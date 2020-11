Devisenmarkt: Wir müssen uns noch weiter gedulden

USA: Immer noch kein Ergebnis

Die Entscheidung in den USA, wer die Präsidentschaftswahlen gewonnen hat, steht nach wie vor aus. Biden liegt zwar vorne, hat aber noch nicht die nötigen 270 Wahlmännerstimmen hinter sich. In einigen Staaten liefern sich Trump und Biden ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Es sieht aber zunehmend danach aus, dass Biden die Wahlen für sich entscheiden kann. Die Bemühungen des Trump-Teams, rechtlich gegen die Auszählung in einigen Staaten vorzugehen, waren bislang kaum erfolgreich. Von Trump selbst kamen erwartungsgemäß Vorwürfe des Wahlbetrugs. Die Finanzmärkte zeigen sich unterdessen von den Tiraden des Präsidenten unbeeindruckt. Von der Aussicht auf einen Biden-Sieg konnten Währungen wie AUD, NOK und SEK sowie EM-Währungen zulegen. Während aktuell risk-on der Treiber für einen schwächeren Dollar zu sein scheint, sehen wir auch mittel- bis langfristig einen Präsidenten Biden eher negativ für den USD. Wie wir bereits häufiger erläutert haben, dürfte dies vor allem an der Fiskalpolitik liegen. Unter Biden wird die Ausgabenfreudigkeit der US-Regierung höher sein. Geht man davon aus, dass dies einen inflationären Effekt hat und die Fed nicht entsprechend mit einer Straffung der Geldpolitik reagiert, wäre das USD negativ.

Im Zuge der US-Wahlen trat die gestrige US-Notenbankentscheidung etwas in den Hintergrund. Zugegeben fiel diese auch wenig spektakulär aus. Die Fed zeigte sich vorsichtig in Bezug auf den Konjunkturausblick, da die Corona-Pandemie die Konjunkturerholung bremsen könnte, und deutete an, dass sie bereit ist, mehr zu tun, falls sich die Lage eintrübt. Dabei dürfte eine Ausweitung von QE das Mittel der Wahl sein. Heute stehen die Arbeitsmarktdaten an. Der Stellenaufbau dürfte sich im Oktober weiter verlangsamt haben. Allerdings dürfte der Markt auch heute gebannt auf die Präsidentschaftswahlen schauen und dem Arbeitsmarktbericht weniger Aufmerksamkeit schenken als üblich.

BoE und britische Regierung öffnen ihre Schleusen weiter

Die Bank of England (BoE) kündigte gestern eine deutlichere Aufstockung ihres Anleihekaufvolumens an als vom Markt erwartet. Statt um 100 Mrd. Pfund erhöhte sie das Kaufvolumen um 150 Mrd. Pfund. Der Lockdown in Großbritannien – für England wurde dieser gestern für 4 Wochen eingeführt – belastet den Konjunkturausblick. Die BoE rechnet nunmehr mit einem Rückgang des BIP im 4. Quartal um 2% gegenüber Vorquartal, bisher war sie noch von einem Wachstum ausgegangen. Die Risiken für die Konjunktur sieht sie nach unten gerichtet, denn die Corona-Beschränkungen könnten bis ins nächste Jahr hinein andauern. Möglicherweise nicht in der aktuell strengen Form, aber zumindest zu einem Teil.

Für die künftige Geldpolitik bedeutet dies, dass die BoE in den kommenden Monaten ihre Zügel weiter lockern könnte. Noch mehr Anleihekäufe oder möglicherweise sogar eine Zinssenkung. Zum Thema Zinssenkung gab es gestern keine weiteren Erkenntnisse, insbesondere gab es keine konkreteren Signale, dass die BoE dies bald erwägen könnte. Das Pfund konnte daher von der BoE-Entscheidung in einer ersten Reaktion profitieren. Das Thema Negativzinsen ist aber noch lange nicht vom Tisch und angesichts der konjunkturellen Abwärtsrisiken dürften Spekulationen diesbezüglich anhalten oder sich sogar noch verstärken und damit das Pfund in den kommenden Wochen und Monaten belasten.

Flankiert wurde die Lockerung der Geldpolitik durch eine Ankündigung weiterer fiskalpolitischer Maßnahmen. So soll vor allem das Kurzarbeitergeld ein weiteres Mal bis März verlängert werden. Inwieweit diese Maßnahmen den Konjunkturabschwung abfedern und damit den Handlungsdruck von der BoE nehmen können, bleibt abzuwarten. Maßgeblich hängt dies selbstverständlich von der Pandemieentwicklung ab.

Im Hinblick auf die Handelsgespräche zwischen Großbritannien und der EU gibt es weiterhin keine Fortschritte. So sollen die Gespräche am Wochenende zwar fortgesetzt werden. Allerdings gab es Berichte, dass Chefunterhändler Michel Barnier seinen EU-Kollegen berichtet hat, dass bei den wichtigsten Streitthemen keine Annäherung erfolgt ist und dass die Briten gar den Prozess blockieren würden. Dies dämpft die Hoffnungen auf einen Deal in allerletzter Sekunde und der Brexit ist und bleibt ein großer Unsicherheitsfaktor für das Pfund.

