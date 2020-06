Der US-Arbeitsmarkt überrascht mit Stellenaufbau

Der US-Arbeitsmarkt überrascht mit Stellenaufbau

Was für eine Überraschung! Statt – wie von den Analysten erwartet – 7,5 Mio. Stellen abgebaut zu haben hat der US-Arbeitsmarkt im Mai 2,5 Mio. Stellen aufgebaut. Nun hatte ich in den letzten Wochen immer wieder von einer “inversen” Reaktion der USD-Wechselkurse auf US-Daten geschrieben: dass gute US-Daten nicht unbedingt den Greenback stützen, weil sie gleichzeitig “risk-on”-Stimmung erzeugen, die USD-negativ ist. Allerdings, alles hat seine Grenzen. Eine derartig positive Überraschung ist dann doch USD-positiv. Und so konnte EUR-USD zum Wochenausklang nicht die 1,14 in Angriff nehmen, sondern fiel zurück in den Bereich um 1,13. Dabei dürfte natürlich auch eine Rolle gespielt haben, dass die USD-Schwäche ein zu einfacher Trade geworden war. An sieben der vorangegangenen acht Handelstage hatte der USD-Index nachgegeben. Das kann ja nicht so weitergehen. So einfach kann es der Devisenmarkt den spekulativen Marktteilnehmern nicht machen, Geld zu verdienen. Schließlich werden am Devisenmarkt keine Werte geschaffen. Er ist ein Nullsummenspiel. Was der eine gewinnt, muss ein anderer verlieren.

Andererseits scheint mir unangebracht, jetzt die große Trendwende auszurufen. Wir haben es schließlich im Wesentlichen mit zwei Faktoren zu tun, die momentan für die USD-Wechselkurse verantwortlich sind:

Da ist zum einen die Geldpolitik. Ohne Corona-Sonderfaktoren sollte der Dollar unter der Tatsache leiden, dass sein Carry-Vorteil dahin ist. Das hat die USD-Schwäche Mitte März (als Corona noch nicht Flucht in den scheinbar sicheren USD-Hafen auslöste) überdeutlich gezeigt.

Und da ist die Frage, wie sich Corona langfristig auf die BIP-Niveaus auswirkt. Auf das der USA und auf die im Rest der Welt. Diese Frage kann ein einzelner Arbeitsmarktbericht des Bureau of Labor Statistics aber nicht beantworten. Ja, der Bericht weckt Hoffnung, dass die Freisetzung von vielen der im März und April entlassenen Arbeitskräfte so kurzfristig war, dass sie nicht allzu viele langfristige Folgen hinterlässt. Dazu ist die Tatsache, dass bereits jetzt wieder Arbeitsplätze aufgebaut werden, eine notwendige Bedingung. Aber eben keine hinreichende. Dazu müsste sich der Arbeitskräfte-Wiederaufbau in allernächster Zeit deutlich beschleunigen. 2,5 Mio neu geschaffene Stellen im Mai hört sich viel an. Die Masse der rund 22 Mio. in den Vormonaten verzeichneten Job-Verluste steht aber noch zu Buche.

Je länger diese Stellen weg sind, desto größer ist der langfristige BIP-Verlust. Zum einen, weil Arbeitslose nicht zum BIP beitragen können. Zum anderen, weil längerfristige Arbeitslosigkeit auf Friktions-Arbeitslosigkeit hindeutet, also darauf, dass die Nach-Corona-Wirtschaftsstruktur sich von der vor Corona nennenswert unterscheidet. Das heißt aber auch: Ein Teil der Betriebe und Maschinen, die vor Corona genutzt wurden, ist ökonomisch entwertet und kann nicht dazu beitragen, das BIP zu erzeugen, das nach Corona nachgefragt wird.

