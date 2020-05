EU-Kommission: Von der Leyens Paukenschlag

Der Vorschlag der EU-Kommission

Die EU-Kommission hat gestern einen ziemlichen Paukenschlag rausgehauen: 500 Mrd. € direkte Aufbauhilfe (entsprechend dem Merkel/Macron-Plan) und noch 250 Mrd. € an Krediten von der EU obendrauf. So sieht der Vorschlag von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen für den EU-Wiederaufbau-Fonds aus.

Der Euro konnte von der Nachricht aus Brüssel profitieren. Die Marke von 1,10 in EUR-USD wurde nachhaltiger gerissen als bei früheren Gelegenheiten. Vor allem: Diesmal war es ganz klar EUR-Stärke, nicht USD-Schwäche. Gegenüber vielen anderen Währungen konnte der Dollar zeitgleich sogar zulegen.

Klar, der Vorschlag von der Leyens ist noch kein Programm. Sie selbst räumte ein, dass das Ergebnis ein Kompromiss sein dürfte. Da die Frage der Budgetzusagen, die die EU-Länder für die Schuldenaufnahme der EU leisten müssten, ungeklärt ist, wird’s in vielerlei Hinsicht ein holpriger Weg. Und schon im Vorfeld gab’s ja bereits den Gegenvorschlag der “knauserigen Vier” (Österreich, die Niederlande, Dänemark und Schweden).

Freilich wäre auch ein Kompromiss immerhin ein Einstieg in eine Mechanik, die fiskalische Lasten verteilt. Was viele deutsche, österreichische etc. Leser die Haare zu Berge stehen lässt (“Vergemeinschaftung von Schulden), wäre für Europas Gemeinschaftswährung positiv.

Weil das Risiko fiskalischer Krisen einzelner Mitgliedstaaten aus Sicht des Marktes geringer wird,

weil eine Währungsunion ohne (zumindest fiskal-) politische Union spätestens seit der Euroraum-Krise 2010/12 vielen Marktteilnehmern als mangelhaft konstruiert erscheint und

weil die Hoffnung besteht, dass eine gemeinsame Fiskalpolitik die EZB aus der Pflicht befreien könnte, den Ausputzer zu spielen, der Krisen verhindern muss.

Unsere Volkswirte teilen letztere Hoffnung nicht. Und natürlich glaube ich als treuer Analyst, dass sie am Ende Recht behalten werden. Doch ist das für den Euro auf absehbare Zeit wahrscheinlich irrelevant. Ihm würde – bis sich entscheidet, ob die EZB sich irgendwann wieder auf Inflationssteuerung konzentrieren kann – die Hoffnung helfen, dass die wirtschaftspolitische Rollenverteilung in Europa wieder normaler werden könnte, dass sich die EZB also irgendwann in ferner Zukunft wieder auf ihre eigentliche Aufgabe konzentrieren kann: die Inflationssteuerung.

Noch ist der Euro nicht vor Rückschlägen gefeit. Je stärker der Widerstand aus den vier Regierungen ausfällt, je mehr andere EU-Länder sich ihnen anschließen und je stärker innenpolitischer Widerstand im Rest Europas ausfällt, desto eher könnte der Devisenmarkt an der grundsätzlichen Erfolgsaussicht einer fiskalischen Lastenverteilung zweifeln. Wenn am Ende aber ein Kompromiss herauskäme, der zumindest einen nennenswerten Teil der fiskalischen Lasten verteilt (also nicht nur aus Kreditvergabe besteht), wäre der Endeffekt aber wahrscheinlich EUR-positiv.

Rechtfertigt der US-chinesische Konflikt USD-Stärke?

Da sehnen wir uns ja fast den US-chinesischen Handelskonflikt der letzten Jahre zurück. Die Beziehung zwischen beiden Ländern ist auf einem neuen Tiefpunkt angelangt (siehe unten). Dass das immer schon fragile Handelsabkommen zwischen beiden Ländern den jetzigen Schlagabtausch übersteht, erscheint nicht mehr allzu wahrscheinlich. Dann wären wir (neben all dem geopolitischen Posing der beiden Streithähne) handelspolitisch wieder im protektionistischen Modus. Der war bislang USD-positiv. Und noch immer scheint mir wahrscheinlich, dass der Markt, wenn die Nachrichtenlage wieder den Aspekt der Handelsbeziehungen in den Vordergrund rückt, instinktiv in Richtung USD-Stärke zuckt.

