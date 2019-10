Deutsche Telekom: Im technischen Sprint

Der Chart des Tages analysiert die technische Lage von: Deutsche Telekom (in EUR)

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Der STOXX Europe Telecommunications hat – vor dem Hintergrund attraktiver Dividendenrenditen im Sektor, niedriger Bond-Renditen, monatelanger Outperformance von anderen defensiven europäischen Sektoren und angelaufenen Switches in “neue” defensive Titel – seit August 2019 einen mittelfristigen Aufwärtstrend gestartet. Hierdurch wurde auch der seit Mai 2017 bestehende, beschleunigte Baisse-Trend mit Kaufsignalen verlassen. Die Verbesserung der technischen Lage wird – neben der ausgeprägten Hausse in einigen europäischen Telco-Mid-Caps zuletzt auch von Sektorschwergewichten wie Deutsche Telekom (Sektorgewicht zurzeit 19,4%) getragen. Diese Aktie hatte von Anfang 2013 (Start um €7,9) einen Hausse-Trend etabliert. Nachdem eine Aufwärtsbeschleunigung zum Jahreswechsel 2014/2015 die Aktie auf €17,8 (März 2015) führte, startete eine Seitwärtspendelbewegung unter­halb des vierjährigen Resistance (€17,5 – €18,1). Ab Juli 2017 ging die Aktie in eine technische Korrektur über und der alte Aufwärtstrend wurde abgeschlossen. In der Korrektur fiel Deutsche Telekom bis März 2018 auf ein Tief bei €12,7. Seit dem startete der Wert wieder einen (moderaten) Hausse-Trend (Trendlinie zzt. bei €15,0), wobei die ebenfalls nach oben laufende 200-Tage Linie bereits zweimal erfolgreich als Support agierte. Nach (Trading-)Kaufsignalen kletterte die Aktie bis März 2019 auf ein Hoch bei €15,9. Es folgte eine Seitwärtsphase, bei der moderate Hausse-Trend bei €14,4 (knapp) verteidigt wurde. In den letzten Monaten bildete sich ein “symmetrisches Dreieck” (eine trendbestätigende Konsolidierung nach oben) heraus. Dieses Dreieck hat Deutsche Telekom – begleitet von einer guten Performance der US-Tochter T-Mobile und ihrer Fortschritte für eine Fusion mit Sprint – nun mit einem (Investment-)Kaufsignal nach oben beendet. In Summe bleibt Deutsche Telekom ein technischer (Zu-)Kauf, wobei sich als nächstes technisches Etappenziel der Test der vierjährigen Resistance-Zone (€17,5 – €18,1) andeutet.

Produktidee: Faktor-Zertifikate