DAX-Future: Weiterhin freundlicher Grundton

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

In der vergangenen Woche haben der der EURO STOXX 50-Future ca. 42 und der DAX Future 240 Punkte gewonnen. In der neuen Woche liegt der Fokus bei den Makro-Daten unter anderem auf den September–USA-Schwebende Hausverkäufen, dem Oktober-Verbrauchervertrauen (beide 29.10.), dem Oktober-EWU-Industrie-, Verbraucher- und Wirtschaftsvertrauen, dem Q3-USA-BIP, dem Q3-USA-Privater Konsum (alle 30.10.), dem Oktober-China-PMI ver. Gewerbe und Dienstleistungen, dem Q3-EWU BIP, den Oktober-EWU-Verbraucherpreisen, dem Oktober-Chicago PMI (alle 31.10), den Oktober-USA-Nonfarm Payrolls, dem Oktober-USA- PMI verarb. Gewerbe und den September-USA-Bauinvestitionen (alle 01.11). Mit Blick auf die neue Woche sollte einerseits die Berichtssaison Impulse setzen, andererseits die Erwartungen an die nächste Fed-Sitzung für einen Fortbestand des freundlichen Grundtons setzen.

Aus technischer Sicht startete der DAX-Future Mitte November 2012 einen intakten Aufwärtstrend (Trendlinie zzt. bei ca. 12.100. Dieser Aufwärtstrend weist eine stabile, hohe Aufwärtsdynamik auf und kurzfristige trendbestätigende Konsolidierungen stoppten bisher in der Regel oberhalb der 10-Tage Linie. Gegen Ende der Woche hat der Future die Mini-Konsolidierung (kleines Aufwärtsdreieck unterhalb der Resistance um 12.810 mit einem schwachen Trading-Kaufsignal (nur geringe Volumina, siehe Chart) verlassen. Dies deutet einen stabilen/freundlichen Wochenauftakt an.

Produktidee: Faktor-Zertifikate