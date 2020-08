Deutsche Post: Technisches Kursziel anheben

Deutsche Post, ein internationales Logistik- und Postunternehmen, gilt als “Corona-Gewinner”. Obwohl in den letzten Handelswochen an den europäischen Aktienmärkten eine Rotation zurück in “Re-Opening-Gewinner” zu beobachten ist, kann die Deutsche Post seine, seit dem März-2020-Tief vorliegende, relative Stärke weiter ausbauen. Mittlerweile ist der langfristigen Baisse-Trend (Start war Ende 2017) nachhaltig nach oben abgeschlossen.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Deutsche Post: Relative Stärke setzt sich fort

Aus langfristig technischer Sicht startete die Deutsche Post bei €41,4 (Dezember 2017; Resistance) eine Baisse-Bewegung. In einem Wechselspiel von mittelfristigen Abwärtsschüben und Verkaufssignalen fiel der Titel dabei bis Ende 2018 auf ein Tief bei €23,4. In 2019 kam es zu einer Recovery, welche im Dezember 2019 bei €35,0 endete. In der dann folgenden “Corona-Baisse” rutschte die Deutsche Post mit Take-Profit- und Verkaufssignalen unter den 2019‘er-Aufwärtstrend. Es folgte – nach dem Crossen der 200-Tage Linie nach unten – ein “technischer Wasserfall-Effekt” mit einem Sell-off bis auf €19,1. Hier schlug die Aktie in eine “V-Recovery” um. Dieses mündete ab April 2020 in einem beschleunigten mittelfristigen Aufwärtstrend (Trendlinie zzt. bei €34,5). Begleitet von weiteren Kaufsignalen stieg die Deutsche Post zurück über die 200-Tage Linie. Schließlich wurde auch der alte Baisse-Trend aus 2017 mit einem weiteren Investment-Kaufsignal nach oben verlassen. Einerseits hat die Aktie nach den Kursgewinnen eine kurzfristig leicht überkaufte Struktur. Andererseits signalisieren aber der intakte, mittelfristige Aufwärtstrend und die intakte relative Stärke (gegenüber DAX und EURO STOXX 50), dass sich die technische Hausse weiter fortsetzt. Als Konsequenz wird das technische Kursziel von €38,0 auf €41,0 – €42,0 (Resistance am Top aus 2017) angehoben. Die Deutsche Post bleibt ein technischer (Zu-)Kauf.

Produktidee: Faktor-Optionsscheine