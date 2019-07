EUR-USD tiefer vor EZB und Fed

USD: Der Dollar startet leicht gestärkt in den Morgen, nachdem US Präsident Donald Trump via Twitter (wie auch sonst) einen parteiübergreifenden Kompromiss bezüglich der Schuldengrenze verkündete. Die Einigung garantiert zwar nicht, dass der Kompromiss auch ohne Querelen durch den Kongress geht, doch der größte Stolperstein dürfte erst einmal aus dem Weg geräumt sein. Damit ist der Blick auf die großen geldpolitischen Entscheidungen der EZB und Fed diese und nächste Woche unverstellt. Für die EZB könnte es sich lohnen vorzulegen und diese Woche schon umfangreiche Lockerungsmaßnahmen anzukündigen. Sonst droht sie den expansiven Schritten der Fed hinterherhechten zu müssen. Mit geringen Erfolgsaussichten, wie der Blick in den bereits ziemlich geleerten geldpolitischen Werkzeugkasten zeigt. Das hat wohl auch der Devisenmarkt zunehmend im Blick, was im Zuge der EZB-Entscheidung erst einmal EUR-USD-Niveaus unter 1,12 rechtfertigen könnte.

GBP: Immer wieder wurde ich in den letzte Woche gefragt, was für Ereignisse ich mit Blick auf das Pfund in den kommenden Wochen im Auge habe. Das heutige Ergebnis der Toryinternen Premierministerwahl gehört tatsächlich nur indirekt dazu. Gegen Mittag soll es bekannt gegeben werden. Ein klarer Sieg Boris Johnsons müsste am Devisenmarkt voll eingepreist sein. Marktbewegend wäre damit nur ein totaler Überraschungs-Coup seines Herausforderers Jeremy Hunt, dem der Devisenmarkt einen konzilianteren Kurs gegenüber der EU zutraut und deshalb wohl mit GBP-positiven Vorschusslorbeeren bedenken würde. Das entscheidende Wort dabei: Überraschung. Niemand, uns eingeschlossen, glaubt daran, dass der kommende Premierminister Hunt heißen wird.

Damit richten GBP-Händler ihre Augen auf die ersten Tage – oder womöglich sogar Stunden – eines Premierminister Johnson. Denn der Widerstand gegen ihn im Parlament – auch unter den Tory-Abgeordneten – ist immens. Das macht eine Regierung Johnson leicht angreifbar, schließlich halten die Tories nicht die Mehrheit der Sitze im Parlament. Spannend wird daher, ob sich Johnson eventuell schon Donnerstag, dem letzten Tag vor der parlamentarischen Sommerpause, einem Misstrauensvotum stellen muss. Würde er das verlieren, befänden wir uns auf politischem Neuland – die Unsicherheit darüber dürfte auch die Pfund-Wechselkurse belasten. Kommt es nicht dazu (oder gewinnt er, wie viele in dem Fall erwarten) rückt wieder der Brexit in den Fokus. Der Knackpunkt für das Pfund in den kommenden Tagen ist meiner Meinung nach daher, ob Johnson, wie im Wahlkampf angedeutet, die volle Konfrontation oder doch das Gespräch mit der EU sucht. Denn solange die beiden Parteien noch miteinander reden, gibt es auch noch Hoffnung für das Pfund.

CHF: Der Franken handelt gegenüber dem Euro auf dem höchsten Niveau seit zwei Jahren. Wir warnen schon länger davor, dass sich die Schweizerische Nationalbank (SNB) bei den aktuellen Niveaus um 1,10 genötigt sehen könnte, ihre Interventionen gegen CHF-Stärke wieder aufzunehmen. Noch gibt es keinerlei Hinweise darauf, dass die SNB bereits wieder direkt am Devisenmarkt aktiv geworden sind. Das deutete zumindest gestern die Entwicklung der Sichteinlagen Schweizer Banken bei der SNB an, die im Zuge von Devisenmarktinterventionen der SNB tendenziell steigen. Die Daten sind jedoch notorisch volatil und daher schwer zu interpretieren.

Doch es gibt auch gute Argumente dafür, dass die SNB sich die Entscheidung für oder wider Interventionen keineswegs leicht machen wird. Sie könnte nämlich leicht ins Kreuzfeuer der weltweiten Handelsspannungen gelangen. Zwar haben die USA die Schweiz von ihrer Beobachtungsliste möglicher Währungsmanipulatoren gestrichen. Doch der anhaltende bilaterale Handelsüberschuss der Schweiz könnten den USA natürlich leicht als Vorwand dienen, mögliche Interventionen der SNB mittels Gegeninterventionen zu kompensieren. Das wäre ein starkes Signal an den Rest der Welt, dass die USA bereit sind, aktiver am Devisenmarkt einzugreifen, um einer tatsächlichen oder angeblichen Benachteiligung des Dollars entgegenzutreten – und würde die Welt wieder einen Schritt näher an einen ausgewachsenen Währungskrieg bringen.

Nichts tun ist für die SNB jedoch auch keine Lösung. Denn der Inflationsausblick rechtfertigt kaum eine weniger expansive Ausrichtung der SNB. Zumal ein Stillhalten wohl schnell dazu führen dürfte, dass der Devisenmarkt die Schmerzgrenze der SNB austestet und die CHF-Aufwertung an Fahrt aufnehmen würde. Jegliche Aufwertung bedeutet aber eine geldpolitische Straffung – der die SNB nichts entgegenzusetzen hat. Mit -0,75% befindet sich ihr Leitzins an der effektiven Untergrenze. Gleichzeitig planen sowohl Fed als auch EZB ihre Geldpolitik zu lockern und setzen den Franken damit auch fundamental unter Aufwertungsdruck.

Die SNB hat also die Wahl zwischen Pest und Cholera. Wir glauben jedoch nicht, dass sie kampflos aufgeben wird. Wenn die SNB Glück hat – und vielleicht sogar die EZB mitspielt – reicht dem Markt ein Signal, um ihre Handlungsbereitschaft zumindest vorerst nicht ernsthaft anzutesten. Eine Garantie dafür gibt es aber nicht, weshalb wir niedrigere EUR-CHF-Niveaus nicht ausschließen.

