Der STOXX Telco weist eine mittelfristige relative Schwäche gegenüber dem STOXX 600 auf. Im Umfeld der “Corona-Baisse” hat sich der Sektor jedoch leicht besser als der STOXX 600 geschlagen. Dies lag unter anderem an dem ausgeprägten Recovery des Sektorleaders Deutsche Telekom (Sektoranteil: 21,4 Prozent). Seine Sektorführerschaft konnte er – begleitet von der erfolgreichen Übernahme des US-Konkurrenten Sprint durch die US-Tochter – zuletzt ausbauen.

Deutsche Telekom: Widerstandszonen vorraus

Aus technischer Sicht war die Deutsche Telekom ab Anfang 2013 (Start: €7,9) in einer Hausse bis zum Jahreswechsel 2014/2015 auf €17,8 (März 2015) gestiegen. Anschließend startete unterhalb der Resistance-Zone €17,8 – €18,1 eine langfristige Seitwärtspendelbewegung. Im August 2017 fiel die Aktie aus dem Hausse-Trend und wurde bis März 2018 auf €12,4 abverkauft. Der nächste Anstieg führte sie bis auf ein Zwischenhoch bei €16,7 (Februar 2020). Dann wurde eine technische Top-Formation (“Broadening Top”) mit einem Verkaufssignal und dem Rutsch unter den Support bei €14,4 nach unten aufgelöst. Der folgende, beschleunigte Sell-Off drückte die Aktie bis auf das Baisse-Low bei €10,4. Hier schlug sie in eine ausgeprägte “V”-Recovery um. Mit dem Heranlaufen an den alten Support bei €14,4 (jetzt Resistance), dem hinterlassenen Gap (€14,1 – €14,3) und dem baldigen Erreichen der leicht fallenden 200-Tage Linie hat die Aktie ihre (Trading-)Kaufsignale und das technische Recovery-Kursziel (war €14,0) erfolgreich abgearbeitet. Es sollte nun nicht überraschen, wenn das Recovery-Momentum nachlässt und eine Seitwärtspendelbewegung auf den aktuellen Niveaus einsetzt. Da weitere (Zu-)Käufe derzeit einen (leicht) prozyklischen tech. Charakter aufweisen, wird die Deutsche Telekom auf tech. “Good Hold”(strateg. Sicherungsstopp: €12,5) zurückgenommen.

