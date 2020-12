Deutsche Bank: Technische Bodenformation weit fortgeschritten

Der STOXX Banks startete im April 2007 (Vorfeld der Finanzkrise von 2008/2009) am Sektor-All-Time-High (541,27) eine Baisse. Einerseits ist diese aus technischer Sicht noch intakt (im September 2020 neues Baisse-Low bei ca. 78,9). Andererseits fällt zuletzt – begleitet von etwas anziehenden US-Long-Bond-Renditen und einer etwas steileren US-Zinskurve – auch im STOXX Banks eine mittelfristige technische Verbesserung auf.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Deutsche Bank: Mittelfristige, technische Verbesserung

Die Aktie der Deutsche Bank startete im Mai 2007 am All-Time-High um 92,2 EUR (Kurse sind bereinigt um Kapitalmaßnahmen) ihre Baisse, wobei der über 12-jährigen, zentralen Baisse-Trend, der über das Zwischentop bei 28,8 EUR (August 2015) läuft, bei ca. 13,5 EUR angekommen ist. Ausgehend von diesem Zwischentop (28,8 EUR) hatte sich eine weiterer, beschleunigter Baisse-Trend ergeben, der zuletzt bei 8,8 EUR notierte. Trotz der Phase mit hoher Volatilität im Jahr 2020 und dem Erreichen eines neuen Baisse-Lows bei ca. 4,44 EUR (März 2020), ist der Titel in eine mittelfristige technische Bodenformation (technischer Diamant; in diesem Fall eine trendumkehrende Formation) hineingelaufen, wobei die 200-Tage-Linie bereits leicht nach oben dreht. Zuletzt ist die Aktie mit einem (Investment-)Kaufsignal aus dem beschleunigten Baisse-Trend herausgelaufen und deutet den Abschluss dieser Bodenformation an. Damit ist eine technische Doppelstrategie von Interesse. Zuerst der Aufbau einer Anfangsposition auf dem aktuellen Kursniveau. Diese Position sollte ausgebaut werden, wenn die Aktie das Verlassen der technischen Bodenformation mit Kursen über 10,5 EUR (Sprung über Resistance um 10,4 EUR) bestätigt. In diesem Fall sollte sich für die Aktie ein weiteres, mittel- bis langfristiges technisches Aufwärtspotential bis an den zentralen, 12-jährigen Baisse-Trend (Bereich 13,0 – 13,5 EUR) ergeben.

Produktidee: BEST Turbo-Optionsscheine