Der S&P 500 zieht die wichtigen Aktienindizes mit nach oben

Derseit März ´09 laufende technische Hausse-Zyklus an den internationalen Aktienmärkten unter Führung der Weltleitbörse in der Wall Street ist weiterhin intakt. Nach über 10 Jahren sollte nur einkalkuliert werden, dass die mittel- und langfristige Aufwärtsdynamik nachlässt. Mit Blick auf den Rest des Jahres ´19 sollte der S&P 500, jetzt wieder mit dem Rückenwind der US-Geldpolitik, seine Klettertour bis zum technischen Jahresziel von 3.100 fortsetzen. Der japanische Nikkei 225 befindet sich in einer mittelfristigen Seitwärtspendelbewegung, die in ´19 nicht mehr verlassen werden sollte. Der EURO STOXX 50, der aktuell eine moderate relative Stärke im europäischen Index-Vergleich aufweist, sollte weitere Versuche unternehmen auf neue Jahrestops zu steigen. Der DAX sollte im Jahresendquartal seine moderate relative Schwäche im europäischen Indexvergleich nicht mehr loswerden, jedoch steht aus technischer Sicht auch hier das bisherige Jahrestop um 12.650 zur Disposition.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wall Street weiterhin mit der technischen Führungsrolle

Der S&P 500 startete diesen laufenden technischen Hausse-Zyklus im März ´09 bei 667. Der S&P 500, ein Kursindex, hat damit bisher mit dem Kursanstieg auf 3.028 (Juli ´19) einen Gesamtanstieg von 354% erreicht. Im historischen Vergleich der technischen Hausse-Zyklen am US-Aktienmarkt seit 1945, die bisher mindestens 450 Prozent Kursanstieg eingebracht haben, hat dieser laufende Zyklus noch weiteres, technisches Aufwärtspotential. Seit dem Jahreswechsel 2017/2018 ist die langfristige Aufwärtsbewegung im S&P 500 in einen Aufwärtskanal (untere Aufwärtstrendkanallinie bei 2.700; obere parallel verlaufende Aufwärtstrendkanallinie bei 3.050) hineingelaufen. Seit dem Jahresanfang ´19 ist der Index bereits wieder um über 16% (in US-Dollar) gestiegen und bestätigt damit die langfristige Statistik, dass das dritte Jahr einer US-Präsidentschaft im Regelfall deutliche Kursgewinne liefert. Trotz der aktuellen, weltweiten Konjunktursorgen, der laufenden Handelskonflikte und der moderaten Erwartungen an das Gewinnwachstum der US-Unternehmen in ´19 unterstützen die weiterhin umfangreichen Aktienrückkaufprogramme der US-Unternehmen, die zuletzt deutlich gesunkenen US-Anleiherenditen und besonders die lockere Geldpolitik der US-Notenbank die US-Aktien. Deshalb sollte es nicht überraschen, wenn sich der aktuelle (kurzfristige) Aufwärtstrend (seit Januar ´19; Aufwärtstrendlinie bei 2.850) im vierten Quartal weiter fortsetzt, so dass das technische Kursziel von 3.100 für ´19 unverändert bleibt. Mit Blick auf das nächste Jahr sollte berücksichtigt werden, dass US-Präsidentenwahljahre wie 2020 im Regelfall gute US-Aktienjahre sind.

Nikkei 225: Trading-Kaufsignal innerhalb der Seitwärtspendelbewegung

Beim japanischen Nikkei 225, ebenfalls ein Kursindex, steht mit Blick auf den technischen Hausse-Zyklus, der im Oktober ´08 (Kursanstieg von 6.995 auf bisher 24.448 (Oktober ´18)) startete, ein Kursanstieg von fast 250% zu Buche. Seit dem Jahreswechsel ´17/18 ist dieser Zyklus in eine schwankungsintensive, breiten Seitwärtspendelbewegung mit der Support-Zone um 18.940 und der Resistance-Zone um 24.400 hineingelaufen. Trotz der kontinuierlichen Käufe der Bank von Japan am japanischen Aktienmarkt hatte sich seit dem vierten Quartal ´18 innerhalb dieser Seitwärtsbewegung ein negativer Grundton herausgebildet. Hierbei entstand zuletzt im Umfeld der leicht fallenden 200 Tage-Linie im Bereich von 21.000 ein moderater, mittelfristiger Abwärtstrendkanal. In den letzten Handelstagen ist der Nikkei 225 mit einem Trading-Kaufsignal nach oben in Bewegung gekommen, so dass im vierten Quartal ´19 ein Hineinlaufen in den oberen Bereich der seit fast drei Jahren bestehenden Seitwärtspendelbewegung auf der technischen Tagesordnung steht.

EURO STOXX 50: Relative Stärke im europäischen Aktienindexvergleich

Im EURO STOXX 50, ebenfalls ein Kursindex, hat der Hausse-Zyklus mit dem Anstieg von 1.765 auf 3.836 (April ´15) bisher „nur“ einen Kursanstieg von 117% geliefert. Neben der im internationalen Index-Vergleich hohen Dividendenrendite sorgte aber auch jahrelang die etwas ungünstige Zusammensetzung des Index für diese mittelfristige relative Schwäche. Jedoch deutet sich aktuell eine grundlegende technischer Veränderung an. Der technische Hausse-Zyklus macht im Euro Stoxx 50 seit März ´15 eine Pause, die sich in einer Seitwärtspendelbewegung mit der Form eines leicht symmetrischen Dreiecks wiederfindet. Hierbei liegt einerseits seit dem Hoch bei 3.836 eine leicht fallende vierjährige Abwärtstrendlinie vor, die zurzeit bei ungefähr 3.620 angekommen ist. Andererseits gibt es seit Juni ´16 und dem Tief bei 2.678 eine dreijährige, moderate Aufwärtstrendlinie, die aktuell bei 3.000 verläuft. Innerhalb dieses symmetrischen Dreiecks hat der Index seit zwei Jahren unterhalb der gestaffelten Widerstandszone von 3.573 bis 3.710 eine Seitwärtspendelbewegung etabliert. Mit Hilfe des kurzfristigen Aufwärtstrends der letzten Monate und der Kursetablierung oberhalb der nach oben drehenden 200-Tage-Linie (zurzeit bei 3.330) hat sich wieder eine mittelfristig ansprechende Lage herausgebildet. Die kurzfristige relative Stärke im europäischen Index-Vergleich – auch gegenüber dem DAX – signalisiert, dass der EURO STOXX 50 im vierten Quartal ´19 versuchen wird, die Resistance-Zone im Umfeld der Jahrestops um 3.570 zu überwinden. Als Konsequenz würde der Index auch am Sprung über die gesamte, gestaffelte Resistance-Zone (von 3.570 – 3.710) und am Verlassen des symmetrischen Aufwärtsdreiecks nach oben arbeiten. Damit schiebt sich der EURO STOXX 50 auch mit Blick auf 2020 in eine attraktive technische Gesamtlage.

