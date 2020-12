Devisenmärkte: Die lange Nacht der Zentralbanken

Keine Überraschungen

Die Fed lieferte gestern keine großen Überraschungen. Es war im Vorfeld erwartet worden, dass das FOMC sich etwas genauer zu den Anleihekäufen (Quantitative Easing) äußern könnte. Dabei war letztlich auch klar, dass QE im Zweifelsfall länger bestehen bleiben wird. Entsprechend änderte die Fed ihre Guidance dahingehend, dass die Geldpolitik expansiv bleiben wird, “bis weitere substanzielle Fortschritte in Richtung der Ziele des FOMC für maximale Beschäftigung und Preisstabilität erzielt worden sind”. Zuvor sprach das FOMC von “in den nächsten Monaten”. Damit ist letztendlich das QE Programm mit einem open end versehen worden, abhängig von den zukünftigen Entwicklungen, die nur schwer abzuschätzen sind, da es keine Erfahrungen damit gibt, wie sich eine Pandemie gefolgt von einer Impfung auf die Wirtschaft genau auswirken werden. Die Fed bleibt stramm auf Expansionskurs, und das noch sehr lange. Diese Erkenntnis ist nicht neu, die Änderung in der Guidance eher relevant für Anleihemärkte, nicht für die Devisenmärkte. Der Dollar reagierte entsprechend neutral auf die Entscheidung.

Nach der Fed-Sitzung richtet sich der Fokus wieder darauf, ob vor Jahresende noch ein neues Fiskalpaket in den USA aufgelegt wird, schließlich laufen viele Hilfsprogramme zum Jahresende aus und droht ein teilweiser Shutdown der Administration. Bis morgen müsste eine Einigung stehen, damit der Kongress noch vor dem Wochenende über das Paket abstimmen kann. Was für die Aktienmärkte gut sein muss, ist nicht unbedingt gut für den Dollar. Denn wie wir schon öfter angemerkt haben und was mit der veränderten Guidance des FOMC gestern Abend noch einmal hervorgehoben wurde: wenn sich die Wirtschaft weiter erholt, werden die Inflationserwartungen weiter steigen, denn die Fed wird im Rahmen ihrer neuen Strategie ein gewisses Überschießen der Inflation über das Inflationsziel akzeptieren. Damit wird der Realzins weiter ins Negative gedrückt, was wiederum den Dollar belasten wird. Und so befindet sich EUR-USD heute früh wieder über der 1,22-Marke.

WKN Typ Basiswert Merkmale SB96R8 Call EUR/USD Hebel: 7,3 SB2ES1 Put EUR/USD Hebel: 7,3 Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform.

Die BoE wird sich die Option offen halten

Die Bank of England (BoE) dürfte sich die Option, die Geldpolitik noch einmal zu lockern und den Leitzins doch noch ins Negative zu senken, für den Fall eines harten Brexit offen halten wollen. Deshalb rechnen wir heute mit einer unveränderten Geldpolitik. Aber auch im nächsten Jahr dürfte die BoE wie viele ihrer Kolleginnen eher auf Anleihekäufe als auf Zinssenkungen setzen, um der Wirtschaft unter die Arme zu greifen. Auf das Pfund dürfte die Zinsentscheidung heute keine Auswirkungen haben. Alle Augen sind weiterhin auf die Brexit-Verhandlungen gerichtet. Hier gehen die Verhandlungen weiter. Was einen der zwei großen Knackpunkte anbelangt, die Wettbewerbsbedingungen, scheinen sich die beiden Seiten deutlich angenähert zu haben. Aber bei den Fischereirechten soll es noch große Differenzen geben. Zumindest räumte Premier Boris Johnson ein, das Parlament, das heute eigentlich in die Weihnachtsferien geht, könne nächste Woche noch einmal einberufen werden, um über einen möglichen Deal abzustimmen. Ganz ehrlich: nach 4 1/2 Jahren Hin und Her lasse ich mich jetzt einfach überraschen, was passiert. Ich bin immer noch der Meinung, dass kein Deal so gut sein kann wie der freie Zugang zum Binnenmarkt und deshalb das Pfund nach einer ersten Euphorie darüber, dass das Kapitel endlich geschlossen werden kann, wenn es doch noch zu einer Einigung kommt, letztlich eher abwerten wird. Zumal dies auch Großbritannien zugutekommen würde, um den Verlust des EU-Binnenmarktzugangs teilweise auszugleichen.

WKN Typ Basiswert Merkmale CJ4VF1 Call EUR/GBP Hebel: 7,3 CJ4VHV Put EUR/GBP Hebel: 7,3 Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform.

