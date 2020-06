Die Gefahr der zweiten Welle: Welche Währungen profitieren?

Ängste vor einer zweiten Virus-Welle

Der sprunghafte Anstieg der Infektionsraten in Teilen der USA hat Ängste vor einer zweiten Corona-Welle ausgelöst und den Märkten einen ordentlichen Dämpfer verpasst. Sichere Währungshäfen wie der Franken. der Yen aber auch der Dollar sind wieder gefragt. Die Reaktion ist nachzuvollziehen. Schließlich würde ein erneuter Ausbruch des Virus wohl auch einen erneuten Lockdown nach sich ziehen, der wiederum ungeahnte Folgen für die Wirtschaft haben könnte. Zwar sprach sich US-Finanzminister Steven Mnuchin gegen ein Zurückrollen der Corona-Regeln im Falle eines Wiederaufflammens des Virus aus, da sich gezeigt habe, dass dies der Wirtschaft zu stark schaden würde. Doch der Markt scheint Mnuchin’s Äußerungen für wenig glaubhaft zu halten. Und es wäre in der Tat fraglich, ob die US-Regierung, die wegen ihrer Eindämmungsstrategie zeitweise bereits deutlich in der Kritik stand, einem neuerlichen Ausbruch tatenlos zuschauen würde. Und selbst wenn sie es zunächst täte, würde der Druck spätestens bei einer steigenden Todesrate sicher so groß werden, dass sie um einen Lockdown nicht herumkommen würde. So regt sich mittlerweile auch in Schweden, was bis dato auf strikte Beschränkungen und Schließungen weitgehend verzichtet hat, Widerstand gegen den relativ lockeren Umgang mit dem Virus angesichts steigender Infektionsraten.

Nun bleibt sicherlich abzuwarten, ob sich die Ängste vor einer zweiten Corona-Welle tatsächlich bewahrheiten. Zumindest in Europa scheint der Virus trotz der Lockerungen in den letzten Wochen unter Kontrolle. Für einen starken Ausverkauf an den Märkten besteht somit noch kein Grund. Aber eine nahtlose Fortsetzung der Risk-On-Rallye der letzten Wochen erscheint ebenso wenig angebracht. Kurzfristig dürfte es daher wohl auf einen volatilen Seitwärtshandel hinauslaufen.

Produktidee: Faktor-Zertifikate

WKN Typ Basiswert Merkmale CU2XLR Long EUR/USD Faktor: 5 CU54YQ Short EUR/USD Faktor: -5 CU2XMD Long EUR/JPY Faktor: 5 CU54ZE Short EUR/JPY Faktor: -5 CU2XL0 Long EUR/CHF Faktor: 5 CU54YZ Short EUR/CHF Faktor: -5 Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform.

Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter https://sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.

Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.

Annäherung bei EU-Wiederaufbaufond

Der Kuhhandel um den EU-Wiederaufbaufond hat begonnen. Dänemark – eines von den „sparsamen vier“ Ländern, die ihre Ablehnung gegenüber dem Plan der Europäischen Kommission geäußert hatten – signalisiert, dass es für einen Kompromiss offen sei. Die dänische Regierung würde der Mittelvergabe in Form von Zuwendungen anstatt Krediten, wenn auch in reduzierter Form, zustimmen. Im Gegenzug fordere es jedoch den Rabatt auf seine EU-Haushaltsbeiträge, der eigentlich abgeschafft werden sollte, beizubehalten. Auch die Länder Osteuropas haben grundsätzlich grünes Licht für den Wiederaufbau-Plan der Kommission gegeben, signalisierten jedoch, dass sie sich eine Nachbesserung bei der Verteilung der Gelder zu ihren Gunsten wünschen würden. Solidarität hat ihren Preis, scheint hier das Motto. Doch immerhin: Die Gegner des Kommissionsplans zeigen sich kompromissbereit. Allein dies dürfte den Optimismus am Markt bezüglich einer erfolgreichen Einigung erhalten und den Euro stützen. Der Weg bis dahin bleibt allerdings holprig, nicht zuletzt, da womöglich auch noch andere Länder einen Preis für ihre Zustimmung nennen dürften. Ob die alle miteinander vereinbar sind, ist durchaus fraglich. Die Wahrscheinlickeit bleibt somit hoch, dass zwischendurch doch noch Zweifel an einem Zustandekommen eines Wiederaufbaufonds aufkommen und dem Euro der Wind aus den Segeln genommen wird – wenn auch nur zeitweise. Denn wir gehen davon aus, dass sich die Gegner früher oder später weichkochen lassen werden.

Produktidee: BEST Turbo-Optionsscheine

WKN Typ Basiswert Merkmale CU9T4E Call EUR/USD Hebel: 4,0 CJ4U3K Put EUR/USD Hebel: 4,0 Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform.

Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter https://sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.

Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.

Brexit-Verhandlungen werden intensiviert

Der Ernst der Lage scheint so langsam erkannt – oder zumindest soll wohl dieser Eindruck entstehen. Die EU und die britische Regierung haben sich darauf geeinigt, den Zeitplan der Brexit-Verhandlungen zu intensivieren. Konkret dürfte dies heißen, dass mehr Gesprächsrunden als bisher geplant angesetzt werden. Dazu ist ein “High Level” Treffen zwischen Premierminister Boris Johnson und der EU Führung beim Gipfel kommende Woche geplant. Ich würde mir jedoch von diesem Treffen nicht allzu viele Hoffnungen machen. Laut Kabinettsmitglied Michael Gove sei der Plan, bei diesem Treffen der EU die britische Position nochmals klar darzulegen. Und es ist zu befürchten, dass diese der EU nicht gefallen wird. Ein Durchbruch bei den Verhandlungen erscheint kurzfristig eher unwahrscheinlich, so dass die zunehmende Nervosität und die GBP-Schwäche meiner Ansicht nach gerechtfertigt ist.

Produktidee: BEST Turbo-Optionsscheine

WKN Typ Basiswert Merkmale CL0KSX Call EUR/GBP Hebel: 4,5 CU8JX6 Put EUR/GBP Hebel: 4,5 Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform.

Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter https://sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.

Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.

CNY: Alpha- oder Beta-beeinflusst?

Viele Momente am Markt sind sehr erinnerungswürdig, obwohl dies langfristig dann keine Rolle mehr spielt. Der gestrige Markteinbruch sollte nach meiner Meinung ein solcher denkwürdiger Moment sein. Er lehrt uns, dass der Markt wahrscheinlich eine Kehrtwende vollziehen wird, sobald alle Anleger nur noch mit einer Richtung rechnen. Dasselbe geschah, als sich USD-CNY vor drei Wochen dem Stand von 7,20 näherte. Das Momentum deutete zwar an, dass USD-CNY einen neuen Höchstkurs erreichen würde. Die unerwartete Risikobereitschaft ließ USD-CNY dann jedoch bis auf 7,05 nachgeben, was für viele Leute ein Schlag ins Gesicht war. Im Moment stellt sich die Frage, ob der CNY der allgemeinen Risikoaversion folgt und sich nun abschwächt. Eine gewisse Schwäche könnte zwar unvermeidbar sein. Ich denke aber, dass der CNY gegenwärtig mehr durch das Alpha, also die Beziehungen zwischen den USA und China, als durch das Beta (den Markttrend) beeinflusst wird. Solange es während der kommenden Sitzungen bei den Beziehungen zwischen den USA und China zu keinem großen Schock kommt, rechne ich mit keiner raschen Abwertung der chinesischen Währung, wie sie viele Anleger wohl erwartet hätten.

Produktidee: BEST Turbo-Optionsscheine