Devisenmarkt: Die Brexit-Verhandlungen in der entscheidenden Phase

“Später am Abend” (wann immer das ist) will EU-Kommissions-Präsidentin Ursula von der Leyen mit dem britischen Premierminister Boris Johnson telefonieren und sondieren, ob eine Fortsetzung der Brexit-Verhandlungen sinnvoll ist oder ob man lieber gleich das Scheitern verkünden soll. Das heißt: Heute sind nur negative Nachrichten (ein Scheitern der Verhandlungen) oder neutrale Nachrichten (weitere Verhandlungen) drin. Was heißt das für’s Management von GBP-Risiken?

Weder in Brüssel noch in London dürfte es in den Überlegungen eine Rolle spielen, dass eine Einigung für spätestens Mitte 2020 geplant war (um Unternehmen Zeit zur Vorbereitung zu geben) und jetzt – Tage vor dem Ausscheiden UK’s aus der Handels- und Zollunion – der Sinn des Zeitplanes eh verloren gegangen ist. Daher liegt nahe, dass von der Leyen nicht den Stecker zieht, sondern die Chance auf eine Einigung beim EU-Gipfel am Donnerstag / Freitag dieser Woche in Aussicht stellt. Wäre ja auch irgendwie unlogisch, dass nach Jahren des Brexit-Dramas wir nicht noch bis zum allerletzten Tag damit gequält werden.

Während in der Presse die Gerüchte über den Verhandlungsstand wild kursieren (und insbesondere Presseberichte über eine Einigung in der Fischereifrage verfrüht gewesen sein dürften), machen die GBP-Wechselkurse im Wesentlichen gar nichts (abgesehen von ein wenig Schwankung zur Markteröffnung in Asien). Was natürlich denjenigen Auftrieb verleiht, die argumentieren, Brexit sei irrelevant für die GBP-Wechselkurse.

In der Tat, wer irgendein nicht-diversifiziertes GBP-Risiko auf seinem Buch hat, der wird es schon vor Jahren abgesichert haben. Ein harter Brexit drohte schon so oft. Die Frage ist daher eher: Wie würden die spekulativen Anleger sich im Falle eines harten Brexits verhalten? Weit verbreiteter Konsens ist, dass solch ein Szenario negativ für die britische Volkswirtschaft ist. Allerdings: Abgesehen vom möglichen Chaos an den Häfen in den ersten Post-Brexit-Tagen sind die Folgen eher mittel- bis langfristiger Natur. Ein Devisenmarkt, der weitaus mehr Grips, Arbeits- und Rechenkraft in die Wechselkursbewegungen im Millisekunden-Bereich als in die Analyse mittel- bis langfristiger fundamentaler Faktoren steckt, muss nicht unbedingt solche Folgen gleich, sprunghaft einpreisen. Dass er das tut (dass also das Pfund im Fall eines harten Brexits unmittelbar abstürzt) ist daher nur eines der möglichen Szenarien. Ein weiteres ist, dass der Devisenmarkt eine Zeit braucht, um sich auf GBP-Schwäche zu einigen. Sollte es heute entgegen meiner Erwartung zum harten Brexit kommen und sollte auch dann das Pfund nicht nachgeben, kann es verfrüht sein, die GBP-Absicherung sofort zu schließen.

Reaktion der USD-Wechselkurse auf den Arbeitsmarktbericht am vergagenen Freitag

Natürlich hat ein Arbeitsmarktbericht des Bureau of Labor Statistics immer viele Aspekte. Und natürlich finden Analysten auch fast immer positive Aspekte. Aber das, was uns das BLS an Freitag auftischte, war schon alles in allem negativ. Insbesondere die Zahl neu geschaffener Stellen lag mit 245 Tsd. so deutlich unter den Analysten-Erwartungen (Median: 460 Tsd.), dass der negative Eindruck überwog.

Die Reaktion des Devisenmarktes war nicht massiv. Schließlich versucht der Markt angesichts der Corona-Impfstoff-Meldungen gerade vor allem, die Wechselkurse so zu setzen, dass sie in einer Welt nach Corona passen. Da ist der Epidemie-geplagte November kein so entscheidender Anhaltspunkt.

