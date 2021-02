Devisenmarkt: Die Pandemie geht, der Brexit bleibt

US-Konjunktur und der Dollar

Die Pandemie ist zwar noch nicht überstanden und andauernde Lockdowns, Virusmutationen und knapper Impfstoff bergen Konjunkturrisiken. Doch für den Devisenmarkt sind das nur noch kurzfristige „Problemchen“ durch die er hindurchschaut, weshalb schon seit geraumer Zeit keine ausgeprägten Risk-Off-Phasen (d.h. Flucht in sichere Häfen, „Risiko“-Währungen unter Abgabedruck) zu beobachten waren. Das heißt aber nicht, dass die Pandemie nicht ein wichtiger Treiber der Wechselkurse bleibt. Im Gegenteil. Auch wenn sich der Konjunkturausblick mit Beginn der Impfkampagnen weltweit grundsätzlich aufgehellt hat, so zeichnet sich doch zunehmend eine ungleichmäßige Erholung ab. Neben China scheinen dabei die USA die Nase vorn zu haben, während die Eurozone zurückfällt – eine Einschätzung, die der IWF erst kürzlich bestätigte. Während in China die erfolgreiche frühzeitige Eindämmung des Covid-19-Virus ausschlaggebend für die Outperformance ist, scheint es in den USA vor allem die Aussicht auf weiteren signifikanten fiskalischen Stimulus. Die besseren Konjunkturaussichten kommen den Währungen aktuell zugute, wie sich an der relativen Stärke des chinesischen Renminbi und seit Beginn des Jahres auch an einem stärkeren US-Dollar zeigt.

Noch ist das US-Fiskalpaket aber nicht verabschiedet und auch die Wirksamkeit ist nicht vollkommen klar. Einige Ökonomen, wie der ehemalige US-Finanzminister Larry Summers, schätzen beispielsweise, dass das geplante Fiskalpaket die US-Wirtschaft nicht einfach nur die Krise schneller überwinden lassen wird, sondern sogar zu einer Überhitzung und somit einem deutlichen Inflationsanstieg führen wird. Auch das könnte man dem US-Dollar noch positiv auslegen, sofern man annimmt, dass die Fed hinreichend schnell auf die Inflationsrisiken reagiert (mittels Zinserhöhungen). Doch wie Fed-Chair Jay Powell vergangene Woche im Rahmen der FOMC-Sitzung ja ausführte, teilen die US-Notenbanker die Befürchtungen von Summers nicht, womit aktuell davon auszugehen wäre, dass die Fed eher zu spät auf eine steigende Inflation reagieren würde, was natürlich wiederum negativ für den Dollar wäre.

Für den Devisenmarkt, für den momentan vor allem zählt, wer sich schneller von der Pandemie erholen kann, ist dieser USD-negative Aspekt noch kein Thema. Gute US-Konjunkturdaten – beispielsweise heute in Form der ADP-Beschäftigungsumfrage – dürften die US-Währung daher tendenziell stützen – aber eben nur so lange, bis Inflationssorgen doch noch Überhand nehmen, was unserer Ansicht früher oder später der Fall sein wird.

Produktidee: BEST Turbo-Optionsscheine

WKN Typ Basiswert Merkmale SD9J7L Call EUR/USD Hebel: 10,9 SB2ESD Put EUR/USD Hebel: 9,4 Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform.

Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter https://sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.

Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Produkte nur für kurzfristige Anlagezeiträume geeignet sind. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.

Die Pandemie geht, der Brexit bleibt

Auch das Pfund profitiert von der Hoffnung auf ein schnelles Ende der Pandemie, nachdem es Großbritannien gelungen ist, in kürzester Zeit bereits einen signifikanten Teil der Bevölkerung gegen den Covid-19-Virus zu impfen, womit es aktuell Spitzenreiter in Sachen Impfungen in Europa ist. Zu Beginn des Jahres dürfte die Währung natürlich auch durch die Erleichterung über einen geordneten Brexit Unterstützung erfahren haben. Doch diese könnte zunehmend schwindend. Schließlich mehren sich die Meldungen über Störungen im Warenverkehr, steigenden Handelskosten durch Bürokratie und Gebühren sowie jüngst sogar politisch motivierte Spannungen an den nordirischen Häfen. Das große Chaos mag vermieden worden sein, doch vollkommen reibungslos verläuft die Trennung des UK von der EU nicht, was auch nie zu erwarten war. Denn natürlich war von Anfang an klar, dass das geplante Freihandelsabkommen weit weniger freizügig als die EU-Binnenmitgliedschaft sein würde und die Einführung von Zollkontrollen notwendig werden würde.

Noch dürfte der Markt sich jedoch schwertun, einzuschätzen, wie hoch der negative realwirtschaftliche Effekt der Änderungen letztlich ausfallen wird. Ich würde nicht ausschließen, dass er diese womöglich aktuell sogar unterschätzt. Sollten die Wirtschaftsindikatoren, die eine erste Auskunft über die Auswirkungen geben, deutlich enttäuschen, könnte die Stimmung dann schnell kippen. Zumal im Laufe des Jahres sogar mit stärkeren Friktionen im Handel zu rechnen ist, wenn nach Ende einer Übergangsphase auch das UK damit beginnt, Zollkontrollen von EU-Importen durchzuführen. Dies könnte insbesondere mit Blick auf die Situation in Nordirland für zusätzliche Reibungen sorgen, wo die Regierung bereits das Brexit-Abkommen (welches Nordirland wirtschaftlich an die EU bindet) infrage stellt. Selbst wenn es Großbritannien gelingt, die Pandemie schneller zu überwinden, die Brexit-Konsequenzen bleiben, womit es für das Pfund noch ungemütlich werden könnte.

Produktidee: BEST Turbo-Optionsscheine

WKN Typ Basiswert Merkmale CJ4VF4 Call EUR/GBP Hebel: 10,8 CJ4VHH Put EUR/GBP Hebel: 10,8 Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform.

Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter https://sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.

Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Produkte nur für kurzfristige Anlagezeiträume geeignet sind. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.