Dow Jones Transportation: Mit All-Time Highs ins neue Jahr

Der Dow Jones Transportation Average ist der älteste Aktienindex der Welt. Er umfasst die 20 “wichtigsten” (US-)Transport- und Logistikaktien. Der Index wird traditionell preisgewichtet berechnet, das heißt der Indexstand wird ausschließlich auf Grund der Aktienkurse ermittelt und nur um Erträge aus Bezugsrechten und Sonderzahlungen bereinigt. Gemäß der Dow-Theorie – die nach dem Begründer der technischen Analyse, Charles Dow, benannt ist – signalisiert eine Rekordfahrt im zyklischen DJ Transportation Rückenwind für den breiten US-Aktienmarkt und den Dow Jones Industrial.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Ein Grund für die gute technische Lage des DJ Transportation ist, dass darin hoch gewichtete Transport- und Logistik-Titel vom starken Wachstum des E-Commerce profitieren, während ebenfalls im Index gelistete Airlines bereits auf ein Comeback nach dem Ende der Corona-Pandemie hoffen. Zusätzlich unterstützen Spekulationen auf ein Nachlassen des US/chinesischen Handelskonfliks unter dem neuen US-Präsidenten ab Januar 2021 den Index. Aus langfristiger technischer Sicht war der Index ab Anfang 2016 in einem Hausse-Trend bis Anfang 2018 auf 11.424 gestiegen. Mit dem Auftakt des Handelskonflikts ging der Index in eine mittelfristige Seitwärtspendelbewegung über, die einen negativen Touch hatte. Anfang 2020 rutschte der Index im “Corona-Sell-Off” mit einem Verkaufssignal bis auf 6.481. Hier schlug er in eine “V”-Recovery um. In dieser stieg er ohne größere Gegenbewegung bis September 2020 zurück an die alten All-Time Highs. Nach einer kurzen Konsolidierungspause an der Resistance um 11.624 setzte der Index seine Aufwärtsbewegung mit neuen All-Time Highs fort. Aus kurzfristiger technischer Sicht ist diese technische Neubewertung weiterhin intakt. Daher sollte es insgesamt nicht überraschen, wenn der Dow Jones Transportation in 2021 die technische Marke von 13.500 Punkten anpeilt.

Produktidee: BEST Turbo-Optionsscheine

WKN Typ Basiswert Merkmale SB7VTA Call Dow Jones Industrial Hebel: 7,8 CJ1TAF Put Dow Jones Industrial Hebel: 7,7 Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform.

Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter https://sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.

Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Produkte nur für kurzfristige Anlagezeiträume geeignet sind. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.