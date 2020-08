Dow Jones Industrial: Trading-Kaufsignal

Im Dow Jones Industrial Average (Kurz: DJ Industrial) ist der Index-Einfluss einiger US-Mega-Tech-Aktien durch den Kursanstieg der letzten Jahre/letzten Monate deutlich gestiegen. Dennoch hat der Index weiterhin einen hohen Anteil an klassischen “Industrie-Titeln” an Bord. Hier liegt sicher – neben der Index-Berechnungsmethode – ein Grund für die mittelfristige relative Schwäche im US-Indexvergleich. Zuletzt ist eine Aufwärtsrotation in Re-Opening-Gewinner angelaufen. Davon sollte der DJ Industrial nun profitieren.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Aus langfristig technischer Sicht befindet sich der DJ Industrial seit März 2009 (Start: 6.470 Punkte) in einem technischen Hausse-Zyklus, der den Index bis zum Februar 2020 auf All-Time-Highs um 29.300 Punkte (Resistance-Zone: 29.000 – 29.300 Punkte) führte. Aufgrund der “Corona-Baisse” (Februar/März 2020; Kurseinbruch bis 18.351 Punkte; ca. -37,4%) machte dieser Hausse-Zyklus eine technische Pause. Dass der langfristige Hausse-Zyklus wieder aufgenommen wird (bedeutet: Anstieg auf neue All-Time-Highs), bleibt jedoch eine gültige technische Option. Aus mittelfristig technischer Sicht ist der DJ Industrial seit Mitte März 2020 aus dem technischen “V”-Recovery in einen mittelfristigen Hausse-Trend (Trendlinie: 26.500 Punkte) hineingelaufen. Einerseits hat der Index gegenüber dem Nasdaq Composite Index (bereits neue All-Time-Highs) und dem S&P 500 (nahe an den alten All-Time-Highs) unverändert eine relative Schwäche, andererseits deutet die technische Gesamtlage aber ein Heranlaufen in 2020 an die Resistance-Zone (29.000 – 29.300 Punkte; alte All-Time-Highs) an. Aus kurzfristig technischer Sicht hat der Index die trendbestätigende Konsolidierung im Umfeld der waagerecht verlaufenden 200-Tage-Linie (bei 26.350 Punkten) zuletzt mit einem Trading-Kaufsignal in Richtung 28.500 Punkte verlassen.

