Edelmetalle im Vorfeld der Fed gefragt

Energie: Ölpreise stecken auch pessimistische IEA-Prognosen weg

Nichts scheint die Ölpreise momentan unter Druck setzen zu können. Brent handelt am Morgen bei 50,5 USD je Barrel nur unweit des vor einer Woche verzeichneten 9-Monatshochs. Ähnliches gilt für WTI mit 47,5 USD. Dabei ist die Nachrichtenlage alles andere als rosig. So berichtete das API einen Anstieg der US-Rohölbestände um 2 Mio. Barrel. Erwartet wurde dagegen ein Abbau in ähnlicher Größenordnung. Nachdem die IEA schon im November kräftig den Rotstift bei ihrer Nachfrageprognose im Winterhalbjahr ansetzte, erfolgte gestern eine weitere Abwärtsrevision. Offensichtlich glaubt die IEA nicht an eine schnelle positive Wirkung der Impfstoffe auf die Ölnachfrage. Denn besonders deutlich fiel die Abwärtsrevision für das 2. Quartal 2021 aus. Unterstellt man, dass die OPEC+ das Ölangebot von Januar bis April jeweils um 500 Tsd. Barrel pro Tag erhöht, wäre der Ölmarkt im ersten Halbjahr mehr oder weniger ausgeglichen. Im zweiten Quartal würde sogar ein kleiner Angebotsüberschuss bestehen. Vom eigentlich angestrebten Abbau der nach wie vor sehr hohen Lagerbestände kann bis Mitte nächsten Jahres also keine Rede mehr sein. Das scheint inzwischen auch der OPEC zu dämmern. Zumindest erklärte der amtierende OPEC-Präsident gestern, dass man mit der Produktionserhöhung keine Eile haben sollte und keine Garantie für eine Anhebung der Fördermenge um 2 Mio. Barrel pro Tag bis April bestehen würde. Die Frage ist, ob dies alle in der OPEC so sehen.

Energie: CO2-Preis auf Rekordjagd

Der CO2-Preis im EU-Emissionshandel kletterte gestern – unbeeindruckt der zahlreichen Lockdown-Maßnahmen in Europa – auf ein neues Rekordhoch von über 32 EUR je Tonne. Das mag teilweise damit zu erklären sein, dass die Industrie von den Maßnahmen weniger betroffen ist als im Frühjahr. Auftrieb gibt zweifellos auch die Einigung der EU-Mitgliedsstaaten auf ein ambitioniertes Reduktionsziel für die Treibhausgasemissionen. Es ist aber auch das gute technische Bild, das die Investoren zu einem hohen Engagement am Markt veranlassen dürfte. Wir erwarten im neuen Jahr weitere Rekordmarken, denken aber, dass der Preis nach einer nicht ungewöhnlichen Jahresendrally zunächst im 1. Quartal nochmal zurückkommen wird.

Edelmetalle: Gold, Silber & Co. im Aufwind

Für den Goldpreis ging es gestern spürbar nach oben – und zwar um 1,4%. Heute Morgen steigt er weiter auf rund 1.860 USD je Feinunze. Gold in Euro gerechnet zog im gleichen Ausmaß mit. Gold profitierte dabei von Hoffnungen auf ein neues Hilfspaket für die US-Wirtschaft sowie von Erwartungen an die US-Notenbank Fed. Sollte die Fed heute Abend allerdings nicht „liefern“, dürften diese Erwartungen enttäuscht werden und der Goldpreis könnte wieder fallen. Wir erwarten nicht, dass die Fed heute neue Maßnahmen beschließen wird. Sie wird wohl eher darauf hinweisen, dass für sie aktuell kein weiterer Handlungsbedarf besteht, sondern der Ball im Feld der Fiskalpolitik liegt, obwohl sich die Corona-Pandemie in den USA weiter rasant ausbreitet. Allerdings könnte die Fed heute Abend präzisieren, wie lange sie ihre Anleihekäufe fortsetzen möchte. In den Gesprächen über ein neues Hilfspaket für die US-Wirtschaft zeichnet sich eine Einigung ab. Dem vorliegenden Kompromiss müssen aber Republikaner und Demokraten noch zustimmen. Der republikanische Mehrheitsführer im Senat, Mc Connell, hat bereits angekündigt, die Weihnachtspause so lange hinauszuzögern, bis dem Hilfspaket zugestimmt wurde. Auftrieb erhält Gold auch vom anhaltend schwachen US-Dollar: Der handelsgewichtete Dollar-Index fällt heute Morgen auf den tiefsten Stand seit April 2018. Mehr als doppelt so stark wie Gold haben Silber und Platin gestern zugelegt. Auch heute Morgen steigen sie stärker als Gold. Silber nähert sich wieder der Marke von 25 USD je Feinunze, das Gold/Silber-Verhältnis ist auf ein 3-Monatstief unter 75 gefallen. Platin verteuert sich auf 1.045 USD je Feinunze. Die Preisdifferenz zu Gold beträgt damit gut 800 USD.

Industriemetalle: Jährliche Schmelz- und Verarbeitungsgebühren für Kupfer fallen weiter

Der Kupferpreis notiert heute Morgen wegen der weiterhin freundlichen Marktstimmung knapp oberhalb von 7.800 USD je Tonne. Gestern wurde der LME-Preis durch reges Kaufinteresse an der SHFE unterstützt. In den USA ist die Industrieproduktion im November um 0,4% gegenüber Vormonat gestiegen. Dies war zwar weniger als im Oktober, aber immer noch solide und etwas mehr als erwartet. Anfang der Woche hat ein großer US-Kupferminenproduzent mit mehreren chinesischen Kupferschmelzen die Jahresgebühren zum Schmelzen und Verarbeiten von Kupferkonzentrat (sog. TC/RCs) ausgehandelt. Demnach fallen die Gebühren im kommenden Jahr um 4% auf 59,5 USD je Tonne bzw. 5,95 US-Cent je Pfund. Dies ist bereits der sechste Jahresrückgang in Folge und das niedrigste Niveau seit dem Jahr 2011. Der Abschluss wird für gewöhnlich als Benchmark für die Branche herangezogen und weltweit in Verträgen verwendet. Die Einigung wurde dieses Jahr wegen der Corona-Pandemie später als gewöhnlich erzielt. Die nun vereinbarten Schmelz- und Verarbeitungsgebühren deuten auf einen weiter angespannten Markt für Kupferkonzentrat hin: Zum einen ist das Angebot offenbar knapp, nachdem viele Minenbetreiber in Südamerika durch das Coronavirus große Mengen Produktion verloren haben. Zum anderen fragen insbesondere die chinesischen Schmelzen mehr und mehr Kupferkonzentrat nach, da sie ihre Schmelzkapazitäten ausbauen. Die Gebühren zeigen ansatzweise aber auch eine leichte Entspannung der Lage an. Denn laut Angaben des Datenanbieters SMM lagen sie am Kassa-Markt in China im November noch rund 10 USD je Tonne tiefer, als jetzt für das nächste Jahr vereinbart.

