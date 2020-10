Die neuen (EURO) STOXX 50-Entnahmekandidaten meiden

Nach der Index-Anpassung ist vor der Index-Anpassung. Dieser Aspekt bietet im Regelfall bei Blue-Chip-Indizes wie dem Stoxx 50 und dem Euro Stoxx 50 gute Hinweise auf die mittelfristige Positionierung. Die Erfahrung der letzten Jahre zeigt, dass die europäischen Aktien, welche nach der jährlichen Index-Anpassung (war im September 2020) in der neuen Index-Zusammensetzung die nach Free-Float-Marktkapitalisierung kleinsten Index-Werte sind, oft im nächsten Jahr zu den Index-Entnahmekandidaten gehören. Bei diesen Titeln bildet sich eine mittelfristige, relative Schwäche heraus, sodass sie sich aus technischer Sicht entweder zum Verkauf, zum Tausch bzw. bei einem index-orientierten Investment frühzeitig zur Untergewichtung anbieten. Mit Blick auf den Stoxx 50 sind jetzt die italienische Bank Intesa Sanpaolo (Index-Position 50), die französische Safran (Position 49) und die britische Vodafone (Position 48) die kleinsten Aktien. Im Euro Stoxx 50 haben derzeit die finnischen Nokia (Position 49) und die italienischen ENI (Position 50) die unteren Index-Plätze inne.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Safran: Technischer Hausse-Zyklus ist beendet

Die französische Safran hat ihre weltweiten Geschäftsschwerpunkte in der Entwicklung und dem Verkauf von Produkten für die Luft- und Raumfahrtindustrie sowie für Verteidigungssysteme und –geräte. Deshalb überrascht es nicht, dass dieser Titel vom Start des technischen Hausse-Zyklus‘ (März 2009) bis vor die Corona-Baisse (Februar/März 2020) zu den Marathonläufern am europäischen Aktienmarkt gehörte. Ausgehend von Kursen um 6,5 Euro (März 2009) ergab sich eine Bilderbuch-Hausse, wobei sich ab dem Jahreswechsel 2011/2012 und Kursen um 20,0 Euro ein zentraler Hausse-Trend herausgebildet hatte. Dieser führte die Aktie im Februar 2020 auf neue All-Time-Highs um 152,3 Euro. Mit dem Start in die Corona-Baisse kam es bei der Aktie zu Take-Profit- und Verkaufssignalen, die zu einer wasserfallartigen technischen Baisse und einem Kurseinbruch bis zur mittelfristigen Support-Zone um 51,1 Euro führte. Dieser Baisse-Verlust von über 66 Prozent – deutlich mehr als der (EURO) STOXX 50 – überrascht beim Blick auf die internationale Luftfahrtindustrie, die vor sehr herausfordernden Jahren stehen sollte, nicht. In den Folgemonaten konnte Safran eine ausgeprägte Kurserholung auf 106,5 Euro etablieren, jedoch ist auch dieser Recovery-Trend zuletzt wieder mit einem Verkaufssignal beendet worden. Da Safran die langfristige Hausse-Bewegung der letzten 11 Jahre nachhaltig zur Seite verlassen hat und sich eine mittelfristige, volatile Seitwärtsbewegung andeutet, sollte es nicht überraschen, wenn die Aktie die relative Schwäche gegenüber den Blue-Chip-Indizes für viele Quartale nicht ablegen kann. Damit fehlen auch die Hinweise, dass sich der Titel aus der index-technisch schwachen STOXX 50-Position herausarbeiten wird. Aufgrund der zurzeit fehlenden technischen Perspektiven stellt Safran aktuell einen Verkauf, bzw. einen Tausch dar.

