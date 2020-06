Devisenmarkt: Die Woche der Zentralbanken

Das wird die Woche der Zentralbanken. Die Bank von Japan ist schon morgen dran, Bank of England und Schweizerische Nationalbank folgen. Die Fed hat zwar schon letzte Woche entschieden, mit seiner Stellungnahme vor Kongress-Ausschüssen (für Senioren wie mich: “Humphrey-Hawkins”) hat Fed-Chair Jay Powell aber nochmal die Gelegenheit, die Denke der Fed in aller Öffentlichkeit und prominent zu erläutern.

Allerdings: Am Ende dürfte bei all dem, was uns die Zentralbanken mitzuteilen haben, vor allem Ernüchterung übrig bleiben. Weil das Zinsinstrument so offensichtlich bis zur Neige ausgenutzt wurde und jedermann eingesehen haben dürfte, dass mehr (wenigstens: nennenswert mehr) Zinssenkungen nicht machbar sind, und weil Zentralbanken vor radikalen Instrumenten (wie Helikopter-Geld) momentan zurückschrecken, bleibt’s bei QE in unterschiedlichen Formen, Varianten und Volumina. Solange Corona-bedingt der Kreditbedarf hoch ist, hilft das ja sogar mal. Aber natürlich ist längst absehbar, dass diese Phase nicht allzu lange andauert. Dann wird die Liquidität, die niemand haben will, wieder im Bankensystem stecken bleiben und dieses überfluten. Womit dann die Geldpolitik endgültig jegliche Wirkung verloren haben wird – zumindest jede intendierte Wirkung. Womit wir uns dann auch wieder von der erhöhten Wechselkurs-Volatilität verabschieden dürften.

Produktidee: Faktor-Zertifikate

WKN Typ Basiswert Merkmale CU2XL5 Long EUR/GBP Faktor: 5 CU54Y6 Short EUR/GBP Faktor: -5 CU2XMD Long EUR/JPY Faktor: 5 CU54ZE Short EUR/JPY Faktor: -5 CU2XL0 Long EUR/CHF Faktor: 5 CU54YZ Short EUR/CHF Faktor: -5 Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform.

Dollar-Erholung und die ewige Diskussion über die Weltleitwährung

Heute Morgen schreiben wieder viele Kommentatoren, die Erholung des US-Dollars am vergangenen Donnerstag und Freitag sei mit “Risk Off” zu erklären – mit einer Flucht des Devisenmarktes in den vermeintlich sicheren USD-Hafen. Stories dazu finden sich, z.B. neue Corona-Infektionen in Peking. Allerdings: Die finden sich immer. Auch an Tagen, an denen der Dollar nachgibt. Zu dieser Story passt nicht, dass die sonstigen “sicheren Häfen” (CHF und JPY) nicht profitieren konnten. Nein, meines Erachtens ist es viel trivialer. Nach einer heftigen Phase von USD-Schwäche ist’s Zeit für Korrektur und Gewinnmitnahmen. Zugegeben, das ist nicht die schicke, analytische Story. Aber manchmal ist’s in dieser allgemein unüberschaubaren Welt dann doch nicht so kompliziert. Und im Allgemeinen ist eine einfache Erklärung einer komplizierten vorzuziehen (für die Philosopen unter den Lesern: “Occam’s Razor”).

Ansonsten lese ich heute Morgen überraschend viel darüber, dass der Dollar seine Rolle als Welt-Leitwährung verlieren könnte. Zugegeben, das mag ein Sommerloch-Effekt sein. Weil FX-Analysten schlecht über’s Ungeheuer von Loch Ness schreiben können. Derartig grundsätzliche Überlegungen interessieren Devisenhändler wenig. Sie werden ihre Intraday-Positionen nicht an solchen Überlegungen ausrichten. Allerdings, jedesmal, wenn die Stimmung gegenüber der US-Währung eh ins Negative dreht, können solche Argumente USD-Schwächung verstärken. Daher sind solche Diskussionen auch auf kurze bis mittlere Sicht nicht irrelevant.

