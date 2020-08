Dow Jones Industrial Average: Wechsel der Giganten

Der Dow Jones Industrial Average (kurz: DJ Industrial) ist der klassische Blue-Chip-Index der Wall Street. Trotz seiner mittlerweile veralteten Berechnung über die Preisgewichtung der Aktienkurse seiner Indexmitglieder, genießt er weiter eine sehr hohe (mediale) Aufmerksamkeit. Diese ergibt sich auch aus seiner langen Historie als einer der ältesten, noch verwendeten Aktienindizes der Welt. Er startete am 26. Mai 1896 mit 12 US-Industriewerten bei 40,94 Punkten.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Dow Jones Industrial Average: Richtung frei zu den All-Time Highs

Durch die Indexreformen wie die der Erweiterung auf 30 Werte zum 01. Okt. 1928 wurde der Index in die noch heute gültige Form gebracht. Zur Indexreform 1928 wurde auch Exxon Mobil (damals: Standard Oil of New Jersey) hinzugefügt. Ab nächster Woche muss der Öl-Gigant – derzeit nach knapp 92 Jahren das am längsten vertretene Mitglied des Dow Jones – jedoch den Index verlassen. Der Wechsel wird durch die Entscheidung von Apple mit ausgelöst, seine Aktie 4:1 zu splitten. Damit der Tech-Anteil – nach der Gewichtsreduzierung von Apple – des DJ Industrial nicht zu gering wird, nimmt S&P Dow Jones deshalb direkt drei Wechsel vor. Aufgenommen werden Salesforce (Info. Tech), Honeywell (Industrials) und Amgen (Biotech). Entnommen werden Exxon Mobil (Oil&Gas), Pfizer (Health Care) und Raytheon Tech. (Industrial).

In Summe sind die Index-Wechsel zu begrüßen, weil sich der DJ Industrial an die in den letzten Jahren geänderte Bedeutung der Sektorzusammensetzung an der Wall Street und in der US-Wirtschaft (mehr Technologie- und Digitalwirtschaft) anpasst. Aus kurzfristiger technischer Sicht hat der Index Anfang August 2020 eine trendbestätigende Konsolidierung mit einem Trading-Kaufsignal nach oben verlassen. Dadurch deutet sich ein Heranlaufen in 2020 an die Resistance-Zone (29.000 – 29.300 Punkte; alte All-Time-Highs).