Vodafone: Baisse-Trends und kein Ende

Beim britischen Mobilfunkanbieter Vodafone Group, der im Februar 2000 bei Kursen um 571 britische Pence (GBp) sein All-Time-High erreichte, sorgt die seit über 20 Jahren laufende Baisse-Bewegung dafür, dass dieser ehemalige „Index-Riese“ jetzt im Kreis der Stoxx 50-Entnahmekandidaten angekommen ist. Zum Jahresstart 2018 – ausgehend von Kursen um 240 GBp – etablierte Vodafone wieder eine mittelfristige Abwärtsbewegung. Hierbei wurde mit einem übergeordneten Verkaufssignal die in den Vorjahren entstandene Seitwärtspendelbewegung (oberhalb der Support-Zone um 180 GBp) nach unten verlassen. Diese Abwärtsbewegung hat sich zu einer neuen, beschleunigten Baisse ausgeweitet, wobei der neue Baisse-Trend (Start bei 240 GBp im Januar 2018) jetzt bei 140 britischen Pence liegt. Nach dem Kurseinbruch während der Corona-Baisse bis auf 93 GBp (März 2020; Support-Bereich) konnte die Aktie zwar eine Kurserholung etablieren, jedoch blieb der beschleunigte Baisse-Trend intakt. In den letzten Wochen ist diese Kurserholung von einem neuen Verkaufssignal beendet worden und Vodafone befindet sich zusätzlich in einen kurzfristigen Abwärtstrend. Hier sollte es nicht überraschen, wenn der Support-Bereich um 93 GBp wieder getestet wird. Da bei Vodafone die technischen Hinweise fehlen, dass weder der zweieinhalbjährige Baisse-Trend noch die seit über 20 Jahren bestehende Baisse-Bewegung vor dem Abschluss stehen, bleibt die Aktie ein technischer Verkauf bzw. ein Tausch.

ENI: Nach der STOXX 50 Entnahme droht die EURO STOXX 50-Entnahme

Der italienische Öl & Gas-Konzern ENI kam Ende November 1995 an die italienische Aktienbörse. Zunächst ergab sich bei dem Titel aus technischer Sicht eine jahrelange Hausse-Bewegung, wobei es – ausgehend vom Kurstief bei 5,07 Euro (November 1995) – bis zum Juli 2007 zu einer Klettertour bis auf 28,95 Euro (All-Time-High) kam. Zusätzlich lieferte ENI im Vergleich zum STOXX 50 und Euro Stoxx 50 immer über dem Durchschnitt liegende Brutto-Dividendenrenditen. Seit dem Jahr 2007 (Start am All-Time-High) befindet sich ENI jedoch in einer Baisse-Bewegung, wobei die letzten 13 Jahre aus nur drei technischen Phasen bestehen. Zuerst die beschleunigte Baisse von Juli 2007 bis zum März 2009 mit einem Kurseinbruch bis auf 11,8 Euro . Die zweite technische Phase ist eine langfristige Seitwärtspendelbewegung bis zum Frühjahr 2020 mit einer Handelsspanne zw. 11,8 Euro (Support-Zone) und 17,0 Euro (Resistance-Zone). Hierbei haben sicher auch die weit über dem Index-Durchschnitt liegenden Brutto-Dividendenrenditen den Kurs in dieser Seitwärtsbewegung gehalten. Parallel zur Corona-Baisse am Gesamtmarkt und dem Verfall der Rohölnotierungen ist ENI im Februar 2020 mit einem übergeordneten Verkaufssignal in die dritte technische Phase – eine beschleunigte, mittelfristige Baisse-Bewegung – eingetreten. Nachdem der Kurseinbruch bis auf 6,3 Euro (März 2020) zur Folge hatte, dass ENI aus dem STOXX 50 herausgenommen wurde, fiel danach die Kurserholung im Vergleich zum Euro Stoxx 50 nur moderat aus. Zuletzt ist die Aktie mit einem weiteren Verkaufssignal aus dieser Kurserholung herausgefallen und befindet sich wieder auf dem Weg zum Support um 6,3 Euro . Hierbei hat die Kursentwicklung der Aktie die zuletzt erfolgte, deutliche Dividendenkürzung nur vorweggenommen. Auch bei ENI fehlen die technischen Hinweise auf ein Auslaufen der Baisse-Bewegungen, sodass der Titel weiterhin einen technischen Verkauf bzw. einen Tausch darstellt.

Produktidee: Faktor-Optionsscheine