Während in den letzten Jahren dafür allerdings hinreichende fundamentale Rechtfertigung bestand, ist das heute anders. Höhere Nachfrage nach US-Gütern (weil US-Verbraucher mehr heimische Güter nachfragen) würde zur Verschiebung der realen Wechselkurse zugunsten des Greenback führen und damit (wenn der inflationäre Effekt nicht all das auffrisst) zu einem stärkeren Dollar. So die Story 2018/19. Momentan befinden wir uns aber in einem anderem Umfeld. Corona-bedingt bricht die Nachfrage in den USA und weltweit ein und verschiebt sich auf andere Gütergruppen. Dass Einfuhrzölle in diesem Sturm der Nachfrage-Swings überhaupt noch relevant wären, darf bezweifelt werden. Eine fundamentale Rechtfertigung, einen neuen Handelskonflikt USD-positiv zu interpretieren, fehlt damit momentan.

BoE und EU-UK-Verhandlungen

Die Signale, die uns aus der Bank von England (BoE) erreichen, sind gemischt. Gouverneur Andrew Bailey flirtet wieder öffentlich mit der Idee von Negativzinsen, während sein Chefvolkswirt Andy Haldane dieser Idee erst vorgestern eine Beinahe-Abfuhr erteilt hatte. So kennen und lieben wir das MPC! Dabei ist die Frage, ob der BoE-Leitzins leicht über oder leicht unter der Null-Linie liegt, eigentlich kaum relevant. Die Geldpolitik ist auf der Insel – wie nahezu überall sonst auf der Welt – nahezu ausgeschöpft.

Damit bleibt Konjunktursteuerung vor allem eine Aufgabe der Fiskalpolitik. Nur hat die noch ganz anderes als Corona auf der Agenda: den Brexit. Ich find’s müßig, Ihnen hier das Auf und Ab der Verhandungen zwischen EU und UK zu berichten. Dass die EU bei Fischereirechten nachgibt, ist weitgehend irrelevant. Hat ernsthaft irgendjemand geglaubt, EU oder UK würden ihre Prosperität wegen ein paar Fischen auf’s Spiel setzen? Die große Frage (ob Johnsons Regierung wieder nur blufft oder tatsächlich am Jahresende ohne vernünftige langfristige Lösung die Übergangsfrist beendet) wird damit nicht leichter zu beantworten sein.

CNY: 7,20 in Sicht

Wegen der eskalierenden Spannungen zwischen den USA und China steht der chinesische Renminbi derzeit eindeutig unter Abwertungsdruck, insbesondere nachdem die Vereinigten Staaten Hongkong nicht mehr als unabhängig von China betrachten. Der Huawei-Finanzchefin gelang es zudem nicht, in Kanada ihren Kampf gegen die Auslieferung in die USA zu beenden. Der Markt ist angesichts der zunehmenden geopolitischen Risiken entsprechend verunsichert. Dass die chinesische Zentralbank das Fixing für den USD-CNY-Kurs unter den Markterwartungen festlegte, trägt nicht zu einer Beruhigung bei. USD-CNY hat in dieser Woche die psychologisch wichtige Marke von 7,10 durchbrochen, womit angesichts der anhaltenden Spannungen zwischen den USA und China nun die nächste wichtige Marke von 7,20 in Sicht geraten dürfte. Da sich die chinesische Währung gegenüber dem Währungskorb eindeutig unterdurchschnittlich entwickelt hat, erwarten wir, dass der offizielle, wöchentlich veröffentlichte CNY-Index am nächsten Montag schwächer ausfallen wird. Außerdem endet heute der Nationale Volkskongress. Die Pressekonferenz des chinesischen Ministerpräsidenten Li Keqiang dürfte mit Spannung verfolgt werden.

