Future in einen mittelfristigen Aufwärtstrend für den Rest des Jahres 2020 zu führen. Andererseits muss der Future gegen die kurzfristig überkaufte Struktur ankämpfen, was im Regelfall zum Eintritt in eine Konsolidierung führt.

Produktidee: Faktor-Optionsscheine