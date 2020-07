Deutsche Post: Technisches Kursziel anheben

In den letzten Handelstagen hat sich das Marktinteresse von den zuvor bevorzugten “Corona-Krisengewinnern” aus den Bereichen Technology und HealthCare in die “Re-Opening-Gewinner” verlagert. Die Aktie der Deutschen Post gehört aus technischer Sicht eher zu dieser zweiten Gruppe.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Deutsche Post: Technisches Comeback weitet sich aus

Aus langfristiger technischer Sicht befindet sich der Titel seit dem Top bei €41,4 (Dezember 2017) in einer Baisse-Bewegung, die bisher aus einem Wechselspiel von mittelfristigen Abwärts- und Aufwärtstrends besteht. Vom letzten mittelfristigen Hoch bei €35,0 (Dezember 2019) kam es – begleitet von Take-Profit- und Verkaufssignalen (z. B. Abschluss des vorherigen mittelfristigen Aufwärtstrends und Crossen der 200-Tage-Linie) – zu einem neuen mittelfristigen Abwärtstrends. Dieser weitete sich mit Hilfe eines “tech. Wasserfalls” aus und endete erst im Sell-Off bei €19,1 (März 2020). Vor dem Hintergrund der überverkauften Lage ist der Titel nach oben umgeschlagen und mehrere Trading-Kaufsignale tragen bisher das neue technische Comeback. Aktuell ist die Aktie mit einem neuen (Trading-)Kaufsignal aus der vorherigen, kurzfristigen trendbestäigenden Konsolidierung (unterhalb des Resistance um €28.0) herausgelaufen und arbeitet jetzt am Crossen der 200-Tage-Linie (von unten nach oben). Aufgrund dieser technischen Gesamtlage deutet sich bei der Aktie ein weiteres mittelfristiges technisches Kurspotential bis in die Zone von €31.0 – €32,0 (war €28) an. Bei der Deutschen Post steht im Jahr 2020 die vorgesehene Brutto-Dividende von €1,25 für 2019 – entspricht einer (Brutto-)Dividendenrendite von ca. 4,3 Prozent (neuer HV-Termin und genaue EX-Daten bisher nicht festgelegt) – noch aus. Zusammengefasst bleibt die Deutsche Post ein defensiver technischer (Zu-)Kauf.

