Devisenmarkt: Brexit wird Chefsache

GBP stärker nach Telefonat Johnson/von der Leyen, Optionsmarkt bleibt skeptisch

Die Bedingungen für eine Einigung auf ein post-Brexit-Handelsabkommen sind auch weiterhin nicht gegeben, aber jetzt wollen sich UK-Premierminister Boris Johnson und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen “in den kommenden Tagen” (vermutlich am Rande des EU-Gipfels) persönlich treffen und sich den noch offenen Punkten annehmen. Das Pfund reagierte erleichtert auf das Ergebnis des gestrigen Telefongesprächs zwischen Johnson und von der Leyen. Das GBP-positive Signal ist natürlich vor allem, dass keine der beiden Seiten bereit ist, die Gespräche abzubrechen und sich die Blöße zu geben, nicht alles an eine Einigung gesetzt zu haben. Beide Seiten wollen ein Abkommen, das ist vollkommen klar. Doch wie leicht der Devisenmarkt wegsteckt, dass in den drei Haupt-Streitpunkten – Fischerei, Durchsetzung des Abkommens und insbesondere gleiche Wettbewerbsbedingungen – keinerlei Fortschritte erzielt wurden, ist schon bemerkenswert und zeigt, wie tief verankert der Glaube an eine letztendliche Einigung ist. Das bestätigt der Blick an den Optionsmarkt. Trotz des zumindest zwischenzeitlich deutlich schwächeren Pfundes sind die Kosten für eine Absicherung gegen weitere GBP-Schwäche auf Monatssicht auf den höchsten Stand seit dem Brexit-Referendum 2016 geklettert. Damit ist klar, dass die GBP-Volatilität der letzten Tage nur ein sanfter Vorgeschmack dessen war, was drohen würde, sollte es doch zu einem No-Deal kommen. Dazu muss es nicht kommen. Doch angesichts der Kürze der verbleibenden Zeit und der Bedeutung der noch offenen Fragen wäre in meinen Augen eine höhere GBP-Risikoprämie gerechtfertigt.

Hoffung auf weitere Pandemie-Hilfen in den USA begrenzen USD-Stärke

Der schwache US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag hat noch einmal unterstrichen, wie wichtig ein weiteres Fiskalpaket wäre, um eine empfindliche Abbremsung der wirtschaftlichen Erholung in den USA zu verhindern. Zumal Ende Dezember für Millionen von Amerikanern die Arbeitslosenunterstützung auszulaufen droht und neue Infektionsrekorde den Fokus darauf richten, dass die Pandemie noch längst nicht ausgestanden ist. Dass die Sorge vor einer abflauenden Konjunkturdynamik nicht nur Hirngespinste sind, zeigt die Reaktion der Inflationserwartungen auf den Arbeitsmarktbericht. Die Sorge vor einer trägeren Konjunkturdynamik hatte zumindest zwischenzeitlich die marktbasierten Inflationserwartungen belastet, was wiederum den seit Freitag leicht stärkeren Dollar erklärt.

Entsprechend viel Aufmerksamkeit erhalten aktuelle Bemühungen, doch noch vor dem Amtsantritt der neuen Regierung weitere Finanzhilfen zu verabschieden. Denn die Hoffnung auf weitere Konjunkturunterstützung verhindern einen nachhaltigeren Rückgang der Inflationserwartungen und damit auch eine deutlichere USD-Aufwertung. Anders als erhofft konnten in den parteiübergreifenden Gesprächen für ein neues Fiskalpaket am Montag keine Fortschritte erzielt werden. Doch die Gespräche gehen weiter. Morgen soll im Repräsentantenhaus über eine kurzfristige Verlängerung der Zwischenfinanzierung der Regierung abgestimmt werden, die am Freitag ausläuft. Damit würde ein Shutdown wichtiger Regierungsbereiche am Freitag verhindert werden und auch die Verhandlungen über weitere Pandemie-Hilfen etwas Zeit gewinnen, da ein Kompromiss am vielversprechendsten als Kombi-Deal mit einer etwas längerfristigen Finanzierung der Regierungsgeschäfte erscheint. Die Hoffnung auf eine Einigung bleibt bestehen und damit das Potenzial weiterer USD-Schwäche.

