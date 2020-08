Devisenmarkt: Im Trüben fischen statt Fliegenfischen

USD-Händler im Bann von Jackson Hole (bzw. dem Youtube-Kanal der Kansas City Fed)

Der USD schwächelt vor Beginn der Jackson-Hole-Zentralbankenkonferenz. Angesichts der oft marktbewegenden Bedeutung des Treffens in den letzten Jahren, war das Interesse der Händler, die Unterseite der gestern beschriebenen Seitwärtsrange in EUR-USD zu testen, gering. Und so werden sich auch zum diesjährigen Auftakt wieder alle Augen – Achtung! – nicht nach Jackson Hole, sondern Corona-bedingt ins Internet richten. Dieses Jahr also kein Fliegenfischen – es war nicht zuletzt diese Vorliebe des damaligen Fed-Vorsitzenden Paul Volcker, die dafür gesorgt hat, dass das Symposium seit 1982 im kleinen Jackson Hole, Wyoming, stattfindet – dafür ist die gesamte Veranstaltung öffentlich (falls es Sie interessiert: Die Agenda gibt es hier). Das Thema der Konferenz ist mutig: “Navigating the Decade Ahead: Implications for Monetary Policy” (zu deutsch: “Navigieren durch das vor uns liegende Jahrzehnt: Implikationen für die Geldpolitik”), wo sich doch die meisten von uns dank Corona schon schwer damit tun, mehr als 10 Tage im voraus zu planen. Damit haben natürlich auch die Zentralbanker zu kämpfen: Die Corona-Pandemie und ihre wirtschaftlichen Folgen haben den kurzfristigen Ausblick extrem eingetrübt. Aber wenn man durch diese Unsicherheit hindurchschaut, wird, laut Kansas City Fed, allgemein erwartet, dass sich an dem Umfeld global niedriger Wachstumsraten und Zinsen (und entsprechend niedriger Inflationsraten) der Vor-Corona-Zeit nichts geändert hat.

Vor diesem Hintergrund ist auch die vom Devisenmarkt mit Spannung erwartete Rede von Fed-Chairman Jay Powell heute zu sehen. Er gibt ein Update zur Überprüfung der geldpolitischen Strategie der Fed. Diese wurde schon 2018 – also lange vor Corona – in Auftrag geben, nachdem auch die Fed (ebenso natürlich wie SNB, BoJ und EZB) weitgehend erfolglos versuchte die Inflation nachhaltig zu beleben. Unsere Fed-Watcher schätzen das Überraschungspotenzial als gering ein, schließlich hat die Fed in diversen Äußerungen, aber auch in den letzten Minutes, schon einiges durchblicken lassen. Die zu erwartenden Änderungen haben unsere Volkswirte in ihrem Economic Insight “Neue Strategie – neue Fed?” detailliert zusammengefasst. Auch unsere EUR-USD-Prognose basiert ja bereits auf der Annahme, dass die Fed ihre Geldpolitik zukünftig an realisierten statt, wie bisher, an prognostizierten Inflationszahlen ausrichtet und dabei ein Überschießen des Inflationsziels explizit in Kauf nehmen wird. Das hätte zur Folge, dass die Fed ihre Zinsen länger als in vergangenen Krisen auf derzeitigen Tiefs belassen wird, was wiederum den Dollar schwächt.

Können sich USD-Händler heute also zurücklehnen? Keineswegs! Denn der Devisenmarkt dürfte die Rede zum Anlass nehmen, seine Erwartungen für die September-Sitzung anzupassen. Die Enttäuschung darüber, dass die Fed wohl unmittelbar keine weiteren Maßnahmen anpeilt und insbesondere auch alternative Instrumente wie eine Zinskurvenkontrolle skeptisch sieht, hatte nach der Veröffentlichung der Juli-Minutes der EUR-USD-Aufwärtsbewegung bei 1,1950 vorerst ein Ende gesetzt. Gibt Powell dem Markt in seiner Rede einen Grund, diese Sichtweise anzupassen, besteht Korrekturpotenzial. Die Unsicherheit über die weiteren Strategie der Fed ist groß, nicht zuletzt da ein weiteres Stimuluspaket nach neuesten Meldungen bis Ende September auf sich warten lassen könnte. Devisenmarktteilnehmer hoffen daher, dass Jackson Hole einmal mehr für etwas mehr Klarheit über den unmittelbaren geldpolitischen Ausblick sorgen wird und EUR-USD vielleicht doch wieder einen Impuls in die eine oder andere Richtung geben kann.

CNY: Aufholbedarf

Der stellvertretende Vorsitzende der chinesischen Wertpapieraufsichtskommission, Fang Xinghai gab in einem Interview bekannt, dass China den US-Aufsichtsbehörden angesichts der Warnung vor einem Delisting gestatten wird, einige chinesische Unternehmen zu prüfen. Die Äußerungen von Fang Xinghai scheinen die Marktbefürchtungen zwar zu verringern. Wegen der militärischen Spannungen zwischen China und den USA im Südchinesischen Meer dürften die Märkte aber besorgt bleiben. Zugegebenermaßen wirken sich die uneinheitlichen und gegenläufigen Aussagen kaum noch auf die Devisenmärkte aus. Die CNY-Stärke setzt sich fort und USD-CNY liegt fürs Erste klar unter dem Stand von 6,90. Am offiziellen CNY-Index (siehe Abbildung) ist zu erkennen, dass der Renminbi kein starkes Momentum aufweist. Daraus würde ich schlussfolgern, dass die jüngste CNY-Aufwertung wohl auf den Aufholbedarf der Währung und insbesondere auf die US-Dollarschwäche zurückzuführen ist.

