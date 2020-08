Devisenmarkt diesseits des Atlantiks: EUR tut sich schwer

Erst ging es rauf auf über 1,18 in EUR-USD, dann ging es wieder runter. Einen wirklichen Auslöser für die gestrige Bewegung gab es eigentlich nicht. Wahrscheinlich ist nach der Rallye der letzten Wochen einfach die Luft raus und es fehlt an Argumenten für höhere Kurse. Möglicherweise hallten die Veröffentlichungen der enttäuschenden Einkaufsmanagerindizes aus Europa am Freitag noch nach. Die Hoffnung, dass die EU-Konjunktur die Corona-Krise vielleicht sogar besser als die USA überwinden könnte, hat einen Dämpfer erhalten. Die jüngsten Nachrichten über steigende Corona-Infektionszahlen in Europa trüben das Bild zusätzlich. In den letzten Wochen dürfte die Pandemie-Entwicklung in den USA und der umstrittene Umgang der US-Regierung mit dem Coronavirus die Schwäche des US-Dollar befördert haben. Zuletzt hat sich die Nachrichtenlage allerdings gewendet. In den USA sinken die Neuinfektionszahlen, wenn auch langsam. In Europa dagegen steigen in einigen Ländern die Neuinfektionszahlen wieder deutlich an. Vor diesem Hintergrund könnten sich einige Marktteilnehmer schwertun, weiter auf den EUR zu setzen. Und selbst wenn der Ifo heute positiv überraschen sollte, ist fraglich, ob dies ausreicht, die Sorgen der Marktteilnehmer zu vertreiben. Bliebe noch das Jackson Hole Symposium Ende der Woche, bei der erwartet wird, dass US-Fed-Chef Jerome Powell in seiner Rede am Donnerstag die überarbeitete Strategie der US-Notenbank vorstellt. Ob die Rede allerdings noch taubenhafte Überraschungen bereithalten kann und damit USD-belastend ist, kann durchaus infrage gestellt werden. Heute Morgen notiert EUR-USD zwar wieder über der Marke von 1,18, das Währungspaar könnte es aber zumindest diese Woche schwer haben, nachhaltig über der Marke zu bleiben.

CAD-Rallye geht die Luft aus

Nachdem der kanadische Dollar zum USD in den letzten Wochen deutlich zulegen konnte, scheint auch hier langsam die Luft raus zu sein. Eigentlich auch kein Wunder, denn es gibt kaum noch neue Impulse. Der Rückgang in USD-CAD dürfte teilweise der allgemeinen Schwäche des USD geschuldet gewesen sein. Teilweise dürfte es dem CAD zugutegekommen sein, dass Kanada bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie eine weitaus bessere Figur gemacht hat, als der Nachbar im Süden. Die Corona-Beschränkungen haben natürlich ebenfalls Spuren in der kanadischen Wirtschaft hinterlassen. Die am Freitag anstehenden Daten zum BIP im zweiten Quartal werden einen deutlichen Einbruch der kanadischen Wirtschaftsleistung aufzeigen. Dieser Blick in den Rückspiegel dürfte allerdings kaum von Interesse für die Märkte sein. Entscheidender ist die Frage, wie schnell sich die kanadische Wirtschaft von dem Corona-Schock erholen kann. Da die Neuinfektionszahlen seit einiger Zeit auf moderaten Niveaus verharren und es zumindest aktuell keine Anzeichen einer zweiten Infektionswelle gibt, besteht die Hoffnung, dass sich die konjunkturelle Erholung in Kanada in den nächsten Monaten fortsetzen wird.

Auf der anderen Seite hat die kanadische Notenbank (BoC) ihre Geldpolitik ebenfalls deutlich gelockert und auf absehbare Zeit dürfte wohl auch von der BoC keine Abkehr von der aktuellen Politik zu erwarten sein. Der zu erwartende Strategiewechsel bei der US-Fed, über welchen das Jackson Hole Symposium am Ende der Woche etwas mehr Klarheit bringen könnte und der wohl dazu führen wird, dass die US-Notenbank ihre expansive Geldpolitik länger als in vergangenen Zyklen beibehalten wird, ist sicherlich ein USD-belastender Faktor, dürfte allerdings bereits zu einem Großteil eingepreist sein. Wir sind daher skeptisch, ob der CAD zum USD noch allzuviel Aufwärtspotenzial hat. Ob das anstehende Jackson Hole Symposium den USD nochmals unter Abwertungsdruck bringen kann, ist fraglich. Die recht hohen Erwartungen am Markt über konkrete Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell über eine neue Strategie könnten enttäuscht werden und den USD stützen. Übrigens wird auch der Gouverneur der BoC Tiff Macklem auf dem Symposium im Rahmen einer Podiumsdiskussion vertreten sein. Neue Erkenntnisse in Sachen Geldpolitik in Kanada sind aber wohl eher nicht zu erwarten.

CNY: Handelsgespräche

Der US-Handelsbeauftragte hat sich zu den Handelsgesprächen mit dem chinesischen Chefunterhändler in einer Stellungnahme geäußert. Das Dokument erscheint allgemein positiv und stellt fest, dass sich die Parteien mit Schritten befasst hätten, die China zur Umsetzung struktureller, durch das Abkommen erforderlicher Änderungen ergriffen hat. Durch die Neuerungen werden Rechte des geistigen Eigentums besser geschützt, Hindernisse für US-Unternehmen in den Bereichen Finanzdienstleistungen und Landwirtschaft beseitigt und erzwungene Technologietransfers beendet. Unterdessen bleibt die Verpflichtung Chinas, von den USA Waren zu kaufen, bestehen. Das signalisiert, dass China die Einfuhren aus den USA insbesondere vor den Wahlen in den USA erhöhen dürfte. Der Renminbi wertete im Zuge positiver Töne in der Handelserklärung leicht auf. USD-CNY steuert derzeit auf die 6,90er-Marke zu. Allerdings scheint es, als ob die Sorgen um die Abkopplung ein mittelfristiges Risiko für den Renminbi bleiben. Das würde die chinesische Währung weiter belasten.

