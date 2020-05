Deutsche Wohnen: Im DAX wird eine Wohnung frei

Die DAX-Zusammensetzung wird einmal jährlich im September auf der “Regular Entry-” und “Regular Exit-Regeln” überprüft, wobei die index-technische Hürden für eine Index-Veränderung nicht ganz so hoch sind. Im Dezember, März und Juni greifen bei der DAX-Quartalsüberprüfung die “Fast-Entry-” und “Fast-Exit-Regeln”. Befindet sich ein DAX-Titel z.B. beim Free-Float-Marktkapitalisierungsranking auf Postion 46 oder noch schlechter (unter allen Aktien im Prime-Segment der deutschen Aktienbörse), so wird dieser automatisch bei der nächsten Quartalsanpassung (Freitag der 19.06.20 zum (Xetra-)Schlusskurs) aus dem Index genommen. Auf Basis der aktuellen Daten fliegt die Aktie der Deutsche Lufthansa für Anfang Juni 2020 auf den “Fast-Exit” zu.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Dt. Wohnen: Nächste mittelfristige Resistance-Zone um €39.5

Demgegenüber rückt im ersten Suchschritt für den DAX-Aufnahmetitel der “Nicht-DAX-Wert” auf, der in den beiden Rankings der Deutschen Börse AG mindestens auf Position 35 (oder besser) steht. Gibt es hiervon mehrere Werte, so kommt der Titel mit dem besseren Free-Float-Marktkapitalisierungsrang zum Zuge. Hier ist aktuell der MDAX-Wert Deutsche Wohnen (MDAX-Position zurzeit 2; MDAX-Anteil: ca. 5,34%) in führender Position. Die jetzt startende DAX-Aufnahmespekulation und die Index-Nachfrage im direkten Umfeld einer Index-Anpassung gibt dem DAX-Aufrücker im Regelfall bereits “Rückenwind”. Aus technischer Sicht hat die Aktie von Deutsche Wohnen den langfristigen Bilderbuch-Hausse-Trend (Anstieg von €8,1 auf €44,8; August 201 bis Januar 2018) in eine mittelfristige Trading-Range (Support um €27,5; Resistance um €44,8) verlassen. Innerhalb dieser Range hat die Aktie zuletzt ein Recovery etabliert, wobei sich ein Test der nächsten Resistance-Zone um €39,5 andeutet. Aufgrund dieser index-technischen und technischer Aspekte stellt Deutsche Wochen einen technischen (Zu-)Kauf dar.

Produktidee: BEST Turbo-Optionsscheine