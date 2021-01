Deutsche Post: Technisches Kursziel weiter anheben

Die Deutsche Post ist als Logistik- und Postunternehmen ein Gewinner der “Corona-Lockdowns”. Nach deutlich über Erwartungen ausgefallenen Q4-Finanzdaten und einem positiven Ausblick auf 2021 (Megatrend E-Commerce und “Dauerboom” durch verändertes Bestellverhalten) ist die Aktie zuletzt auf neue All-Time-Highs gestiegen.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Deutsche Post: In der technischen Neubewertung

Aus langfristiger technischer Sicht erreichte die Deutsche Post im Dezember 2017 ein Top bei €41,4. Danach startete eine ausgeprägte Baisse. In dieser fiel der Titel aufgrund mehrerer Verkaufssignale bis Dezember 2019 auf €23,4. Hier kam es zu einer mittelfristigen Erholung, welche am Hoch bei €35,0 stoppte. Im Umfeld der “Corona-Baisse” rutschte die Aktie in einem “Wasserfall-Sell-Off” anschließend zügig auf €19,1. Analog zum Gesamtmarkt schlug der Titel dann nach oben um. Die folgende “V-Recovery” führte die Deutsche Post bereits im Juni 2020 mit einem Investment-Kaufsignal aus dem alten Baisse-Trend heraus. Die Aktie setzte ihr hohes Aufwärtsmomentum weiter fort und stieg ohne Unterbrechung bis August 2020 auf €40,0. Auf diesem Niveau kam es dann zu einer trendbestätigenden Konsolidierungsphase (Seitwärtstrading-Markt mit positivem Grundton). Aktuell ist die Aktie wieder nach oben angesprungen und arbeitet an einem neuen Investment-Kaufsignal. Einerseits wurde das alte technische Etappenziel (€42.0 – €43.0) erreicht. Andererseits weist die Deutsche Post weiterhin eine attraktive, technische Gesamtlage auf und deutet eine Ausweitung der technischen Neubewertung an. In Kombination mit der attraktiven (Brutto-)Dividenden-Rendite (aktuell ca. 2,7%) bleibt der Titel ein defensiver technischer (Zu-)Kauf. Das nächste, mittelfristige technische Etappenziel sollte im Bereich €46,0 – €47,0 liegen.

