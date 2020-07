ENI: Mit Fast Exit aus dem STOXX 50

Der italienische Öl- und Gas-Konzern ENI als Index-Mitglied im Sektor STOXX Oil & Gas kommt aus einem Sektor und aus einem Land, welche zurzeit an den internationalen Aktienmärkten als “Corona-Krisenverlierer” angesehen und bewertet werden. Deshalb ist der Titel – mit Vergleich zu anderen europäischen Blue-Chips und zu europäischen Länder-Aktienindizes – mit einer ausgeprägten relativen Schwäche ausgestattet.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

ENI: Technische Bodenformationen brauchen Zeit

Als Konsequenz überrascht es nicht, dass ENI am Dienstag (07.07.20; Börsenschluss) aus dem europäischen Blue-Chip-Index STOXX 50, per “Fast Exit” entnommen wird. Stattdessen kommt die brittische Minen-Gesellschaft BHP Group in den Index. Durch den Wechsel reduziert sich die Anzahl der italienischen Aktien im STOXX 50 auf zwei. Dem EURO STOXX 50, der nach Free Float-Marktkapitalisierung die größten Euro-Zonen-Aktien enthält, bleibt ENI erhalten. Mit Blick auf die nächste reguläre, jährliche Euro STOXX 50-Indexanpassung gehört ENI auch nicht zum Kreis der Entnahmekandidaten.

Aus langfristig technischer Sicht startete ENI ab September 2007 einen Baisse-Zyklus. Dieser hat bisher drei übergeordnete Phasen. Zuerst der Rutsch bis März 2009 auf €11,82. Danach eine sehr lange Seitwärtspendelbewegung zwischen €12,0 und €20,0. Die Corona-Baisse löste mit einem Abverkauf die dritte Börsenphase aus. In dieser fiel ENI ab Januar 2020 (Hoch bei €14,6) in einem beschleunigten Sell-Off bis Mitte März 2020 auf ein Tief bei €6,3. Die folgende Recovery führte ENI zurück auf €10,0. Hier startete ein Trading-Markt, bei dem sich eine Range zwischen €8,0 und €10,0 gebildet hat. Dieser Trading-Markt sollte nur Teil einer technischen Bodenformation sein, deren Herausbildung viele Monate in Anspruch nimmt. In Summe ist ENI aus technischen Sicht jetzt ein “Hold”, wobei ein Sicherungsstopp unter €7,9 sinnvoll ist.

