Der USD und die US Sanktionspolitik

Der USD und die US Sanktionspolitik

Jetzt ist das passiert, was wir schon oft thematisiert haben: 24 der 27 EU-Länder haben sich Ende letzter Woche offiziell beim US Außenministerium darüber beschwert, dass die USA bzw. der US Präsident zusehends ihre Sanktionspolitik einsetzen, um ihre Außenpolitik durchzusetzen. Anlass waren die Androhungen der USA, wegen der North Stream 2 Pipeline Sanktionen zu erlassen, aber die EU-Länder kritisieren die Sanktionspolitik der USA im Allgemeinen. Warum diese politische Meldung in einem Devisenbericht wichtig ist? Die USA setzen über den US Dollar bzw. die Möglichkeit der USD-Finanzierung ihre Sanktionspolitik durch und oktroyieren sie nun auch Unternehmen aus Drittsaaten auf, indem diese möglicherweise von der USD-Finanzierung abgeschnitten werden. Wenn die Sanktionspolitik der USA aber immer weniger von diesen Drittländern mitgetragen wird oder sie bzw. ihre Unternehmen sogar die Leidtragenden sind, könnte sich mittelfristig Widerstand dagegen formieren, den USD as gängigstes weltweites Zahlungsmittel zu verwenden, um eventuelle Finanzierungsbeschränkungen zu vermeiden. Das würde dann letztendlich längerfristig den USD in seiner Funktion als Zahlungsmittel im Welthandel und möglichweise auch als Reservewährung der Zentralbanken immer unattraktiver machen. Selbst wenn es bis dahin noch ein sehr langer Weg ist: die ersten Körnchen des Zweifels an der Außenpolitik der USA und am Dollar als Weltleitwährung sind gesät.

Produktidee: BEST Turbo-Optionsscheine

WKN Typ Basiswert Merkmale CJ4VRG Call EUR/USD Hebel: 7,4 CJ4U2U Put EUR/USD Hebel: 7,4 Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform.

Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter https://sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.

Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.

Die schwedische Krone überschießt langsam

Die Gewinne, die die Krone in den letzten Monaten gesehen hat, muten mittlerweile schon überzogen an. Denn weder die Konjunkturdaten noch der Wirtschaftsausblick oder die Geldpolitik sprechen für eine weitere Aufwertung gegenüber dem Euro. Schließlich bleibt noch offen, wie stark der Konjunktureinbruch wirklich war (Q2 BIP Zahlen Ende August) und wie schnell sich die Wirtschaft aus der Krise herausarbeiten wird, Corona-Sonderweg hin oder her. Deshalb gehen wir davon aus, dass EUR-SEK auf der Basis freundlicher Marktstimmung zwar noch etwas weiter fallen kann, aber Kurse unter 10,20 sind für uns nicht gerechtfertigt.

Produktidee: BEST Turbo-Optionsscheine

WKN Typ Basiswert Merkmale CJ1D8V Call EUR/SEK Hebel: 7,5 CJ4VQE Put EUR/SEK Hebel: 7,3 Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform.

Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter https://sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.

Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.

CNY: Überprüfung verzögert sich

Berichten zufolge wurde die mit Spannung erwartete Überprüfung der Umsetzung des Phase-1-Deals zwischen den USA und China auf unbestimmte Zeit verschoben. Der Grund für die Verschiebung ist wahrscheinlich die Meinungsverschiedenheit über die Tagesordnung, da China auch über die Verbote bei chinesischen IT-Unternehmen reden möchte. Am Devisenmarkt reagierten die CNY-Wechselkurse nicht allzu sehr auf diese Meldung. Wie wir am letzten Freitag bereits gesagt hatten, kann man das Glas entweder als halb voll oder als halb leer betrachten. Daher ist es momentan schwierig, Renminbi-Bullen oder -Bären zu einer Meinungsänderung zu bewegen.

Produktidee: BEST Turbo-Optionsscheine