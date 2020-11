Devisenmarkt: „Biden oder Trump?“ das ist die große Frage

Am Vorabend der US-Wahl

Morgen ist’s soweit. US-Wahl. Und immer noch rätselt alle Welt, wie der Dollar nach der Wahl reagieren wird.

Zum einen, weil das Wahlergebnis vielen Marktteilnehmern weiterhin als unklar erscheint. Jeder sucht sich nach Gusto den Wahlpropheten seines Vertrauens aus. Wer auf Institute wie RealClearPolitics setzt, für den ist noch alles offen. Wer FiveThirtyEight vertraut, für den ist das Rennen schon gelaufen. Dass mir die optimistischen Prognosen von FiveThirtyEight lieber sind, ist nicht sehr aussagekräftig. Der Statistik-Denkschule, der ich anhänge, ist deren Methodik einleuchtender. Über Prognose-Erfolgsaussichten sagt das wenig. Da aber der Markt aus den einen wie den anderen besteht, ist keine Marktreaktion wirklich aufschlussreich dafür, was denn tatsächlich passiert, wenn das Wahlergebnis feststeht. Dafür braucht’s erst das Wahlergebnis. Und selbst diesen Zeitpunkt kann uns niemand hinreichend sicher vorhersagen. Also Vorsicht: Immer wieder haben meine Kolleginnen und ich in den vergangenen Wochen abzulesen versucht, wie der Markt bezüglich der US-Wahl tickt. Aber all das ist eher Kunst als Wissenschaft. Und Kunst ist bekanntlich Geschmacksache.

Zum anderen ist die Frage halt nicht unabhängig von all den anderen Dingen, die in der Welt passieren. So würde ein Trifecta (aka “blue wave”), also ein demokratischer Präsident in Kombination mit demokratischem Repräsentantenhaus und Senat, eine expansive US-Fiskalpolitik wahrscheinlich erscheinen lassen. Das Problem ist halt nur: Ob expansive Fiskalpolitik gut oder schlecht für den Dollar ist, hängt von vielen anderen Dingen ab. U.a. davon, wie sehr aus Marktsicht eine expansive Fiskalpolitik notwendig ist. Ist konjunkturell alles paletti, dürfte der Devisenmarkt eine restriktive US-Fiskalpolitik präferieren. Steht eine neue Corona-Welle mit neuen Lockdowns, neuem Konjunktureinbruch etc. bevor, sieht das Ganze schon anders aus. Dann wird auch ein konservativer Devisenhändler einsehen, dass expansive Fiskalpolitik die Langfrist-Schäden dieser sehr speziellen “Rezession” dämpfen kann. Und dann wird er eine politische Konstellation begrüßen, die die USA zu solch einer Politik befähigt.

Und als ob das Alles nicht kompliziert genug wäre, kommt’s am Devisenmarkt nicht nur darauf an, was in den USA passiert, sondern auch, wie das im Vergleich zum Rest der Welt zu beurteilen ist. So ziehen z.B. die Corona-Neuinfektionen in den USA zwar wieder kräftig an, doch scheint (wenn man die Zahlen in angemessener Skalierung betrachtet) die Lage noch längst nicht so dramatisch zu sein wie z.B. in Deutschland (Abbildung). Freilich mag mancher annehmen, dass je nach Ausgang der US-Wahl mittelfristig das Risiko einer außer Kontrolle geratenen Corona-Epidemie unterschiedlich zu bewerten ist. Schließlich tritt ein Maske tragender Herausforderer gegen einen Amtsinhaber an, der Corona am liebsten ignorieren würde. Womit die Frage, wie der Wahlausgang die USD-Wechselkurse beeinflusst, endgültig in komplettem Wirrwarr endet.

Der Devisenmarkt reagiert auf die einzige vernünftige Art und Weise: In den Spot-Kursen passiert nicht allzu viel, die impliziten Volatilitäten sind hingegen deutlich höher. Und nach der Wahl? Vorsicht, die Lehre aus 2016 ist:

Es braucht einiges Hin und Her, bevor der Markt sich auf eine Reaktion einigt.

Diese Reaktion muss nicht “richtig” sein, sondern muss u.U. in den nächsten Quartalen korrigiert werden.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Brexit: Gerüchte über Annäherung in der Fischereifrage

Will man Pressegerüchten glauben, dann gibt’s Fortschritte in den Verhandlungen zwischen EU und dem Vereinigten Königreich. Im Bereich der Fischerei scheint eine Einigung in Sicht – also in der Frage, wer den Fisch, den (überwiegend) die EU-Konsumenten verspeisen, zukünftig aus britischen Gewässern holen soll. Dass daran die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der Insel und dem Kontinent scheitern könnten war ja eh stets ein Kuriosum, dessen Bedeutung von beiden Verhandlungsseiten hoch gepusht wurde. Weil’s halt so schön anschaulich ist. Unter hart arbeitenden Fischern auf rauer See kann sich der Wahlbürger hüben wie drüben halt mehr vorstellen als unter Zoll-Regularien für Nordirland oder Zuständigkeiten des EuGH. Die Frage ist halt nur, ob dieser Fortschritt in der Fischereifrage auch bedeutet, dass man sich auf den anderen, makroökonomisch weitaus relevanteren Feldern (Irland-Grenze, Standards, Recht) ebenfalls einigen kann und ob damit die Briten sich geordnet aus der EU verabschieden können und kein Brexit-Chaos droht. Dazu schweigt die Gerüchteküche. Daher ist’s inhaltlich verfrüht, dem Optimismus des Marktes uneingeschränkt hinterherzuhecheln. Die seit Anfang Oktober wieder niedrigeren Absicherungskosten gegen eine EUR-GBP-Rallye (Abbildung) sind aus meiner Sicht weiterhin günstig.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

CNY: Die Taktik der Zentralbank

„Biden oder Trump?“ lautet die große Frage, die wir uns alle stellen. Da unterschiedliche Ergebnisse möglich sind, sollten sich die Entscheidungsträger gut darauf vorbereiten, eine übertriebene Marktvolatilität zu verhindern. Dasselbe gilt für die chinesische Zentralbank (PBoC), die während des letzten Monats sowohl den USD-CNY-Kassakurs als auch den Referenzkurs auf rund 6,70 hielt. Dies veranschaulicht ihre politische Absicht, angesichts der bevorstehenden Wahlen stabile Märkte sicherzustellen. In diesem Zusammenhang schlugen im Oktober sowohl Chinas amtlicher als auch privater Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe die Markterwartungen. Dies spiegelt die vergleichsweise bessere Lage Chinas wider, da sich viele andere Volkswirtschaften noch immer in einem Lockdown befinden. Weil die Lieferketten in vielen Regionen wegen des Lockdowns unterbrochen wurden, profitiert China sogar von steigenden Exporten in diese vom Virus betroffenen Gebiete.