Freilich gilt auch: Diese Diskussion ist uralt. Schon de Gaulle hat sie geführt. Geändert hat sich an der Dollar-Dominanz wenig. Aber klar, diesmal gibt’s neue Argumente. Dass eine ökonomisch anämische und im Wesentlichen in ihrem eigenen Wirtschaftsbündnis isolierte Sovietunion in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts nicht die Dollar-Dominanz in der freien Welt brechen konnte, sagt wenig darüber aus, ob es nicht China, einer an ökonomischer Kraft mit den USA vergleichbaren Volkswirtschaft, gelingen kann. Zumal diese stark in die weltwirtschaftlichen Handelsbeziehungen eingebunden ist.

Allerdings heißt das nicht, dass der Renminbi eine Chance hätte, den Dollar abzulösen. Welche Währung Weltleitwährung ist, wird nicht mehr von Regierungsgesandten am Verhandlungstisch in Bretton Woods entschieden. Es ist das Resultat unendlich vieler Entscheidungen von Außenhändlern, Investoren, Zentralbanken etc. Und die mögen den Renminbi nicht. Ganz und gar nicht. Wie sonst wäre zu erklären, dass die Währung der Nation, die mehr Außenhandel betreibt als alle anderen, bei grenzüberschreitenden Transaktionen zu kaum mehr als einem Prozent Verwendung findet? Vernichtender kann ein Markturteil über eine Währung nicht ausfallen. Kein Wunder. Eine Währung, deren Wechselkurse nicht vom Markt, sondern von der PBoC gemacht werden und ein Kapitalmarkt, der den Launen einer kommunistischen Parteiführung überlassen ist, taugt nicht für eine Weltleitwährung. Allerdings: Ob eine Währung als Weltleitwährung taugt, wenn diese als Mittel zur kolonialähnlichen Durchsetzung der eigenen Politik missbraucht wird, ist ebenso zweifelhaft. Aber es gibt ja auch noch den Euro. Ja, alle Euro-Skeptiker heulen an dieser Stelle auf. Ich weiß. Aber die sollten daran denken: Egal, wie eine Fiskalunion ordnungspolitisch zu beurteilen wäre, eine engere Koordination der Fiskalpolitiken in Europa wird im Allgemeinen als stabilisierend für den Euroraum angesehen. Was die Eignung des Euros als Weltleitwährung erhöht.

Produktidee: BEST Turbo-Optionsscheine

WKN Typ Basiswert Merkmale CU9T4E Call EUR/USD Hebel: 4,0 CJ4U3K Put EUR/USD Hebel: 4,0 Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform.

CNY: Virus-Angst reloaded

In den letzten Tagen hat Peking rund 80 lokale Covid-19-Fälle gemeldet. Das hat die Angst vor einer zweiten Infektionswelle geschürt. Welche Folgen das Virus konkret angerichtet hat, ist derzeit möglicherweise noch nicht abzusehen. Dennoch scheint die Erholung Chinas wieder unsicherer denn je. Tatsächlich belegen die chinesischen Konjunkturzahlen für Mai (heute Morgen veröffentlicht) weiter eine Erholung, wobei die Daten etwas schwächer waren als erwartet. Insbesondere die Industrieproduktion wuchs gegenüber dem Vorjahr den zweiten Monat in Folge. Allerdings dürfte einem solchen Trend künftig mehr Gegenwind ins Gesicht blasen. Demgemäß ist eine gewisse Risikoscheu, die sich am Markt beobachten lässt, nachvollziehbar. Dennoch lässt sich eine chaotische Marktreaktion weitestgehend ausschließen, da sich das Virus auf globaler Ebene ausbreitet. Und vor diesem Hintergrund sind Neuinfektionen für den Markt keine völlige Überraschung.

