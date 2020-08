Devisenmarkt: Orakelsprüche erfüllen sich manchmal auf überraschende Weise

EUR-USD in neuer Seitwärts-Range

Am Montag hatte ich orakelt, dass die EUR-USD-Bewegung am ersten Handelstag der Woche den Ton für die nächsten Tage vorgeben könnte. Dabei hatte ich eher an eine Aufwärts- oder Abwärtstendenz gedacht. Doch wie die antiken Orakel wurde auch ich von der Art, wie der Orakelspruch sich erfüllte, überrascht: EUR-USD hat sich in einer Seitwärts-Range eingerichtet, die ungefähr der montäglichen Handelsspanne entspricht: etwas unter 1,18 auf der Unterseite, rund 1,1850 auf der Oberseite. Warum es mit dem Aufwärts-Trend nichts mehr wird, hat meine Kollegin You-Na gestern erklärt: Das Infektionsgeschehen in Europa spricht dem entgegen.

Doch auch für USD-Stärke ist nicht die richtige Zeit. Im Präsidentschafts-Wahlkampf in den USA wiederholt der Amtsinhaber zu oft und mit zu viel Betonung, dass nur Wahlbetrug ihm einen erneuten Wahlsieg kosten könnte. Das riecht zu sehr danach, dass er eine Wahlniederlage im November nicht akzeptieren könnte. So kommt’s halt, wenn ein Präsident sich so verhält, dass ihm alles zugetraut wird. Nun sind Wechselkurse nicht unbedingt sensitiv gegenüber üblichem politischem Geplänkel. Wenn’s aber darum geht, ob eine Krise der Demokratie in den USA aufziehen könnte, dann ist das eine Qualität von Risiko, der sich der Devisenmarkt nicht entziehen kann. Damit wir uns nicht falsch verstehen: Solch ein Szenario mag man als unwahrscheinlich und als Übertreibung der politischen Opposition und ihrer Anhänger ansehen. Aber es ist eines, das nicht länger von FX-Händlern ignoriert werden kann. Denn zumindest erscheint es wohlmöglich so vielen Marktteilnehmern als so wahrscheinlich, dass bis zum Wahltag der Dollar davon belastet wird. Das ist – in der dialektischen Selbstbezogenheit des Marktes – das Kriterium, welches Szenarien für die Wechselkursbestimmung relevant macht. Nicht die persönliche Meinung darüber, ob ein Szenario eintritt oder nicht. Diejenigen, die mir gerade vorwerfen wollten, ich betriebe Demokraten-Propaganda, mögen also innehalten.

Was ist die Lehre daraus? Bis November wird der Dollar von diesem Sonderfaktor belastet – wenn die präsidiale Rhetorik sich nicht bis dahin grundlegend ändert. Und es zeigt, dass ein unberechenbarer Präsident sehr wohl im langfristigen Mittel ein Belastungsfaktor für den Dollar ist. Das sollten sich diejenigen zu Herzen nehmen, die bereits wieder im Falle eines Trump-Wahlsiegs das Spektakel von 2016 wiederholen wollen: eine völlig unbegründete USD-Rallye, die damals EUR-USD von fast 1,12 auf rund 1,03 gedrückt hatte. Nennen Sie mich Optimist, aber ich setze darauf, dass der Devisenmarkt einen solchen Fehler nicht zweimal hintereinander macht. Mehr als vier Jahre sollte die Gedächtnisspanne eines durchschnittlichen FX-Händlers doch wohl betragen.

Produktidee: BEST Turbo-Optionsscheine

WKN Typ Basiswert Merkmale CJ4VRE Call EUR/USD Hebel: 7,4 CJ4U2R Put EUR/USD Hebel: 7,5 Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform.

Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter https://sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.

Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.

Sind die Zeiten niedriger FX-Volatilitäten endgültig vorbei?

Momentan rangieren die FX-Volatilitäten deutlich über den Niveaus von Ende 2019 / Anfang 2020. Was die Frage aufwirft, welche Schwankungsintensität von Wechselkursen eigentlich in der Post-Corona-Welt zu erwarten sind. Wir argumentieren stets, dass dann aufgrund der inaktiven Geldpolitiken eine Rückkehr dessen zu erwarten ist, was wir als “strukturelles Niedrig-Vol-Umfeld” bezeichnen. Freilich dürfte das auf absehbare Zeit kaum relevant werden. Denn die Unsicherheit über die Langfrist-Folgen von Corona für die Wechselkurse dürften den Markt noch viele Quartale beschäftigen und die Schwankungsintensität hochhalten. Und selbst langfristig orientierten Devisenmarkt-Teilnehmern, die durch diese Phase “hindurchschauen” möchten, hilft das wenig, denn noch ist halt längst nicht klar, auf welchen Niveaus sich die Wechselkurse einpendeln, wenn sie wieder in Niedrig-Vol-Dornröschenschlaf verfallen.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.