Dow Jones Industrial: Nächster Milestone 30.000

Dow Jones Industrial: Bilderbuch-Hausse – Der Dow Jones Industrial Average startete am 26. Mai 1896 mit 12 US-Industriewerten und Kursen bei 40,94 an der New York Stock Exchange. Durch die Indexreformen wie die Neufestsetzung des Basisniveaus auf 56,76 (Schlusskurs: 14. Dezember 1916), der Erweiterung des Index auf 20 Aktien (04. Okt. 1916) und die weitere Aufstockung auf 30 Werte (01. Okt. 1928) wurde der Index in die noch heute gültige Form gebracht.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Durch die unregelmäßigen Veränderungen, wobei mittlerweile auch US-Tech-Unternehmen im Index enthalten sind, wurden neue Tendenzen in der US-Wirtschaft immer wieder aufgegriffen. Dieser Index hat im Bereich der Aktieninvestments zwar nur eine untergeordnete Rolle, ist aber wegen seiner Bekanntheit ein wichtiges Symbol für die Kursentwicklung an der Wall Street. Deshalb sind neue “Meilensteine” weiter von hohem Interesse. Um seine Erfolgsgeschichte zu starten, brauchte der Dow Jones 2.417 Handelstage, bis er am 12.01.1906 die 100,0 erreichte. Am 12.03.1956 überschritt der Index die 500,0. Für die weitere Kursverdoppelung auf 1.000,0, die am 14.11.1972 erreicht wurde, benötigte der Dow Jones insgesamt 1.799 Handelstage. Die 5.000,0 wurde zum ersten Mal am 21.11.1995 erreicht. Zur weiteren Kursverdoppelung auf 10.000,0 am 29.03.1999 benötigte der Index dann nur 844 Handelstage. Die erneute Kursverdoppelung zum “Milestone” von 20.000,0 im Januar 2017 hat dann aber mehr als 17 Jahre in Anspruch genommen. Aus langfristiger technischer Sicht durchläuft der Index seit März 2009 (Start: 6.469) eine technische Bilderbuch-Hausse, die sich seit November 2019 mit All-Time Highs fortsetzt. In diesem Hausse-Zyklus legte der Kursindex vom Tief bisher ca. 14,7% p.a. zu. Aus. mittelfristiger technischer Sicht war der Dow Jones zwischen Januar 2016 bis Januar 2018 von 15.370 auf 26.952 (Resistance) gestiegen. Hier ging der Index in eine Seitwärtspendelbewegung unterhalb des Resistance über, bevor er in einer technischen Zwischenbaisse bis Dezember 2018 auf 21.713 rutschte. In 2019 startete eine neue mittelfristige Aufwärtsbewegung, wobei dem Dow Jones im Juli 2019 der Sprung auf All-Time Highs gelang. Zuletzt ist der Index mit einem neuen Investment-Kaufsignal aus dem Aufwärtsdreieck (Resistance um 27.400) herausgelaufen, so dass sich der Index für das Jahr 2020 in Richtung des neuen “Milestone” 30.000 aufgemacht hat. Aus kurzfristiger technischer Sicht liegt nach der Rallye der Vorwochen eine leicht überkaufte Lage vor, so dass es auf dem aktuellen Kursniveau jederzeit zu einer Konsolidierung kommen kann.

