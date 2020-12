Devisenmärkte: Die UK-Quarantäne und der Brexit

Großbritannien unter Quarantäne und die nächste Brexit-Deadline verpasst

Wer gedacht hatte, ein “harter Brexit” sei hart, wird soeben eines besseren belehrt. Weil in England die neue Covid-Mutation grassiert und die Epidemie dort (mal wieder) “außer Kontrolle” geraten ist, kappt Europa die Verbindungen zur Insel: Flug- und Fährverkehr und der Eurotunnel machen dicht. Klar, Lieferungen auf die Insel sind noch möglich. Aber schon jetzt weisen Logistikunternehmen darauf hin, dass sie kein Interesse daran haben, Lastwagen auf die Insel zu schicken, wenn diese dann nicht mehr zurückkommen können. Auch noch kurz vor Weihnachten. Die Horrorvorstellungen der Briten von Warenmangel nach einem harten Brexit bekommen – aus ganz anderem Grund – einen ganz neuen Drive.

Europas Staaten hätten in dieser Situation eh eine hohe Priorität für epidemiologische Argumente gehabt. Ohne die Solidarität innerhalb der Gemeinschaft nimmt die gesundheitspolitische Reaktion der Europäer wohl noch weniger Rücksicht auf britische Belange, als wenn sie weiterhin Teil der Union wären. So weit dazu, dass es sich angeblich allein auf der Insel so viel besser lebt…

Hinter diesen Entwicklungen verblasst die Meldung, dass die Brexit-Verhandlungen am Sonntag mal wieder eine Deadline verpasst haben. Dennoch sei drauf hingewiesen: Jetzt ist’s zu spät dafür, dass irgendein Last-Minute-Deal von Europas Volksvertretern noch ratifiziert werden könnte. Damit ist nichts “finales” mehr regelbar vor Ende der Übergangsfrist am 31.12.

Vor Wochenfrist habe ich an dieser Stelle über den “Denn-sie-wissen-nicht-was-sie-tun”-Effekt geschrieben. Darüber, dass ein Verunfallungsrisiko besteht, wenn beide Seiten bis zur letzten Minute warten, eh sie zu einem Kompromiss bereit sind. Im Film verunglückt Corey Allen, weil sein Ärmel sich im Türgriff verhakt, als es zum Bremsen schon zu spät ist. Kann die neue Epidemie-Welle in England das Pendant zu Allens Ärmel sein? Eigentlich haben die neue Virus-Mutation und der Brexit inhaltlich nichts miteinander zu tun. Beim einen geht’s um kurzfristige gesundheitspolitisch motivierte Entscheidungen, beim anderen um die Regelung der langfristigen wirtschaftlichen Beziehungen zwischen UK und Europa. Und dennoch. Weil eh die Aussichten am Brexit-Verhandlungstisch so düster sind und weil Epidemie-Bekämpfung jetzt oberste Priorität hat, könnte es für die Entscheidungsträger verlockend erscheinen, erstmal einen harten Brexit zuzulassen, weil der materiell in einer Großbritannien-Quarantäne keinen Unterschied macht. Das allerdings würde die Dynamik der Verhandlungen über die Beziehungen in der Zeit nach der Quarantäne grundlegend ändern. Denn dann wäre “no deal” die Benchmark. Die Chance für ein materiell konstruktives Ergebnis wäre geringer. Solch eine Entwicklung ist sicherlich nicht alternativlos. Aber sie ist in den Bereich dessen gerückt, was der Devisenmarkt als mögliches Szenario einpreisen muss.

Das Pfund quittiert die Entwicklung zum Wochenstart folgerichtig mit deutlicher Schwäche. Da ich für den Fall eines harten Brexit EUR-GBP aber eher bei Parität als bei 0,90 vermute, ist die Reaktion des Wechselkurses sehr moderat. Wer meint, dass die Quarantäne Großbritanniens und der Brexit nichts miteinander zu tun haben, kann dem Devisenmarkt kaum vorwerfen, allzu panisch reagiert zu haben. Wer gegenteiliger Meinung ist, der mag das Pfund selbst bei den Niveaus von heute Morgen als teuer empfinden.