Dennoch: Nach etwas Bedenkzeit quittierten die Devisenhändler den Arbeitsmarktbericht mit moderater Dollar-Erholung. Schlechte US-Daten führen zu Dollar-Erholung? Da kommen die meisten Analysten wieder damit, der Dollar sei halt “sicherer Hafen”. Diese Eigenschaft ist ihm laut der Mehrheit der Analysten angeboren, gottgegeben oder sonstwie mystisch begründet und bedarf keiner weiteren Diskussion. Da ich solch eine Haltung aus methodischer Sicht als extrem unbefriedigend empfinde, bevorzuge ich eine andere Erklärung: Die Dollar-Schwäche der letzten Wochen vollzog sich parallel zu steigenden US-Inflationserwartungen. Weil mit dem Strategiewechsel der Fed steigende Inflation die reale (d.h. preisbereinigte) Verzinsung des Dollars reduziert und nicht – wie zu Zeiten, als die Fed auf steigende Inflation überproportional mit Zinserhöhungen reagierte – erhöht. Schlechte US-Daten reduzieren die Erwartung steigender US-Inflation und sind daher USD-positiv.

Dämpfer für EUR-USD ist gute Nachricht für EUR-Bullen

Brexit-Risiken, moderate USD-Erholung: Faktoren außerhalb des Euroraumes haben am Freitag der EUR-Rallye einen Dämpfer verpasst. Auch wenn sich’s albern anhört: Für mittelfristige EUR-Bullen wie mich war das eine gute Nachricht. Je weniger EUR-USD bis zur EZB-Sitzung am Donnerstag zulegt, desto weniger dringend wird es für EZB-Präsidentin Christine Lagarde sein, den Euro wieder (wie schon im September) schwach zu reden. Allerdings: Schon die EUR-Stärke der vergangenen Wochen mag hinreichender Anlass dafür sein, dass Lagarde wieder über die EUR-Wechselkurse spricht. Und das ist eigentlich ein starkes Signal an sich.

Fragt sich nur, ob Reden allein auch diesmal (ähnlich wie im September) dem Euro einen nachhaltigen Dämpfer verpassen kann. Die kommunikative Aufgabe ist schwieriger als im September. Damals war noch vorstellbar, dass die EZB in naher Zukunft nochmal ihren Einlagensatz senkt. Da aber deutlich absehbar ist, dass Europas Währungshüter am Donnerstag auf solch einen Schritt verzichten werden, entsteht immer mehr der Eindruck, dass das jetzige Niveau des Einlagensatzes (-0,5%) die effektive Zinsuntergrenze darstellt. Die Drohung der EZB, das für den Wechselkurs relevante Instrument des Zinses bei unbotmäßigem Verhalten des Devisenmarktes einzusetzen, mag also gerade diesmal besonders wenig überzeugend klingen.

Nun wird sich Lagarde dieser Situation sicherlich bewusst sein. Wenn schon ich darauf komme, wird’s in der EZB, genügend Leute geben, die sie darauf hinweisen. Lagarde wird also erklären müssen, dass diesmal zwar eine Zinssenkung nicht das richtige Instrument war, dass aber solch ein Schritt prinzipiell jederzeit möglich ist. Im Subtext muss dann mitschwingen: “…falls der Euro zu stark wird.” Das wird die kommunikative Aufgabe Lagardes für lange Zeit bleiben. Mit der Zeit (insbesondere falls später in 2021 ein Post-Corona-Boom einsetzt) wird das immer schwerer werden. Damit sie erfolgreich sein kann, muss wenigstens der Start am Donnerstag gelingen. Nun ist die EZB-Präsidentin für ihre Kommunikationsfähigkeiten bekannt. Deshalb sehe ich mindestens die Chance dafür, dass der EUR-Anstieg von nun an deutlich langsamer erfolgt.

Chinas Rekord-Handelsüberschuss

Der CNY setzte die relative Schwäche der Vorwoche innerhalb der Region fort, wobei der offizielle CNY-Index die zweite Woche in Folge nachgab. Insgesamt spiegelt dies auch den vorsichtigen Ansatz der chinesischen Zentralbank (PBoC) wider, welche die einseitige Wette auf die chinesische Währung etwas aufweichen möchte. Heute Morgen erhielt die Marktstimmung gegenüber dem CNY einen Dämpfer, weil Medien berichteten, dass neue US-Sanktionen aufgrund der Lage in Hongkong bevorstehen.

Chinas Handelszahlen für den November blieben aber robust. Die Exporte legten gegenüber dem Vorjahr um 21,1% zu, was die Erwartungen deutlich übertraf. Es gibt Anhaltspunkte, dass China Exporteure zu Weihnachten einen besonders hohen Auftragseingang erlebt haben, weil die Lieferketten in vielen Ländern aufgrund der häufigen Lockdowns unterbrochen waren. Die Importe wuchsen um 4,5%. Damit blieben sie leicht hinter den Erwartungen zurück, erreichten aber trotzdem noch einen ordentlichen Wert. Da die Exporte stark gestiegen waren, verzeichnete China einen monatlichen Rekord-Handelsüberschuss von 74,5 Mrd. USD.

