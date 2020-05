Der TecDAX ist ein “Corona-Krisen-Gewinner”

Während des Kursrutsches und während der laufenden Kurserholung an den europäischen und deutschen Aktienmärkten waren die technologielastigen Aktienindizes wie der STOXX Technology und der TecDAX mit einer ausgeprägten relativen Stärke sowohl im Sektorvergleich als auch im innerdeutschen Indexvergleich ausgestattet. Die technische Gesamtlage signalisiert, dass sich sowohl im STOXX Technology als auch im TecDAX die aktuellen Aufwärtstrends – mit einer geringeren Aufwärtsdynamik – fortsetzen sollten. Diese Indizes sind damit aufgrund ihrer Zusammensetzung eindeutig „Corona-Krisengewinner“. Mit Blick auf die großen europäischen Einzelwerte aus diesem Sektor sind die deutsche SAP, die niederländische Prosus und die französische Dassault Systemes auf der technischen (Zu-)Kaufliste. Aus dem TecDAX kommen Werte wie die CompuGroup Medical (technische Neubewertung mit neuen Allzeithochs) und United Internet hinzu.

STOXX Europe Technology: Zurück im alten, langfristigen Hausse-Trend

Der Sektorindex STOXX Europe Technology, ein Kursindex, der am 31.12.1991 bei 100,0 Punkte startete, umfasst aktuell 32 europäischen Technologie-Aktien aus dem STOXX 600. Dieser Index befindet sich seit März 2009 und Kursen um 125,4 in einer Hausse-Bewegung, die von zwei langfristigen Hausse-Trends begrenzt wird. Zuerst der Trend, der im März 2009 startete und über das Kurstief im August 2012 bei 161,2 läuft und damit aktuell bei 380,0 liegt. Der zweite Hausse-Trend startet im Juni 2013 bei 235,0 und liegt zurzeit bei 425,0. Mit dem Wechselspiel aus Investement-Kaufsignalen, mittelfristigen Aufwärtstrends sowie trendbestätigenden Konsolidierungen war der Index bis zum All-Time-High bei 576,0 (Februar 2020) gestiegen. Anschließend wurde auch dieser Sektorindex von der Gesamtmarktschwäche erfasst und mit Hilfe von Take-Profit-Signalen unter Druck gesetzt. Einerseits wurde der Index kurzfristig bis auf 350 gedrückt, wobei auch die beiden Hausse-Trends verletzt wurden. Anderseits ist der Sektorindex ausgehend von 350 umgeschlagen und hat direkt – begleitet von neuen Kaufsignalen – einen neuen mittelfristigen Aufwärtstrend etabliert, wobei er wieder in die beiden alten Hausse-Trends zurückgekehrt ist. Die technische Gesamtlage signalisiert, dass sich dieser neue Aufwärtstrend und die mittelfristige, relative Stärke im europäischen Sektorvergleich weiter fortsetzen sollten. Zuerst steht eine Kursetablierung oberhalb von 500 auf der technischen Tagesordnung. Aus mittelfristiger Sicht sollte der STOXX Technology zu den europäischen Sektoren gehören, die wieder an ihre All-Time-Highs heranlaufen.

TecDAX: Relative Stärke im deutschen Index-Vergleich

Der TecDAX umfasst die 30 – nach Marktkapitalisierung im Streubesitz – größten deutschen Technologie-Aktien. Hierbei handelt es sich um Titel aus den Bereichen Software, Internet, Telekommunikation, Halbleiter, Hochtechnologie, Erneuerbare Energien, Bio- und Medizintechnologie. Hier zeigt sich, dass die Wirtschaftsbereiche, die aus der aktuellen „Corona-Krise“ als Gewinner hervorgehen und die von der langfristigen Tendenz zur Digitalisierung profitieren sollten, in diesem Index vertreten sind. Aus langfristiger technischer Sicht bewegt sich der TecDAX seit März 2009 (Start bei 400,2) in einer Hausse-Bewegung, wobei sich seit dem Jahr 2011 ein idealtypischer Hausse-Trend ergeben hat. Nach mehreren Investment-Kaufsignalen war der TecDAX bis auf ca. 3.303 (Februar 2020) gestiegen, bevor er im Zuge der „Corona-Baisse“ aus diesem Hausse-Trend gedrückt wurde. Nach einem kurzfristigen technischen Sell off mit Kursen bis ca. 2.128 (neue Support-Zone; März 2020) ist der Index nach oben umgeschlagen. Mit dem Rückenwind von neuen Kaufsignalen wurde ein neuer, mittelfristiger Aufwärtstrend etabliert, wobei es aber überraschen sollte, wenn es dem Index gelingt, die Aufwärtsdynamik des alten, mehrjährigen Hausse-Trends mittelfristig wieder zu etablieren. Als erstes technisches Etappenziel deutet sich eine Kursetablierung oberhalb von 3.000 an. Da der TecDAX eine ausgeprägte relative Stärke im deutschen Index-Vergleich besitzt und beibehalten dürfte, sollte es nicht überraschen, wenn der TecDAX der erste deutsche Auswahlindex ist, der aus mittelfristiger Sicht wieder an seine Kurshochs (aus dem Februar 2020) heranläuft.

United Internet: Zwischen-Baissekanal vor dem Abschluss

Die im TecDAX notierte United Internet bietet eine umfangreiche Palette von Internetzugangsdiensten an und besitzt darüberhinaus weitere Beteiligungen im Telekommunikationsbereich. Die Aktie von United Internet hat den technischen Charakter eines langfristigen Wachstumswertes aus dem Technologie-Bereich, bei dem etwas höhere Schwankungen im Vergleich zu anderen Marktsektoren nicht überraschen. Der Titel befindet sich seit dem Jahr 2001 und Kursen um 0,45 Euro in einer sehr langfristigen Hausse-Bewegung, die bisher zweimal von Zwischenbaisse-Bewegungen unterbrochen wurde. Die erste Zwischenbaisse lag in den Jahren 2008/2009 vor. Die zweite Zwischenbaisse startete ausgehend vom bisherigen Allzeithoch bei Kursen um €59,8 im Januar 2018. Begleitet von mehreren Verkaufssignalen etablierte United Internet einen Baisse-Kanal, bei dem die Kurse zwischen zwei parallelen Trendlinien auf dem Weg nach unten sind. Die obere, wichtige Baisse-Trendkanallinie lag zuletzt bei ungefähr €31,0. Nach dem technischen Sell-off im März 2020 mit Kursen um €20,8 ist der Kurs nach gut zwei Jahren der Baisse nach oben umgeschlagen. Erste Trading-Kaufsignale haben die Aktie zuerst zurück über die 200-Tage-Linie geführt. Jetzt arbeitet United Internet am nachhaltigen Verlassen des Baisse-Trendkanals nach oben und an der Etablierung eines neuen mittelfristigen Aufwärtstrends. Da die technische Gesamtlage für die nächsten Monate einen Test der nächsten Resistance-Zone um €36,7 andeutet, stellt United Internet einen technischen (Zu-)Kauf dar. Trotz dieser attraktiven technischen Gesamtlage sollte aber jede United Internet-Position mit einem strategischen Sicherungsstopp bei €19,5 (leicht unterhalb des Baisse-Tiefs) abgesichert werden.

