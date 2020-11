Die Unsicherheit in Bezug auf den US-Wahlausgang belastet auch den Ölmarkt

Energie: Unsicherheit in Bezug auf US-Wahlausgang belastet Ölmarkt

Wenngleich der US-Wahlausgang zu diesem Zeitpunkt noch nicht entschieden ist, hatten die Finanz- und Ölmärkte wohl einen klaren Favoriten: Trump. Deshalb war der WTI-Ölpreis in der Nacht um knapp 3% auf rund 39 USD je Barrel gestiegen, bevor sich das Pendel wieder mehr in Richtung Biden bewegte. Aktuell notieren die Ölpreise schon im Minus. Nicht nur die Wahrnehmung von Biden als negativ für den Ölpreis – denn eine Rückkehr zum Atom-Abkommen mit dem Iran und höhere iranische Ölexporte würden dadurch wahrscheinlicher und beim Energieverbrauch würde der Fokus langfristig deutlich stärker auf erneuerbaren und nicht auf fossilen Energieträgern liegen – dürfte den Markt beunruhigen. Ein knapper Wahlausgang und eine mögliche Schlammschlacht vor US-Gerichten ist wegen der damit einhergehenden Unsicherheit denkbar schlecht für die Märkte. In einer solchen Situation wird der Fokus des Marktes wohl erheblich durch kurzfristige politische Nachrichten gestört und kaum auf fundamentalen Daten liegen. Diese wirken aktuell wiederum preisunterstützend. Zum einen hat gestern das API berichtet, dass die Rohöllagerbestände in den USA in der letzten Woche überraschend um 8 Mio. Barrel gefallen sind, trotz höherer Importe. Der Bloomberg-Konsens rechnet heute bei der offiziellen Veröffentlichung des DOE dagegen dagegen mit einem Anstieg um rund 600 Tsd. Barrel. Auch seitens der OPEC und ihrer Verbündeten (OPEC+) gibt es immer mehr zuversichtliche Signale in Bezug auf die Beibehaltung der freiwilligen Produktionskürzungen über das Jahresende hinaus in der Größenordnung von 7,7 Mio. Barrel täglich ggü. dem Referenz-Niveau. Vielmehr werden aktuell sogar stärkere Reduktionen seitens Russlands und Saudi-Arabiens diskutiert, um den Markt zu stabilisieren. Ein starkes Bekenntnis seitens der OPEC+ zu ihrer Rolle als “Grenzproduzent” würde dem Ölpreis in der Tat Unterstützung verleihen.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Edelmetalle: Gold unter Druck

Die Aussicht auf eine wochenlange juristische Hängepartie um den Ausgang der US-Präsidentschaftswahl und die sinkende Wahrscheinlichkeit für ein rasches Stimulierungspaket führen heute zu einer steigenden Risikoaversion an den Märkten. Der US-Dollar profitiert davon, während die Edelmetallpreise unter Druck stehen. Gold fällt daraufhin wieder deutlich unter die Marke von 1.900 USD je Feinunze, die es erst gestern überwinden konnte. Silber fällt um 3% auf 23,5 USD je Feinunze. Auch Platin und Palladium geben deutlich nach. Wie auch schon 2016 lagen die Umfragen im Vorfeld der Wahlen offensichtlich daneben. Entgegen der Prognosen führt Präsident Trump aktuell in vielen “Swing States”, was ihm eine Wiederwahl ermöglichen würde. Allerdings könnte sich dies durch die Auszählung der Briefwahlstimmen noch ändern, da diese mehrheitlich zu Biden tendieren dürften. Trump hat bereits angekündigt, die Auszählung gerichtlich stoppen und eine Niederlage durch Briefwahlstimmen nicht akzeptieren zu wollen. Möglicherweise muss wie bei der Wahl vor 20 Jahren der Supreme Court entscheiden. Aus der “blauen Welle” scheint nichts zu werden, da die Republikaner ihre Mehrheit im Senat zu verteidigen scheinen. Die Märkte hatten im Falle eines Biden-Sieges und einer vollständigen Kontrolle des US-Kongresses durch die Demokraten mit einem massiven Stimulierungspaket gerechnet. Dieses dürfte nun kleiner ausfallen und wegen der Verhärtung der Fronten nach der Wahl auch erheblich mehr Zeit in Anspruch nehmen. Damit gibt es einen Impuls weniger für Gold. Allerdings könnte sich die Fed gezwungen sehen, in Abwesenheit weiterer Unterstützung durch die Fiskalpolitik ihre Geldpolitik nochmals zu lockern. Die Frage ist zudem, wie lange der US-Dollar von der aktuellen Situation profitieren kann, da sie zu einer schweren politischen Krise oder gar zu einer Verfassungskrise eskalieren könnte. Wir erwarten daher in den kommenden Wochen einen steigenden Goldpreis. Eine länger anhaltende Preisschwäche wie vor vier Jahren ist dagegen unwahrscheinlich.

Industriemetalle: Wenig Verunsicherung an den Metallmärkten

In den USA wurde gestern ein neuer Präsident gewählt. Da die vielen Briefwahlstimmen zumeist noch ausgezählt werden müssen, steht der endgültige Sieger noch nicht fest. Das Rennen ist viel enger als die Umfragen im Vorfeld angedeutet hatten. Dies führt an den Metallmärkten heute Morgen jedoch nicht zu allzu großer Verunsicherung. Da der US-Dollar als sicherer Hafen gesucht ist und aufwertet, stehen die Metallpreise etwas unter Druck. Kupfer verliert im frühen Handel 2% und rutscht unter 6.700 USD je Tonne ab. Aluminium gibt etwas stärker nach und fällt um 2,5%. Gestern war der Aluminiumpreis erstmals seit gut 1½ Jahren über die Marke von 1.900 USD je Tonne gestiegen, was wir auf vermehrte Finanztransaktionen zurückführen. Aluminium wie auch die anderen Metalle wurden daneben gestern durch die sehr festen Aktienmärkte und einen schwächeren US-Dollar angetrieben. Zudem hatte die chinesische Regierung einen Plan veröffentlicht, den Verkauf von Autos mit neuen Antriebsformen anzukurbeln. Demnach sollen im Jahr 2025 rund 20% aller neu verkauften Autos keine Verbrennungsmotoren mehr haben. Zehn Jahre später sollen reine elektrobetriebene Fahrzeuge die Verkäufe dominieren und der öffentliche Transport voll elektrisch fahren. Dies dürfte mit einer höheren Nachfrage vor allem nach Nickel, aber auch nach Kupfer einhergehen. China hat bei der Elektrifizierung der Antriebsflotte mittlerweile eine Vorreiterrolle übernommen. Gemäß Daten von Bloomberg New Energy Finance soll der Anteil der Elektroautos an den gesamten Autoverkäufen in diesem Jahr bei über 5% liegen. Damit führt China vor Europa und Südkorea.

