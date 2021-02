EssilorLuxottica: Klare Sicht auf technische All-Time-Highs

EssilorLuxottica ist im Oktober 2018 aus der Fusion der französischen Essilor mit der italienischen Luxottica entstanden. Der weltweit tätige Konzern mit dem Fokus auf (Sonnen-)Brillen, Linsen und einer Palette von Augenheilkundeprodukten ist im EURO STOXX 50 (Position 28; Indexgewicht: 1,52 Prozent) und im franz. CAC 40 enthalten. Aus technischer Sicht ist der Titel ein langfristiger technischer Marathonläufer, der nach einer Seitwärtspendelbewegung im Umfeld der Fusion nun wieder seinen technischen Hausse-Zyklus aufgreift.

Essilor: Technische Doppelstrategie

Die laufende Hausse startete im März 2009 bei 26,8 EUR. Der Titel stieg bis Dezember 20’15 bis auf das alte All-Time-High um 125,2 EUR. Anschließend machte die technische Neubewertung eine Pause. Die Aktie ging in eine Seitwärtspendelbewegung (gestaffelter Support 93,4 – 100,0 EUR; gestaffelte Resistance-Zone 125,5 – 129,6 EUR) über. Mitte 2019 erfolgte dann der erste Versuch, diese Trading-Range nach oben zu verlassen. Dabei stieg die Aktie auf das neue All-Time High bei 145,0 EUR (Resistance). Im Rahmen der Corona-Baisse wurde die Aktie jedoch ebenfalls nach unten gedrückt und erreicht im Sell-Off Kurse um 86,6 EUR. Hier schlug sie nach oben um. Die erste Recovery endete jedoch an der alten Resistance-Zone um 125,0 EUR. Den folgenden Trading-Markt verließ die Aktie schließlich zum Jahreswechsel 2020/2021 nach oben. Nach der kleinen Konsolidierung ist EssilorLuxottica Ende Januar 2021 nun mit einem (Trading-)Kaufsignal angesprungen. Da die Aktie jetzt klare technische Sicht auf das Erreichen des All-Time Highs bei 145,0 EUR hat, bietet sich eine technische Doppelstrategie an. Dies bedeutet den Aufbau einer Anfangsposition (auf dem aktuellen Kursniveau), welche mit dem Anstieg auf neue All-Time Highs ausgebaut werden sollte.

Produktidee: Faktor-Optionsscheine

WKN Typ Basiswert Merkmale SB0CBP Long EssilorLuxottica Faktor: 8 SD1X9Y Short EssilorLuxottica Faktor: -8 Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform.

