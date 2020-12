Euro: Lagarde mal wieder politisch korrekt

Keine Zinssenkung und wenige, wenn auch nicht keine Worte zum Euro. Der Wechselkurs wurde im Kommuniqué als auch in der Pressekonferenz zwar erwähnt. Aber besonders alarmiert hörte sich Präsidentin Lagarde angesichts des jüngsten EUR-USD-Anstiegs nun wirklich nicht an. Sie wählte, wie schon in jüngster Vergangenheit, die politisch korrekte Formulierung: Die Notenbank beobachte den Wechselkurs sehr genau. Alles in allem entsprach das Ergebnis der EZB-Sitzung gestern den Erwartungen des Marktes, weshalb die Reaktion der Euro-Wechselkurse vergleichsweise moderat ausfiel. Und klar, nur weil die EZB scheinbar grünes Licht für die bisherige Aufwertung des Euros gegeben hat, heißt das noch lange nicht, dass sich diese fortsetzen muss. Dafür müssen erst einmal die fundamentalen Argumente gegeben sein. Und so lange die zweite Viruswelle Europa im Griff hat und ein harter Brexit droht, wird der Appetit für Euro-Longpositionen wohl eher gedämpft bleiben – zumal die EZB in diesem Konjunkturumfeld eine exzessive Euro-Aufwertung wohl kaum begrüßen wird. Die Gefahr verbaler Interventionen oder eben dann doch noch einer Zinssenkung bleibt insofern bestehen. Entsprechend gehen wir auch nach wie vor davon aus, dass eine Fortsetzung des EUR-USD-Aufstiegs nur graduell sowie parallel zu einer Erholung der Euroraum-Wirtschaft, d.h. laut unseren Prognosen erst zur zweiten Hälfte nächsten Jahres, erfolgen wird, also wenn die EZB dann auch einen stärkeren Euro eher akzeptieren kann.

Wie sieht es mit den Abwärtsrisiken für den Euro aus? Diese sind angesichts der Tatsache, dass sich die EZB derart vor einer Zinssenkung ziert, begrenzt. D.h. wenn überhaupt, wäre ein Zinsschritt ein Mittel gegen exzessive EUR-Aufwertung, nicht aber, um die Währung von aktuellen Niveaus massiv zu schwächen. Das Abwertungspotenzial erscheint auch angesichts der bislang vergleichsweise verhaltenen Reaktion der Inflationserwartungen auf die expansiven Maßnahmen der EZB gering. Offensichtlich hegt der Markt Zweifel daran, dass die Liquidität ihren Weg in die Realwirtschaft findet und damit die Verbraucherpreisinflation wesentlich ankurbelt. Das entspricht auch der Erwartung unserer Volkswirte, sodass auch von der Inflationsseite vorerst keine allzugroßen Gefahren für den Euro lauern.

Ein weiteres Abwärtsrisiko für den Euro wurde derweil gestern Abend beseitigt. Die EU-Führung legte gestern einen Disput mit den osteuropäischen Staaten bei, die sich zuletzt im EU-Haushaltsstreit quer gestellt hatten. Der Weg zu einem 2,2 Billionen Euro Corona-Hilfspaket ist somit frei. Das Timing könnte angesichts des Infektionsgeschehens in Europa kaum besser sein. Der Euro reagierte moderat positiv auf die Nachricht. Auch hier zeigte sich der Markt also wenig überrascht. Angesichts der Tatsache, dass Polen und Ungarn mit ihrem Veto gegen die EU-Haushaltspläne letztlich vor allem sich selber finanziell ins Fleisch geschnitten hätten, war eine Einigung aus Marktsicht nur eine Frage der Zeit. Mit der Aussicht auf einen baldigen Beginn von Impfungen gegen den Covid-19-Virus und nun den erheblichen fiskalischen Hilfen, sehen die mittel- bis langfristigen Konjunkturaussichten doch schon wieder deutlich rosiger aus.

Die Illusion der Brexit Deadlines

Die Preise gegen einen Pfund-Absturz auf Sicht von einer Woche schießen weiter in die Höhe. Die Verhandlungsrunde zwischen EU und britischer Regierung diesen Sonntag wird offensichtlich nun als eine der letzten Chancen auf einen Deal gesehen. Und das obwohl noch etwas weniger als drei Wochen bis zum Jahresende und dem Fristablauf der Übergangszeit sind. Dabei macht es mittlerweile keinen großen Unterschied mehr, ob eine Einigung an diesem Sonntag oder erst am 31.12. erzielt wird. Den Unternehmen bleibt ohnehin bereits jetzt zu wenig Zeit, ein neues Handelsabkommen ab kommenden Jahr umzusetzen. So oder so, wollen die EU und das UK einen harten wirtschaftlichen Bruch vermeiden, müsste die Übergangszeit verlängert werden, um Zeit für eine Anpassung an die neuen Regelungen zu geben. Alles andere würde die Gefahr eines riesigen Chaos erhöhen. Eines sollte mittlerweile klar sein, Deadlines sind im Falle des Brexits vollkommen arbiträr, was das Management von GBP-Positionen, zugebenermaßen, nicht gerade einfacher macht.

EUR-CHF unter Druck

Neben dem Pfund ist vor allem der Schweizer Franken ein Leidtragender der steigenden Brexit-Unsicherheit – mit dem Unterschied, dass dieser unter Aufwertungs- und nicht Abwertungsdruck steht, was der Schweizerischen Nationalbank jedoch wenig gefallen wird. Seit Anfang des Monats befindet sich der EUR-CHF-Kurs bereits wieder auf einem Abwärtstrend. Noch dürfte dieser die Schweizer Währungshüter nicht zu sehr besorgen. Zum einen ist die Aufwertungsgeschwindigkeit noch im Rahmen. Und auch das Niveau ist noch weit genug von den Tiefs der jüngsten Krise entfernt. Das heißt jedoch auch, dass der Trend noch Raum hat, weiterzulaufen. Und angesichts der über Europa rollenden Viruswelle und dem steigenden Risiko eines harten Brexits, stehen die Chancen nicht schlecht, dass Kurse nahe der 1,05 wieder ins Sichtfeld kommen. In dem Bereich dürfte der Appetit der CHF-Händler dann aber auch schnell wieder abnehmen, nachdem die Schweizer Nationalbank hier zuletzt erfolgreich eine Linie im Sand gesetzt hat und somit mit extremen Gegenwind seitens der Notenbanker zu rechnen ist.

CNY: Schlusslicht

Für CNY-Trader scheint die Marktdynamik derzeit leicht undurchsichtig. Sie dürften den Eindruck haben könnten, dass die chinesische Währung eine gewisse Divergenz gegenüber den Hauptwährungen zeigt. Insgesamt betrachtet hinkt der Renminbi seit Anfang Dezember der allgemeinen Rally der Schwellenländer hinterher. Bei einer Währung mit kontrolliertem Floating ist eine derartige Zähigkeit zunächst nachvollziehbar. Allerdings macht eine Short-Position im CNY vothur dem Hintergrund einer allgemeinen Dollar-Schwäche wenig Sinn. Vielmehr könnten Händler Long-Positionen im CNY als Carry Trade behandeln. Mit anderen Worten wäre mit CNY-Longs ein angemessener Carry möglich, wenn USD-CNY weitestgehend stabil bliebe. Die Erfahrung hat jedoch gezeigt, dass die scheinbar „stabile“ chinesische Währung im innertäglichen Handel wesentlich volatiler ist. Folglich ist mit einem CNY-Carry Trade vor dem Hintergrund der „neuen Normalität“ deutlich mehr Risiko verbunden.

