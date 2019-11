Deutsche Post: Die Post geht ab

Der Chart des Tages analysiert die technische Lage von: Deutsche Post (in EUR)

Bei dem zuletzt aufgetretenen Wechsel der technischen Sektorfavoriten konnte der STOXX Industrial Goods & Services mit seinem neuen Investment-Kaufsignal (Oktober 2019; Sprung über die seit Anfang 2018 bestehende, gestaffelte Resistance-Zone um 560) seine mittelfristige relative Stärke-Position im europäischen Sektorvergleich ausbauen. Von den Schwergewichten im Sektor, der zzt. 104 Titel umfasst, trägt auch die Deutsche Post AG (aktuell Position 6 Sektor mit einem Sektoranteil von 3,2%) mit ihrer technischen Gesamtlage zu dieser Sektortendenz bei. Die Aktie war im Zuge des technischen Hausse-Zykluses am Gesamtmarkt von März 2009 (Start bei €6,6) in mehreren Aufwärtsschüben bis zum Dezember 2017 bis auf €41,4 gestiegen. Zum Jahreswechsel 2017/2018 folgen Take-Profit- und Verkaufssignale und die Etablierung eines Baisse-Trends, der erst im Januar 2019 (Baisse-Low um €23,4) sein Sell-Off fand. Insgesamt ergab sich damit seit Mitte 2018 eine von kurzfristigen Auf- und Abwärtstrends geprägt Seitwärtspendelbewegung. Diese nahm im Laufe der Quartale den charttechnischen Charakter einer Kopf-Schulter-Kaufformation (leicht fallende Nackenlinie, die im Oktober 2019 bei ca. €31,0 lag; linke Schulter bei €27,1; Kopf bei €23,4; rechte Schulter bei €26,1). Durch den seit dem Jahresanfang 2019 bestehenden Aufwärtsbewegung ist der Titel zuerst bis an die Nackenlinie gelaufen. Im Oktober 2019 sprang die Deutsche Post mit einem Investment-Kaufsignal aus der Kopf-Schulter-Formation heraus, wobei die Aktie mit einem hohen, kurzfristigen Aufwärtsmomentum bis zum ersten technischen Etappenziel (€34,0) gelaufen ist. Die aktuelle Mini-Konsolidierung (im Umfeld von €34,0) sollte wieder trendbestätigenden Charakter nach oben erhalten und bietet deshalb die Chance des Positionsausbaus. Aufgrund dieser guten technischen Gesamtlage wird das neue, mittelfristige technische Etappenziel auf €38,0 angehoben. Als Konsequenz bleibt die Deutsche Post ein technischer (Zu-)Kauf.