Die BoJ kann nur noch zuschauen

Die japanische Wirtschaft schwächelt, die Infektionszahlen steigen rasant an. Da könnte man erwarten, dass die Bank of Japan (BoJ) auf ihrer Zinssitzung morgen eigentlich noch einmal expansiver werden könnte. Nur leider steckt sie seit Jahren in einer Sackgasse. Sie hatte schon zu Zeiten der ersten Covid-Welle trotz des massiven Einbruchs der Wirtschaftsaktivität den Zins nicht weiter unter -0,1% gesenkt. Sie müsste bei einer weiteren Zinssenkung zur Entlastung der Bankbilanzen den Anteil der Bankeinlagen, der vom Negativzins ausgenommen ist, noch deutlicher ausweiten, als sie dies mit ihrem Beschluss im November bereits implementierte. Zudem stehen fast alle Zentralbanken, die schon im Frühjahr den Leitzins an die Nullgrenze senkten oder bereits zuvor dort standen, weiteren Zinssenkungen skeptisch gegenüber, da deren Wirkungskraft als begrenzt erachtet wird. Sie setzen vielmehr auf Liquiditätsmaßnahmen und Finanzierungserleichterungen für die Wirtschaft. Genau diesen Schritt dürfte auch die BoJ morgen gehen und ihre Unterstützungsangebote an die Wirtschaft ausweiten. Abgesehen davon ist die Fiskalpolitik gefragt. Und hier hat das japanische Kabinett Erleichterung verschafft: Es beschloss in einem dritten Sonderhaushalt Hilfsgelder von 21,8 Bio. Yen (rund 210 Mrd. USD). Natürlich ist der starke Yen der BoJ und den Behörden ein Dorn im Auge, da er die Erholung der exportorientierten Wirtschaft erschwert. Aber mehr als verbale Interventionen dürften kaum drin sein. Dass die BoJ auf Ankündigung bis Ende März 6 Mrd. USD vom japanischen Finanzministerium kauft, dient laut BoJ der “reibungsloseren Durchführung” von Operationen in Anbetracht der Covid-19 Situation und sollte keine Auswirkungen auf den Wechselkurs haben. Für den Yen dürfte die morgige Zinsentscheidung entsprechend unspektakulär werden. Er dürfte seinen langsamen Aufwärtstrend fortsetzen, da der USD seinen Zinsvorteil verloren hat und die Inflation in Japan weiter im negativen Bereich verharren dürfte, solange die Krise anhält, wie die Zahlen für November morgen eindrucksvoll belegen werden. Die BoJ kann kaum mehr tun, als dabei zuzuschauen.

WKN Typ Basiswert Merkmale CU890T Call USD/JPY Hebel: 7,6 CJ4VA8 Put USD/JPY Hebel: 7,5 Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform.

Kein großes Geschenk zum Jahresende von der Norges Bank

Wer sich heute ein großes Weihnachtsgeschenk von der Norges Bank erhofft, dürfte enttäuscht werden. Natürlich sind angesichts der europaweiten verschärften Lockdowns auch die Risiken für die norwegische Wirtschaft gestiegen. Zudem ist der Streit um ein Austrittsabkommen Großbritanniens aus der EU noch nicht beigelegt, was zusätzlich Risiken birgt. So erwarten auch die norwegischen Unternehmen, die an der vierteljährlichen Umfrage der Norges Bank teilnehmen, auf sehr kurze Sicht eine Verlangsamung der Wirtschaftsaktivität, sehen aber eine Verbesserung der Aktivität im Frühjahr. Es kann daher gut sein, dass die Norges Bank ihre BIP-Prognosen im neuen geldpolitischen Bericht für 2020 und 2021 entsprechend leicht nach unten anpasst. Bereits im September machte die Norges Bank jedoch klar, dass sie keine weitere Zinssenkung in Erwägung zieht. Sollte der wirtschaftliche Abschwung länger andauern, würde sie eher den Zinspfad senken, sprich eine erste Zinserhöhung, die sie derzeit Ende 2022/Anfang 2023 sieht, nach hinten schieben. Ob die aktuellen wirtschaftlichen Risiken ausreichen, dass die Norges Bank ihren Zinspfad heute senkt, ist fraglich. Ich könnte mir vorstellen, dass sie erst noch einmal bei ihrer Einschätzung bleibt und die nächsten Wochen abwarten möchte. Schließlich ist die Aussicht auf eine bald verfügbare Impfung ein Lichtstreifen am Horizont. Unsere Volkswirte gehen davon aus, dass trotz der aktuellen Lockdowns dank der Impfung im Frühjahr eine merkliche Belebung der Wirtschaft in der Eurozone folgen wird, wenn das in der Krise ersparte Geld zusehends in den Konsum fließt. Im Zuge dessen dürfte auch der Ölpreis weiter anziehen. Meines Erachtens wird die Norges Bank aufgrund der freundlichen Aussichten für das nächste Jahr heute stillhalten und auch den Zinspfad nicht nach unten anpassen – mehr als ein symbolischer Schritt ohne reale Auswirkung wäre diese Entscheidung sowieso nicht. Mittelfristig sehen wir sogar die norwegische Krone als stillen Outperformer. Denn die Norges Bank dürfte eine der ersten Banken sein, die über Zinserhöhungen nachdenkt und auch zur Tat schreiten wird. Selbst, wenn bis dahin noch lange Zeit der Leitzins bei 0% verharren wird, so dürfte doch die Diskussion hierüber der Krone in den nächsten Quartalen – vor allem 2022 – Auftrieb geben.

WKN Typ Basiswert Merkmale CJ4VMH Call EUR/NOK Hebel: 7,9 CL7FGL Put EUR/NOK Hebel: 7,9 Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform.