Bleibt nur noch zu klären, warum ich plötzlich so auf Wachstum schaue. Sonst waren mir Wachstums-Zahlen doch immer egal. Nun, es ist für die USD-Wechselkurse wirklich ziemlich irrelevant, ob das US-BIP in einem bestimmten Jahr mit 2,3% oder mit 2,4% wächst. Ob aber der BIP-Pfad dauerhaft um 2% oder 6% nach unten verschoben ist – das macht schon einen Unterschied. Schon früher wusste ich, dass Urlaub in Ländern mit hohem Pro-Kopf-BIP teuer war: Meine Mutter schimpfte im Schweiz-Urlaub ununterbrochen darüber. Und in Ländern mit niedrigem Pro-Kopf-BIP war’s billig. Als Studenten konnten wir uns in den Achtzigern vom BAföG ewige Urlaube in Griechenland oder Portugal leisten. Ökonomen (das habe ich viel später gelernt) nennen das den “Penn-Effekt”. Er bedeutet, dass (Pro-Kopf-) BIP und realer Wechselkurs zusammenhängen. Die Gründe sind hier nicht wichtig (und, wie üblich, in der Ökonomik umstritten). Dabei kommt’s nicht auf zehntel Prozentpunkte an. Aber auf die großen, dauerhaften Verschiebungen der BIP-Pfade, die mit Rezessionen einhergehen. Und deshalb schauen wir nicht immer auf’s BIP-Wachstum; aber im Moment kommt’s drauf an. Nur: Darüber gibt der US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag wenig Aufschluss. Die Frage nach den langfristigen Auswirkungen auf den BIP-Pfad (also nicht die Frage, wie sehr das BIP im 2. Quartal schrumpft) kann dem Devisenmarkt momentan aber kein Ökonom dieser Welt beantworten. Wie auch, wenn selbst die Prognose der Arbeitsmarktentwicklung über einen Monat nicht gelingt?

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Produktidee: BEST Turbo-Optionsscheine

WKN Typ Basiswert Merkmale CU84MQ Call EUR/USD Hebel: 4,3 CJ4U28 Put EUR/USD Hebel: 4,4 Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform.

Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter https://sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.

Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.

CNY: Unterstützende Daten?

Am Wochenende wurden zwei Zahlen veröffentlicht: Zunächst erreichte der monatliche Handelsüberschuss Chinas im Mai ein Rekordhoch, da die Importe einbrachen, die Exporte aber weiter Oberwasser hatten. Zweitens kletterten die Devisenreserven Chinas den zweiten Monat in Folge und übersteigen nunmehr 3,1 Bio. USD. Manche halten beides für CNY-positiv. Um ehrlich zu sein, bin ich da nicht so überzeugt. Denn ein Anstieg des Handelsüberschusses, der zum Großteil schwachen Importen geschuldet ist, klingt nicht unbedingt positiv, zumal Ersterer auf eine stark rückläufige Binnennachfrage hindeuten könnte. Ohne Frage spielen noch viele weitere Faktoren eine Rolle, wie die Preiseffekte, die in gewisser Weise zum Tragen kommen dürften, weil die Rohstoffpreise in den letzten Monaten extrem niedrig waren. Demnach ist dies meines Erachtens eher CNY-neutral. Dagegen stecken in den Zahlen zu den Devisenreserven einige interessante Hinweise, die aber kaum CNY-positiv sind. Vor rund zwei Monaten sanken die Reserven Chinas mit hohem Tempo. Das hatte Spekulationen befeuert, wonach die chinesische Zentralbank (PBoC) direkt eingegriffen hatte, um die chinesische Währung zu verteidigen. Derartige Mutmaßungen zu überprüfen, ist infolge einer lückenhaften Datenlage stets problematisch. Doch die rasche Erholung der chinesischen Devisenreserven in den letzten beiden Monaten scheint nahezulegen, dass die Bewertungseffekte (insbesondere die Bewegungen am globalen Aktienmarkt) zu einem Großteil für das „Auf und Ab“ verantwortlich sind. Folglich ist keine der Datenveröffentlichungen für den CNY wirklich positiv. Dennoch hat der CNY in den letzten Handelssitzungen zugelegt. Hierin dürfte sich die allgemeine Dollar-Schwäche widerspiegeln.

Produktidee: BEST Turbo-Optionsscheine