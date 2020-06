Devisenmärkte: Warten auf die Fed

Warten auf die Fed

Ein wenig verwunderlich ist es schon, dass der Risk-On Rallye die Luft ausgeht, just nachdem die EZB die Märkte mit einer weiteren ordentlichen Liquiditätsspritze beglückt und die Arbeitsmarktdaten aus den USA positiv überraschen. Die US-Daten erklären zwar die US-Dollar-Stärke, nicht aber die Franken- und Yen-Aufwertung – ein Indiz für Risk-Off – die sich gestern dazu gesellte.

Nun hatten wir oft genug in den letzten Wochen davor gewarnt, dass die Märkte vielleicht schon etwas zu optimistisch gestimmt sind und die Gefahr von Rückschläge groß sei, daher will ich mich jetzt nicht beschweren. Dennoch: Das Timing der – wenn auch nur minimalen – Korrektur ist interessant. Mein Verdacht ist, dass die EZB-Entscheidung doch einen kleinen negativen Beigeschmack hinterlassen hat. Die Lockerungsschritte dürften zwar eine wirtschaftliche Erholung begünstigen, weshalb die initial positive Reaktion der Märkte nachzuvollziehen war. Doch dass die EZB die Erwartungen tendenziell übertraf, spricht auch dafür, dass der Markt die Notwendigkeit für weitere Maßnahmen aufgrund seiner zu positiven Einschätzung der Wirtschaftsindikatoren unterschätzt hatte. Das könnte auch erklären, weshalb der US-Arbeitsmarktbericht bislang keinen nennenswerten positiven Effekt auf die Stimmung hatte. Denn wer weiß, nicht zuletzt angesichts der zuletzt hohen Schwankungsintensität der Daten, wie aussagekräftig sie sind und wie die Fed die Entwicklung letztendlich einschätzt. Insbesondere die neusten Prognosen der US-Notenbank, die sie im Rahmen ihrer Sitzung morgen veröffentlichen wird, könnten daher entscheidend für die Stimmung an den Märkten sein.

Unabhängig von der Fed-Sitzung morgen, würde es mich nicht wundern, wenn sich die Devisenmärkte nahe der aktuellen Niveaus vorerst stabilisieren. Einige Währungen sind ohnehin bereits zu ihren Vorkrisenniveaus zurückgekehrt oder notieren gar auf stärkeren Niveaus, wie die SEK (mehr dazu unten). Solange die Wirtschaftsdaten eine vollständige Erholung von der Coronakrise, auf die der Markt zum Teil offensichtlich setzt, nicht bestätigt, wären weitere Gewinne meiner Ansicht nach schwierig zu rechtfertigen.

Produktidee: BEST Turbo-Optionsscheine

WKN Typ Basiswert Merkmale CU84MQ Call EUR/USD Hebel: 4,4 CJ4U28 Put EUR/USD Hebel: 4,4 Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform.

Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter https://sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.

Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.

Zahlt sich der schwedische Sonderweg aus?

Die Rallye der SEK über die letzten Wochen war beeindruckend. EUR-SEK notiert mittlerweile sogar unter Vorkrisenniveaus, was darauf hindeutet, dass der Markt nicht nur davon ausgeht, dass sich die schwedische Wirtschaft erholt, sondern dass sie am Ende relativ gesehen sogar stärker dastehen könnte. Und klar, im Vergleich zur Eurozone mag das vielleicht sogar der Fall sein. Immerhin ist Schweden einen Sonderweg gegangen und hat auf härtere Corona-bedingte Beschränkungen weitgehend verzichtet, so dass der Wirtschaftseinbruch weniger schlimm ausfallen dürfte. Und bislang kann sich der Markt auf Basis der Daten in dieser Annahme noch bestätigt fühlen. So ist das BIP im ersten Quartal entgegen der Erwartungen nicht geschrumpft. Doch auch hier ist der Konjunkturausblick mit erheblicher Unsicherheit behaftet. Immerhin ist Schweden eine kleine, offene Volkswirtschaft und wird zumindest unter der schwächeren ausländischen Nachfrage zu leiden haben. Inwiefern die Binnenwirtschaft diesen negativen Effekt kompensieren konnte, ist noch unklar. Die entscheidenden Daten für das zweite Quartal stehen noch aus. Zumindest auf kurze Sicht würden wir daher zur Vorsicht in der SEK mahnen.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Produktidee: BEST Turbo-Optionsscheine