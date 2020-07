EUR/USD: Ist’s diesmal anders?

Was bringt der EU-Gipfel für die EUR-Wechselkurse?

Wird dieser EU-Gipfel schon die Entscheidung über Europas Wiederaufbaufonds bringen? Das wäre eine EUR-positive Überraschung. Nun sind Überraschungen aber per definitionem unwahrscheinlich. Denn üblicherweise funktioniert Europa anders. Üblicherweise einigt man sich in letzter Minute in Nachtsitzungen in Brüssel. Weil nur so die Regierungen daheim zeigen können, dass sie alles getan haben, das Maximum für ihre Anhängerschaft ausgehandelt zu haben. Insbesondere der niederländische Regierungschef hat sich (a) mit jüngsten Äußerungen so knietief in seine für Italien kaum akzeptierbare Position eingegraben, dass er ein frühes “Umfallen” kaum gesichtswahrend verkaufen könnte. Und er muss (b) jetzt schon an die Wahlen 2021 denken und die Rechts-Opposition im Auge behalten, die mit “geen cent naar Italie”-Sprüchen die Minderheitsregierung vor sich hertreibt. Und andererseits ist der Spielraum für Italiens Regierung gering, die sich einer Opposition erwehren muss, die jede Verletzung der fiskalischen Souveränität Italiens innenpolitisch ausschlachten würde.

Daher mag’s durchaus sein, dass Europas Staats- und Regierungschefs diesmal noch nichts Handfestes beschließen werden. Das mag am Devisenmarkt so verstanden werden, dass der Wiederaufbaufonds scheitern könnte. Vor allem dann, wenn die Äußerungen nach dem Gipfel unversöhnlich erscheinen. In diesem Fall kommt’s also auf den Ton der Kommunikation an.

Und natürlich können hundert andere Dinge eine EUR-positive Interpretation des Gipfels verhindern, z.B. der Streit um Rechtsstaatlichkeit osteuropäischer EU-Länder und die Frage, wieweit das bei Verteilung der Mittel eine Rolle spielen sollte. Daher sollte nicht verwundern, dass am Vorabend dieses Gipfels EUR-USD sich nicht über der 1,14-Marke halten konnte.

Dem Devisenmarkt fiel es schon immer (insbesondere in den Jahren der Euroraum-Krise) schwer, durch Europas verhandlungstaktisches Gerangel hindurchzuschauen und auf die Kompromissfähigkeit zu setzen. Jede Situation ist halt zu “einmalig”, als dass der allgemeine Grundsatz, dass “sie sich am Ende schon einigen werden” hinreichend die Devisenhändler beruhigen könnte. So mag man diesmal argumentieren, dass die deutsche Seite, anders als früher, die Vorreiterrolle im Block der “Knauserigen” verloren hat und mit ihrem frühen Seitenwechsel die Revolte der “sparsamen Vier” möglich machte, wodurch sich die Verhandlungsdynamik ändert. Dies und hundert andere Argumente, warum diesmal tatsächlich ein Kompromiss nicht zustande kommen könnte, hört man derzeit allerseits. Am Ende bleibt aber die alte Händler-Regel, dass “this-time-is-different”-Argumente in aller Regel teuer enden. Europas Staaten sitzen in einem Boot der Druck zu Kompromissen ist eine Konstante, keine Variable.

Eigentlich sollte das heißen: Endet der Gipfel so, dass EUR-USD nachgibt, wären das Kaufgelegenheiten. Doch Vorsicht: Eh klar wird, dass Europa doch kompromissfähig ist, fließt viel Wasser die Zenne runter. Viele Dinge können passieren, gegen die sich diejenigen, die auf EUR-Stärke setzen, nur unzureichend absichern können. Der Devisenmarkt ist halt in der harten Realität anders als im sterilen Modell “vollständiger Märkte”, in dem man (a) alle möglichen künftigen zustände der Welt aufzählen kann und (b) sich gegen jeden ungünstigen Zustand versichern kann. Weil das nicht so ist, fällt’s dem Devisenmarkt schwer, hinreichend vorausschauend zu agieren. Und deshalb kann (weil’s nicht hinreichend viele Händler gibt, die dagegen wetten können) im Fall eines Gipfel-Dissens mit EUR-USD weiter runtergehen, als das eigentlich risikogewichtet gerechtfertigt wäre. Jeder Marktfremde wird sich dann wieder verwundert die Augen reiben ob der scheinbar kurzfristigen Denkweise des Devisenmarktes. Aber im Schützengraben ist die Perspektive nun einmal eine andere als vom Feldherrenhügel aus.

Mehr Geld als die Leute haben wollen

Die Bilanzsumme der US-Notenbank Fed ist zuletzt nicht weiter angewachsen. So einfach die US-Geldpolitik die Kreditvergabe auch macht, irgendwann will einfach niemand noch mehr Geld. In Krisenzeiten braucht man Kredit, ist aber vorsichtig, sich nicht mehr zu verschulden als notwendig. Weil die Vorstellung, dass Corona in ein paar Wochen vorbei ist und danach alles so wie früher – dass Kredite also nur eine kurze, besondere Phase überbrücken müssen – längst ad acta gelegt wurde.

Wie auch immer. Eigentlich müsste man das Ende der explosionsartigen Geldmengen-Ausweitung doch als USD-positives Signal auffassen. Wenn’s nicht noch mehr Dollars gibt, verschwindet ein Belastungsfaktor für den Preis des Dollars (hier: in Einheiten fremder Währungen). Oder?

So einfach ist das nicht. Die Fed mit ihrer völlig überzogenen Vorstellung von Verlaufsmuster und Ausmaß der wirtschaftlichen Erholung nach Corona wird wieder einmal (wie schon nach 2008) von der Realität enttäuscht werden. Sie wird sich daher dauerhaft verpflichtet fühlen, auf’s geldpolitische Gaspedal zu drücken. Stockt der QE-Motor (d.h. die Ausweitung der Fed-Bilanz), wird sie nicht die weiße Fahne hissen und sich mit dem status quo zufrieden geben. Sie wird – das kennen wir nun schon seit geraumer Zeit – sich was neues einfallen lassen. Renditekurven-Steuerung, Helikopter-Geld, was weiß ich. Ich weiß nur: QE war ein Instrument, das dem Dollar am Devisenmarkt relativ wenig geschadet hat. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed ein anderes, für den Devisenmarkt relevanteres Instrument ausgräbt, ist hoch.

Daher ist das Stocken der Fed-Bilanzausweitung eher ein schlechtes Signal für den Greenback.

